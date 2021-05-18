Полезная информация о Вьедме

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Местное время во Вьедме
16:1555
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇷 Аргентина
Название городаВьедма
По-английскиViedma
Столица регионаВьедма является столицей региона
Население города48 940 чел.
АэропортВьедма VDM
Часовой поясAmerica/Argentina/Salta
Средняя высота8 м. от уровня моря

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