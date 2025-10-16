Мои заказы

Эчмиадзин за 2 часа: пешая экскурсия по религиозной столице

Побывать в колыбели христианства - и вкусить пищи духовной и культурной
В душе каждого армянина Вагаршапат занимает особое место. Это одна из древних столиц, духовный центр — давайте же познакомимся со страной через её душу.

Вместе пройдём по главным церквям христианской Армении и обсудим, как религия распространилась по всей стране — и почему город называют ещё и Эчмиадзин.
Церковь Святой Гаянэ

Встретимся у одной из древнейших церквей Армении — вы познакомитесь с архитектурой и внутренним убранством. А мы расскажем об обращении армянского народа в христианство.

Святой Эчмиадзин

Это не только первая христианская церковь в мире — это целый церковный комплекс со старыми и новыми зданиями (6–21 веков). Здесь находится великолепный кафедральный собор и резиденция Католикоса всех армян.

Мачаненц

Завершим прогулку в одном из самых колоритных мест города — гостином комплексе Мачаненц, где вы узнаете о быте эчмиадзинцев. И сможете выпить чашечку кофе или чая.

  • На сайте вы оплачиваете 22%, остаток на месте гиду в драмах
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек, доплата за каждого следующего участника — €25
  • Если вы захотите выпить чашечку чая или кофе — это оплачивается дополнительно
  • До Эчмиадзина вы добираетесь самостоятельно — это можно сделать на такси или маршрутке. По желанию за доплату мы можем организовать трансфер, детали уточняйте в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Ашот
Ашот — ваша команда гидов в Вагаршапате
Провели экскурсии для 4089 туристов
Я опытный путешественник и работаю в сфере туризма с 2010 года. Путешествия научили меня, как правильно организовать знакомство путешественников с Арменией. Наша команда единомышленников объединилась вокруг миссии — влюбить наших гостей
читать дальше

в нетуристическую Армению. Мы составляем авторские программы «под ключ», пропитанные любовью к своей Родине, к её особенностям и культуре, и сами же их организуем. А ещё, что немаловажно, мы проводим экскурсии на разных языках: русском, английском, французском, немецком, китайском. Сделаем всё, не жалея себя, чтобы вы получили максимальное удовольствие и лучшие впечатления от путешествия по нашей удивительной стране. С нетерпением ждём вас в гости!

3 отзывах
Кетино
16 окт 2025
Экскурсия в Эчмиадзин была очень познавательной и интересной. Мы узнали много нового о истории и культуре этого удивительного места. Экскурсовод Борис рассказывал очень хорошо, понятно и увлекательно, что делало посещение
читать дальше

еще более захватывающим. Впечатления остались исключительно положительные, и я бы с удовольствием рекомендовала эту экскурсию всем, кто интересуется историей и культурой Армении. Кроме того, мы побывали в прекрасном и добром месте “Machanents House” и за чашечкой кофе смогли прекрасно продолжить беседу на исторические, культурные темы. Борису отдельное большое спасибо!

О
Ольга
30 июл 2025
Я заказала экскурсию по Эчмиадзину, когда к нам приехали гости, которые любят не только смотреть, но и слушать. До этого ездила туда самостоятельно, чтобы погулять и посмотреть.
Данная экскурсия привлекла своим
читать дальше

маршрутом.
Во-первых, Кафедральный собор в Эчмиадзине. Он отличается от остальных храмов Армении. Кроме того, он является главным храмом Армянской апостольской церкви и одним из древнейших христианских храмов мира.
Во-вторых, на территории Эчмиадзинского монастыря есть храмы разных "возрастов" и, соответственно, можно наблюдать архитектуру и культуру религии во всём ее многообразии, а также отследить переход Армении от язычества к христианству.
В-третьих, завершается экскурсия в Доме Мачаненц. Я до сих пор не могу точно описать словами это место, так много тут всего сплелось: и быт армян, и кухня, и творчество талантливых людей. Но если Вам близки искусство и hand-made, Вам тут точно понравится. Ну и бонусом: тут можно вкусно покушать. Невероятно атмосферное место!
Также хочу отметить индивидуальный подход Ашота к проведению экскурсии: он подстроился под интересующее нас время и предлагал разные варианты дополнения экскурсии.
Нашим гидом была Маринэ. Было очень интересно слушать её истории. Для меня это был тот случай, когда "картинки" обрели смыслы и стали частью моей истории под названием Армения.
Мои гости были в восторге, а я в свою очередь благодарна Ашоту и Маринэ за их работу!

А
Анна
14 июн 2025
Нам провели экскурсию чудесная Сара, понравился подход и приятное повествование. Сам Эчмиадзин очень красивый и ухоженный, советую!