Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно

Описание тура

Армения страна, где зарождалась история, и каждое место дышит древностью. Здесь пересекались великие цивилизации, оставляя после себя удивительное культурное и архитектурное наследие. Армения: колыбель цивилизаций это путешествие в самое сердце древнего мира, где мифы и реальность сливаются воедино, а дух времени ощущается в каждом камне.

Армения: колыбель цивилизаций это путешествие, которое навсегда останется в вашем сердце. Почувствуйте дыхание древности, исследуйте наследие народов и откройте для себя страну, с которой началась великая история!

Стоимость тура указана при наборе группы от 2-х человек. При группе от 4-х человек стоимость тура составит 41.000 рублей на человека. При группе от 6-и человек стоимость тура составит 35.000 рублей на человека. При индивидуальном проведении тура (для 1 человека) стоимость составит 108.000 рублей на человека.