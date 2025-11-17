Мои заказы

Сказочная Армения

Лучший тур для ознакомления с Арменией
Описание тура

Лучший тур в для ознакомления с Арменией, - если вы думаете об отдыхе и туризме в Армении! Это хорошая возможность насладиться красками и теплотой армянской столицы и панорамным видом на гору Арарат, а также познакомиться с традициями армянского виноделия. Мы совершим изумительные поездки, в том числе к всемирно известным природным достопримечательностям, увидим потрясающие храмы.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать

Встреча в аэропорту Звартноц, знакомство и трансфер в гостиницу.

После небольшого отдыха, нас ждет приветственный ужин и прогулка по центру города.

2 день

Прекрасный юг Армении

День начнётся с поездки в монастырь Хор Вирап. Монастырь известен своим местоположением, именно отсюда открывается один из чудеснейших видов на библейскую гору Арарат. Посещение пещерного комплекса Арени, находящегося в Вайоц Дзорской области. В 2010 г. здесь была найдена древнейшая обувь, извеcтная человечеству. Мы посетим также монастырь 13 века Нораванк, расположенный на уступе узкого извилистого ущелья реки Арпа.
В конце тура прокатимся на самой длинной канатной дороге в мире, который довезёт нас до Татевского монастыря, основанный в 9 веке, который является одним из самых замечательных уголков Армении. Он был крупным центром экономической, политической, духовной и культурной деятельности.

Ночлег в Горисе

3 день

Самая вкусная вода в мире

Завтрак в отеле. Экскурсия в пещерный город Хндзореск. В искусственных пещерах жили до 1950-х годов. Подвесной качающийся мост, длиной 160 и высотой 63 метра, соединяющий две части Хндзореска, тоже является излюбленным местом посещения туристов. Отсюда открываются потрясающие виды на ущелье и пещерный город. Мост был построен в 2012 году и может одновременно выдержать до 700 человек.

Мы посетим Караундж - древний мегалитический комплекс, расположенный в Сюникской области. Сооружение состоит из 223 базальтовых камней. Наиболее интересной деталью сооружения являются сквозные отверстия в верхней части 80 камней. В настоящее время стоят 37 камней с 47 отверстиями. Есть предположение, что комплекс является древней обсерваторией.

Затем направимся в Джермук, бальнеологический и климатический высокогорный курорт, где производится знаменитая минеральная столовая вода «Джермук», побываем в галерее воды, увидим знаменитый водопад Джермук, который так же называют <<Волосы Русалки>>

4 день

Священный город

После завтрака мы направимся в мемориальный комплекс Цицернакаберд, который посвящён жертвам геноцида армян в 1915г.
Затем в Эчмиадзин - духовный и административный центр Армянской Апостольской Церкви. Здесь мы посетим Эчмиадзинский кафедральный собор - престол Верховного Патриарха Католикоса всех армян. Также посетим церкви Св. Рипсиме и Св. Гаяне.
Затем мы направимся в Храм Звартноц, что в переводе с древнеармянского означает «Храм бдящих ангелов». В 2000 году руины храма и археологическая территория вокруг него вошли в список ЮНЕСКО

5 день

До новых встреч

Свободный день для покупок, трансфер в аэропорт.

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Мы стремимся сделать наши туры максимально удобными и продуманными. Вам остается только отдыхать и наслаждаться новыми впечатлениями
  • Проживание в гостинице в центре города
  • Трансферы
  • Комфортабельный транспорт
  • Напитки в машине
  • Завтрак в отеле
  • Приветственный ужин по программе
  • Насыщенная программа и входные билеты на все экскурсии
  • Профессиональный русскоговорящий гид
  • Дегустация вина
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Личные расходы
  • Обед и ужин
  • Обязательная страховка от COVID 19
О чём нужно знать до поездки

Исходя из вашего времени прилета, программа для первого и последнего дня может изменится. Детали согласуем вместе.

Тур рассчитан минимум на двоих.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Лилия
Лилия — Тревел-эксперт
Добрый день, дорогие друзья! Наша команда занимается организацией туров уже много лет. Нами создано более 500 активных программ по Армении. Мы поможем вам исследовать самые удаленные места нашей страны. Мы любим свое дело и придаем особое значение добросовестности в этом деле. Экскурсии проводятся на высококлассных автомобилях с профессиональными гидами и водителями. Мы обещаем вам незабываемые воспоминания из Армении.