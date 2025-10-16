В душе каждого армянина Вагаршапат занимает особое место. Это одна из древних столиц, духовный центр — давайте же познакомимся со страной через её душу. Вместе пройдём по главным церквям христианской Армении и обсудим, как религия распространилась по всей стране — и почему город называют ещё и Эчмиадзин.

Церковь Святой Гаянэ

Встретимся у одной из древнейших церквей Армении — вы познакомитесь с архитектурой и внутренним убранством. А мы расскажем об обращении армянского народа в христианство.

Святой Эчмиадзин

Это не только первая христианская церковь в мире — это целый церковный комплекс со старыми и новыми зданиями (6–21 веков). Здесь находится великолепный кафедральный собор и резиденция Католикоса всех армян.

Мачаненц

Завершим прогулку в одном из самых колоритных мест города — гостином комплексе Мачаненц, где вы узнаете о быте эчмиадзинцев. И сможете выпить чашечку кофе или чая.

