Полезная информация об Аргентине
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Флаг Аргентины
|Название
|Аргентина
|Эмодзи флаг
|🇦🇷
|Полное название
|Аргентинская Республика
|По-английски
|Argentina
|Столица
|Буэнос-Айрес
|Города
|Список городов
|Валюта
|Аргентинский песо
|Площадь
|2 766 890 км²
|Население
|43 847 000 чел.
|Телефонный код
|+54
|Код ISO
|AR
|Основной домен
|.AR
|Соседние страны
|🇧🇴 Боливия🇧🇷 Бразилия🇵🇾 Парагвай🇺🇾 Уругвай🇨🇱 Чили
Где находится Аргентина на карте
Аргентина
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