Описание тура
Направимся в Гегаркуникский регион и совершим изумительные поездки, в том числе к всемирно известным природным достопримечательностям, увидим потрясающие храмы.
Программа тура по дням
1 день
Озеро Севан
Первая остановка у нас будет в Айриванке.
От стен монастыря перед вами откроются живописные панорамные виды, настраивающие на покой и умиротворение. Айраванк известен не только своей интересной архитектурой, но и любопытными легендами, которыми за сотни веков обросла история монастыря.
После этого мы отправляемся на побережье озера Севан и посетим Севанаванк.
После обеда вас ждет заселение в апартаменты на берегу озера с прекрасным видом.
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день
Возврошение в Ереван
Возвращение в Ереван, или по желанию можно добавить еще один тур.
Варианты проживания
2-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Мы стремимся сделать наши туры максимально удобными и продуманными. Вам остается только отдыхать и наслаждаться новыми впечатлениями
- Трансферы в комфортабельном транспорте
- Проживание в гостинице
- Насыщенная программа и входные билеты на все экскурсии
- Профессиональный русскоговорящий гид
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Личные расходы
О чём нужно знать до поездки
- Тур рассчитан минимум на двоих.
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Лилия — Тревел-эксперт
Добрый день, дорогие друзья! Наша команда занимается организацией туров уже много лет. Нами создано более 500 активных программ по Армении. Мы поможем вам исследовать самые удаленные места нашей страны. Мы любим свое дело и придаем особое значение добросовестности в этом деле. Экскурсии проводятся на высококлассных автомобилях с профессиональными гидами и водителями. Мы обещаем вам незабываемые воспоминания из Армении.