Армения: колыбель цивилизации

Армения веками сохраняла свою идентичность, культуру и традиции, несмотря на тяжёлые испытания
Описание тура

Армения страна, где зарождалась история, и каждое место дышит древностью. Здесь пересекались великие цивилизации, оставляя после себя удивительное культурное и архитектурное наследие. Армения: колыбель цивилизаций это путешествие в самое сердце древнего мира, где мифы и реальность сливаются воедино, а дух времени ощущается в каждом камне.

Армения: колыбель цивилизаций это путешествие, которое навсегда останется в вашем сердце. Почувствуйте дыхание древности, исследуйте наследие народов и откройте для себя страну, с которой началась великая история!

Стоимость тура указана при наборе группы от 2-х человек. При группе от 4-х человек стоимость тура составит 41.000 рублей на человека. При группе от 6-и человек стоимость тура составит 35.000 рублей на человека. При индивидуальном проведении тура (для 1 человека) стоимость составит 108.000 рублей на человека.

Программа тура по дням

1 день

Встреча в аэропорту - заселение в отель

  • Встреча в аэропорту

  • Трансфер в отель

  • Заселение в отель

2 день

Тур по Еревану - Гарни - Симфония камней - Гегард

  • Завтрак в отеле

  • Тур по Армении начнем с обзорной экскурсии по Еревану. Архитектура столицы оригинальна и самобытна. Сегодня Ереван - это город, в котором встречаются разнообразные архитектурные стили, с зелеными аллеями, многочисленными фонтанами.

  • Далее проследуем к Каскаду. Большой Каскад - 500-метровая лестница (522 ступеньки) с фонтанами и цветочными клумбами, а также музей под открытым небом, где представлено около 30 скульптур известных мастеров. Внутри комплекса на 5 ярусах находится Центр искусств Гафесчян.

  • Путешествие по Армении продолжим к языческому храму Гарни, который был построен в I веке армянским царем Трдатом I и посвящен богу Солнца Михре. Согласно истории, этот храм возведен на деньги римского императора Нерона. Ущелье реки Азат славится базальтовыми столбами - результат потока вулканической лавы.

  • Спуск к естественному природному памятнику Симфония камней или Базальтовый Орган. Если смотреть на ущелье издалека, то скалы кажутся похожими на гигантский орган. Удивительно правильная форма базальтовых колонн приковывает взгляд и вызывает восторг.

  • Следующей остановкой будет Гегард - монастырский комплекс, внесенный Юнеско в список объектов Всемирного культурного наследия. Полное название - Гегардаванк, дословно - Монастырь копья. Название монастырского комплекса происходит от Копья Христа (Копье Лонгина), которым римский воин Лонгин вонзил в Иисуса Христа. Копье сейчас хранится в сокровищнице Эчмиадзинского кафедрального собора.

  • Возвращение в Ереван

Тур по Еревану - Гарни - Симфония камней - ГегардТур по Еревану - Гарни - Симфония камней - ГегардТур по Еревану - Гарни - Симфония камней - Гегард
3 день

Хор Вирап - Нораванк - Пещера Арени

  • Завтрак в отеле

  • Экскурсия по Армении в этот день начнется с посещения армянского монастыря Хор Вирап, находящийся у подножия горы Арарат. Является местом паломничества, которое связано с легендой Григоре Лусавориче. Согласно церковному преданию, Григор был заточен в темницу по приказу царя Трдата Iii, и провел в ней 13 лет. Желающие могут спуститься в темницу, которая имеет глубину 6 м и диаметр 4,4 м.

  • Прямо перед вами предстанет с самого близкого расстояния и во всей красе символ Армении - гора Арарат.

  • Далее отправимся к монастырскому комплексу Нораванк, построенному в Xiii-Xiv веках. Комплекс находится на уступе узкого извилистого ущелья притока реки Арпа. Ущелье славится отвесными красными скалами, возвышающимися за монастырем.

  • Далее посетим пещеру Арени-1 Пещера Птиц, в котором сентябре 2008г. была обнаружена самая древняя в мире обувь в возрасте более 5500 лет. Обувь находилась вместе с козьими рогами, в яме глубиной 45 см и диаметром 44 см. Здесь же была найдена древнейшая в мире винодельня, в которой производили вино более 6000 лет назад.

  • Возвращение в Ереван

Хор Вирап - Нораванк - Пещера АрениХор Вирап - Нораванк - Пещера АрениХор Вирап - Нораванк - Пещера Арени
4 день

Пещера Левона - озеро Севан Дилижан - Агарцин

  • Завтрак в отеле

  • В армянском селе Ариндж, находится необычный, совершенно уникальный музей-пещера дедушки Левона. Особенность музея в том, что все помещения, высеченные в камне, созданы исключительно руками человека Левона Аракеляна. В результате работы на свет появилось помещение, состоящее из семи залов, находящихся на разных уровнях.

