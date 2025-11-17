Описание тура
Армения страна, где зарождалась история, и каждое место дышит древностью. Здесь пересекались великие цивилизации, оставляя после себя удивительное культурное и архитектурное наследие. Армения: колыбель цивилизаций это путешествие в самое сердце древнего мира, где мифы и реальность сливаются воедино, а дух времени ощущается в каждом камне.
Армения: колыбель цивилизаций это путешествие, которое навсегда останется в вашем сердце. Почувствуйте дыхание древности, исследуйте наследие народов и откройте для себя страну, с которой началась великая история!
Стоимость тура указана при наборе группы от 2-х человек. При группе от 4-х человек стоимость тура составит 41.000 рублей на человека. При группе от 6-и человек стоимость тура составит 35.000 рублей на человека. При индивидуальном проведении тура (для 1 человека) стоимость составит 108.000 рублей на человека.
Программа тура по дням
Встреча в аэропорту - заселение в отель
Встреча в аэропорту
Трансфер в отель
Заселение в отель
Тур по Еревану - Гарни - Симфония камней - Гегард
Завтрак в отеле
Тур по Армении начнем с обзорной экскурсии по Еревану. Архитектура столицы оригинальна и самобытна. Сегодня Ереван - это город, в котором встречаются разнообразные архитектурные стили, с зелеными аллеями, многочисленными фонтанами.
Далее проследуем к Каскаду. Большой Каскад - 500-метровая лестница (522 ступеньки) с фонтанами и цветочными клумбами, а также музей под открытым небом, где представлено около 30 скульптур известных мастеров. Внутри комплекса на 5 ярусах находится Центр искусств Гафесчян.
Путешествие по Армении продолжим к языческому храму Гарни, который был построен в I веке армянским царем Трдатом I и посвящен богу Солнца Михре. Согласно истории, этот храм возведен на деньги римского императора Нерона. Ущелье реки Азат славится базальтовыми столбами - результат потока вулканической лавы.
Спуск к естественному природному памятнику Симфония камней или Базальтовый Орган. Если смотреть на ущелье издалека, то скалы кажутся похожими на гигантский орган. Удивительно правильная форма базальтовых колонн приковывает взгляд и вызывает восторг.
Следующей остановкой будет Гегард - монастырский комплекс, внесенный Юнеско в список объектов Всемирного культурного наследия. Полное название - Гегардаванк, дословно - Монастырь копья. Название монастырского комплекса происходит от Копья Христа (Копье Лонгина), которым римский воин Лонгин вонзил в Иисуса Христа. Копье сейчас хранится в сокровищнице Эчмиадзинского кафедрального собора.
Возвращение в Ереван
Хор Вирап - Нораванк - Пещера Арени
Завтрак в отеле
Экскурсия по Армении в этот день начнется с посещения армянского монастыря Хор Вирап, находящийся у подножия горы Арарат. Является местом паломничества, которое связано с легендой Григоре Лусавориче. Согласно церковному преданию, Григор был заточен в темницу по приказу царя Трдата Iii, и провел в ней 13 лет. Желающие могут спуститься в темницу, которая имеет глубину 6 м и диаметр 4,4 м.
Прямо перед вами предстанет с самого близкого расстояния и во всей красе символ Армении - гора Арарат.
Далее отправимся к монастырскому комплексу Нораванк, построенному в Xiii-Xiv веках. Комплекс находится на уступе узкого извилистого ущелья притока реки Арпа. Ущелье славится отвесными красными скалами, возвышающимися за монастырем.
Далее посетим пещеру Арени-1 Пещера Птиц, в котором сентябре 2008г. была обнаружена самая древняя в мире обувь в возрасте более 5500 лет. Обувь находилась вместе с козьими рогами, в яме глубиной 45 см и диаметром 44 см. Здесь же была найдена древнейшая в мире винодельня, в которой производили вино более 6000 лет назад.
Возвращение в Ереван
Пещера Левона - озеро Севан Дилижан - Агарцин
Завтрак в отеле
В армянском селе Ариндж, находится необычный, совершенно уникальный музей-пещера дедушки Левона. Особенность музея в том, что все помещения, высеченные в камне, созданы исключительно руками человека Левона Аракеляна. В результате работы на свет появилось помещение, состоящее из семи залов, находящихся на разных уровнях.
Далее нас ожидает поездка к Озеру Севан - пресноводному озеро Армянского нагорья, самому большому озеру на Кавказе. Является крупным гарантированным источником пресной воды в регионе. Посещение Севанаванка - монастыря на северо-западном побережье озера Севан. Монастырь расположен на полуострове Севан, который ранее являлся небольшим островом.
Продолжим путь в Тавушскую область Армении - небольшой курортный город Дилижан, расположенный на живописных берегах р. Агстев. Старый квартал Дилижана идея воссоздать квартал старой застройки (конца Xix начала Xx века) возникла давно, и автором идеи является Ваник Шарамбеян. Улица Шарамбеяна была воссоздана в 1970 году.
Следующей остановкой будет монастырь Агарцин, который был построен в X-Xiii веках, большей частью под покровительством династии Багратуни.
Возвращение в Ереван
Трансфер в аэропорт
Завтрак в отеле
Освобождение номеров
Свободный день / Трансфер в аэропорт
Цицернакаберд - Ованаванк - сквер Алфавита - Ахцк
Завтрак в отеле
Посещение Цицернакаберда - мемориального комплекса в Ереване, посвящённый жертвам Геноцида армян 1915 года. Расположен на одноименном холме.
После мы отправимся к монастырю Ованаванк. Расположен на правом берегу живописного ущелья реки Касах, напротив горы Араилер (2600 м.). Монастырь дает возможность ощутить всю мощь и древность армянской архитектуры.
Остановка около Сквера алфавита. Это памятник армянскому алфавиту, который состоит из 39 букв армянского алфавита. Там же находятся памятники Месропу Маштоцу и его ученикам.
Переезд в Ахцк - село на юге Арагацотнской области в Армении. В селе находится находится фамильная усыпальница Аршакуни (Аршакидов). В состав историко-архитектурного комплекса в Ахцке входят базилика V века, восстановленная в Xix веке, и подземный склеп середины Iv века, где покоятся останки.
Возвращение в Ереван
Свободный день
Завтрак в отеле
Свободный день
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы аэропорт-отель-аэропорт
- Проживание в 3х звездочном отеле в 3-4 км от центра с завтраками (6 ночей). При желании, можно выбрать отель классом выше (3х звездочный в центре, 4, 5 и т. д.). Также возможны варианты проживания на частной квартире (необходимо согласовать с менеджером). Стоимость тура будет пересчитана
- Комфортабельное транспортное обслуживание
- Услуга сопровождающего гида на протяжении всего тура
- Входные билеты в историко-культурные центры
- Бутилированная родниковая вода в обслуживающем транспорте
- Круглосуточная поддержка туристов по телефону
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Медицинская страховка
О чём нужно знать до поездки
Встреча в аэропорту, в зале прилета, с табличкой на Фио
Пожелания к путешественнику
Начало тура: Аэропорт Еревана, прилёт в любое удобное время
Окончание тура: Аэропорт Еревана, вылет в любое удобное время
Визы
Гражданам Рф возможен въезд по внутренним паспортам