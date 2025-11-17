Описание тура
Лучший тур в для ознакомления с Арменией, - если вы думаете об отдыхе и туризме в Армении! Это хорошая возможность насладиться красками и теплотой армянской столицы и панорамным видом на гору Арарат, а также познакомиться с традициями армянского виноделия. Мы совершим изумительные поездки, в том числе к всемирно известным природным достопримечательностям, увидим потрясающие храмы.
Программа тура по дням
Добро пожаловать
Встреча в аэропорту Звартноц, знакомство и трансфер в гостиницу.
После небольшого отдыха, нас ждет приветственный ужин и прогулка по центру города.
Прекрасный юг Армении
День начнётся с поездки в монастырь Хор Вирап. Монастырь известен своим местоположением, именно отсюда открывается один из чудеснейших видов на библейскую гору Арарат. Посещение пещерного комплекса Арени, находящегося в Вайоц Дзорской области. В 2010 г. здесь была найдена древнейшая обувь, извеcтная человечеству. Мы посетим также монастырь 13 века Нораванк, расположенный на уступе узкого извилистого ущелья реки Арпа.
В конце тура прокатимся на самой длинной канатной дороге в мире, который довезёт нас до Татевского монастыря, основанный в 9 веке, который является одним из самых замечательных уголков Армении. Он был крупным центром экономической, политической, духовной и культурной деятельности.
Ночлег в Горисе
Самая вкусная вода в мире
Завтрак в отеле. Экскурсия в пещерный город Хндзореск. В искусственных пещерах жили до 1950-х годов. Подвесной качающийся мост, длиной 160 и высотой 63 метра, соединяющий две части Хндзореска, тоже является излюбленным местом посещения туристов. Отсюда открываются потрясающие виды на ущелье и пещерный город. Мост был построен в 2012 году и может одновременно выдержать до 700 человек.
Мы посетим Караундж - древний мегалитический комплекс, расположенный в Сюникской области. Сооружение состоит из 223 базальтовых камней. Наиболее интересной деталью сооружения являются сквозные отверстия в верхней части 80 камней. В настоящее время стоят 37 камней с 47 отверстиями. Есть предположение, что комплекс является древней обсерваторией.
Затем направимся в Джермук, бальнеологический и климатический высокогорный курорт, где производится знаменитая минеральная столовая вода «Джермук», побываем в галерее воды, увидим знаменитый водопад Джермук, который так же называют <<Волосы Русалки>>
Священный город
После завтрака мы направимся в мемориальный комплекс Цицернакаберд, который посвящён жертвам геноцида армян в 1915г.
Затем в Эчмиадзин - духовный и административный центр Армянской Апостольской Церкви. Здесь мы посетим Эчмиадзинский кафедральный собор - престол Верховного Патриарха Католикоса всех армян. Также посетим церкви Св. Рипсиме и Св. Гаяне.
Затем мы направимся в Храм Звартноц, что в переводе с древнеармянского означает «Храм бдящих ангелов». В 2000 году руины храма и археологическая территория вокруг него вошли в список ЮНЕСКО
До новых встреч
Свободный день для покупок, трансфер в аэропорт.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Мы стремимся сделать наши туры максимально удобными и продуманными. Вам остается только отдыхать и наслаждаться новыми впечатлениями
- Проживание в гостинице в центре города
- Трансферы
- Комфортабельный транспорт
- Напитки в машине
- Завтрак в отеле
- Приветственный ужин по программе
- Насыщенная программа и входные билеты на все экскурсии
- Профессиональный русскоговорящий гид
- Дегустация вина
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Личные расходы
- Обед и ужин
- Обязательная страховка от COVID 19
О чём нужно знать до поездки
Исходя из вашего времени прилета, программа для первого и последнего дня может изменится. Детали согласуем вместе.
Тур рассчитан минимум на двоих.