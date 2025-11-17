3 день

Самая вкусная вода в мире

Завтрак в отеле. Экскурсия в пещерный город Хндзореск. В искусственных пещерах жили до 1950-х годов. Подвесной качающийся мост, длиной 160 и высотой 63 метра, соединяющий две части Хндзореска, тоже является излюбленным местом посещения туристов. Отсюда открываются потрясающие виды на ущелье и пещерный город. Мост был построен в 2012 году и может одновременно выдержать до 700 человек.

Мы посетим Караундж - древний мегалитический комплекс, расположенный в Сюникской области. Сооружение состоит из 223 базальтовых камней. Наиболее интересной деталью сооружения являются сквозные отверстия в верхней части 80 камней. В настоящее время стоят 37 камней с 47 отверстиями. Есть предположение, что комплекс является древней обсерваторией.

Затем направимся в Джермук, бальнеологический и климатический высокогорный курорт, где производится знаменитая минеральная столовая вода «Джермук», побываем в галерее воды, увидим знаменитый водопад Джермук, который так же называют <<Волосы Русалки>>

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086