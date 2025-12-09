Я встречу вас в красивом городке Армении — Аштараке.
Вместе мы посетим один из гостевых домов, где поговорим о происхождении армянских блюд — шароца, гаты и аришты.
Вы поймёте причины их популярности, приготовите каждое своими руками, а затем сможете повторить все рецепты дома.
Описание мастер-класса
В гостевом доме Аштарака приготовим известные армянские блюда:
- суджух, или сладкий шароц — традиционная сладость, которая готовится в основном осенью, когда созревают орехи и виноград
- гату, которую готовят на каждый праздник. Особенно популярна круглая гата — она символизирует солнце
- аришту — солёную лапшу, любимую армянами многие века
Во время мастер-класса я расскажу, как готовили эти блюда наши предки, какими символами и смыслами их наделяли.
Организационные детали
В Аштарак вы добираетесь самостоятельно: можно на такси — около €10 или на маршрутке №502 от автовокзала Киликия — 300 драмов (меньше €1) за чел. Расстояние от Еревана — 20 км.
ежедневно в 14:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€17
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади города
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нона — ваш гид в Аштараке
Провела экскурсии для 112 туристов
Я родилась и выросла в Армении и мне дорог каждый её кусочек. Я музыкант по образованию, но с 2021 года перешла в сферу туризма. Хочу поделится с вами своей любовью к Армении и уверена, что каждый путешественник, покидающий нашу страну, заберёт с собой частичку Армении и, конечно же, захочет сюда вернуться.