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Полезная информация об Аргентине

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Флаг Аргентины
Флаг Аргентины
НазваниеАргентина
Эмодзи флаг🇦🇷
Полное названиеАргентинская Республика
По-английскиArgentina
СтолицаБуэнос-Айрес
ГородаСписок городов
ВалютаАргентинский песо
Площадь2 766 890 км²
Население43 847 000 чел.
Телефонный код+54
Код ISOAR
Основной домен.AR
Соседние страны🇧🇴 Боливия🇧🇷 Бразилия🇵🇾 Парагвай🇺🇾 Уругвай🇨🇱 Чили

Где находится Аргентина на карте

Аргентина фото страны
Аргентина

Популярные экскурсии в Аргентине

Поездка на водопады Игуасу
Поездка на водопады Игуасу
$
749
за чел.
Буэнос-Айрес
Фиеста гаучо
Фиеста гаучо
$
102
за чел.
Буэнос-Айрес
Обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу
Обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу
$
200
за чел.
Буэнос-Айрес
Обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу с русским гидом
Обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу с русским гидом
$
180
за чел.
Буэнос-Айрес
Из Пуэрто-Мадрина — к животным Патагонии!
Из Пуэрто-Мадрина — к животным Патагонии!
$
480
за чел.
Познакомиться с пингвинами в Пунто Томбо или понаблюдать за обителями полуострова Вальдес
Пуэрто-Мадрин
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