Полезная информация о Вьедме
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Местное время во Вьедме
16:1555
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇷 Аргентина
|Название города
|Вьедма
|По-английски
|Viedma
|Столица региона
|Вьедма является столицей региона
|Население города
|48 940 чел.
|Аэропорт
|Вьедма VDM
|Часовой пояс
|America/Argentina/Salta
|Средняя высота
|8 м. от уровня моря
Где находится Вьедма на карте
Вьедма