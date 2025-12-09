Я встречу вас в красивом городке Армении — Аштараке. Вместе мы посетим один из гостевых домов, где поговорим о происхождении армянских блюд — шароца, гаты и аришты. Вы поймёте причины их популярности, приготовите каждое своими руками, а затем сможете повторить все рецепты дома.

Описание мастер-класса

В гостевом доме Аштарака приготовим известные армянские блюда:

суджух, или сладкий шароц — традиционная сладость, которая готовится в основном осенью, когда созревают орехи и виноград

— традиционная сладость, которая готовится в основном осенью, когда созревают орехи и виноград гату , которую готовят на каждый праздник. Особенно популярна круглая гата — она символизирует солнце

, которую готовят на каждый праздник. Особенно популярна круглая гата — она символизирует солнце аришту — солёную лапшу, любимую армянами многие века

Во время мастер-класса я расскажу, как готовили эти блюда наши предки, какими символами и смыслами их наделяли.

Организационные детали

В Аштарак вы добираетесь самостоятельно: можно на такси — около €10 или на маршрутке №502 от автовокзала Киликия — 300 драмов (меньше €1) за чел. Расстояние от Еревана — 20 км.