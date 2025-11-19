1 день

Озеро Севан

Первая остановка у нас будет в Айриванке.

От стен монастыря перед вами откроются живописные панорамные виды, настраивающие на покой и умиротворение. Айраванк известен не только своей интересной архитектурой, но и любопытными легендами, которыми за сотни веков обросла история монастыря.

После этого мы отправляемся на побережье озера Севан и посетим Севанаванк.

После обеда вас ждет заселение в апартаменты на берегу озера с прекрасным видом.