  • Далее нас ожидает поездка к Озеру Севан - пресноводному озеро Армянского нагорья, самому большому озеру на Кавказе. Является крупным гарантированным источником пресной воды в регионе. Посещение Севанаванка - монастыря на северо-западном побережье озера Севан. Монастырь расположен на полуострове Севан, который ранее являлся небольшим островом.

  • Продолжим путь в Тавушскую область Армении - небольшой курортный город Дилижан, расположенный на живописных берегах р. Агстев. Старый квартал Дилижана идея воссоздать квартал старой застройки (конца Xix начала Xx века) возникла давно, и автором идеи является Ваник Шарамбеян. Улица Шарамбеяна была воссоздана в 1970 году.

  • Следующей остановкой будет монастырь Агарцин, который был построен в X-Xiii веках, большей частью под покровительством династии Багратуни.

  • Возвращение в Ереван

Пещера Левона - озеро Севан Дилижан - АгарцинПещера Левона - озеро Севан Дилижан - АгарцинПещера Левона - озеро Севан Дилижан - Агарцин
5 день

Трансфер в аэропорт

  • Завтрак в отеле

  • Освобождение номеров

  • Свободный день / Трансфер в аэропорт

6 день

Цицернакаберд - Ованаванк - сквер Алфавита - Ахцк

  • Завтрак в отеле

  • Посещение Цицернакаберда - мемориального комплекса в Ереване, посвящённый жертвам Геноцида армян 1915 года. Расположен на одноименном холме.

  • После мы отправимся к монастырю Ованаванк. Расположен на правом берегу живописного ущелья реки Касах, напротив горы Араилер (2600 м.). Монастырь дает возможность ощутить всю мощь и древность армянской архитектуры.

  • Остановка около Сквера алфавита. Это памятник армянскому алфавиту, который состоит из 39 букв армянского алфавита. Там же находятся памятники Месропу Маштоцу и его ученикам.

  • Переезд в Ахцк - село на юге Арагацотнской области в Армении. В селе находится находится фамильная усыпальница Аршакуни (Аршакидов). В состав историко-архитектурного комплекса в Ахцке входят базилика V века, восстановленная в Xix веке, и подземный склеп середины Iv века, где покоятся останки.

  • Возвращение в Ереван

Цицернакаберд - Ованаванк - сквер Алфавита - АхцкЦицернакаберд - Ованаванк - сквер Алфавита - АхцкЦицернакаберд - Ованаванк - сквер Алфавита - Ахцк
7 день

Свободный день

  • Завтрак в отеле

  • Свободный день

Свободный деньСвободный деньСвободный день
Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы аэропорт-отель-аэропорт
  • Проживание в 3х звездочном отеле в 3-4 км от центра с завтраками (6 ночей). При желании, можно выбрать отель классом выше (3х звездочный в центре, 4, 5 и т. д.). Также возможны варианты проживания на частной квартире (необходимо согласовать с менеджером). Стоимость тура будет пересчитана
  • Комфортабельное транспортное обслуживание
  • Услуга сопровождающего гида на протяжении всего тура
  • Входные билеты в историко-культурные центры
  • Бутилированная родниковая вода в обслуживающем транспорте
  • Круглосуточная поддержка туристов по телефону
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Медицинская страховка
О чём нужно знать до поездки

Встреча в аэропорту, в зале прилета, с табличкой на Фио

Пожелания к путешественнику

Начало тура: Аэропорт Еревана, прилёт в любое удобное время

Окончание тура: Аэропорт Еревана, вылет в любое удобное время

Визы

Гражданам Рф возможен въезд по внутренним паспортам

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Сергей
Сергей — Тревел-эксперт
Родина — это место, где мы родились и живём, учимся, работаем. На земле живёт много людей из разных стран. И для каждого из них Родина своя. Наша Родина — Армения. Мы
читать дальше

любим свою страну, потому что здесь нам уютно, а также за её природу и красоту. Армения — одна из древнейших стран в мире, которая богата своей многообразной культурой, а армянский народ всегда выделялся своим радушием и гостеприимством. Наша цель — познакомить гостей с нашей прекрасной страной и предоставить качественный отдых. С 2015 года мы организуем экскурсионные, винные, гастро, экстрим туры, комбинированные туры Армения-Грузия, однодневные экскурсии по Армении из Еревана. Наша команда имеет большой опыт по организации корпоративных туров, деловых поездок, бизнес-мероприятий, тимбилдингов и т. д. Будем рады встрече в Армении и открыть для Вас нашу прекрасную страну. Армения - страна, в которую можно влюбиться!

