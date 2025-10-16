В душе каждого армянина Вагаршапат занимает особое место. Это одна из древних столиц, духовный центр — давайте же познакомимся со страной через её душу.
Вместе пройдём по главным церквям христианской Армении и обсудим, как религия распространилась по всей стране — и почему город называют ещё и Эчмиадзин.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Церковь Святой Гаянэ
Встретимся у одной из древнейших церквей Армении — вы познакомитесь с архитектурой и внутренним убранством. А мы расскажем об обращении армянского народа в христианство.
Святой Эчмиадзин
Это не только первая христианская церковь в мире — это целый церковный комплекс со старыми и новыми зданиями (6–21 веков). Здесь находится великолепный кафедральный собор и резиденция Католикоса всех армян.
Мачаненц
Завершим прогулку в одном из самых колоритных мест города — гостином комплексе Мачаненц, где вы узнаете о быте эчмиадзинцев. И сможете выпить чашечку кофе или чая.
Организационные детали
- На сайте вы оплачиваете 22%, остаток на месте гиду в драмах
- Экскурсию можно провести для большего количества человек, доплата за каждого следующего участника — €25
- Если вы захотите выпить чашечку чая или кофе — это оплачивается дополнительно
- До Эчмиадзина вы добираетесь самостоятельно — это можно сделать на такси или маршрутке. По желанию за доплату мы можем организовать трансфер, детали уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Ашот — ваша команда гидов в Вагаршапате
Провели экскурсии для 4089 туристов
Я опытный путешественник и работаю в сфере туризма с 2010 года. Путешествия научили меня, как правильно организовать знакомство путешественников с Арменией. Наша команда единомышленников объединилась вокруг миссии — влюбить наших гостей
К
Кетино
16 окт 2025
Экскурсия в Эчмиадзин была очень познавательной и интересной. Мы узнали много нового о истории и культуре этого удивительного места. Экскурсовод Борис рассказывал очень хорошо, понятно и увлекательно, что делало посещение
О
Ольга
30 июл 2025
Я заказала экскурсию по Эчмиадзину, когда к нам приехали гости, которые любят не только смотреть, но и слушать. До этого ездила туда самостоятельно, чтобы погулять и посмотреть.
А
Анна
14 июн 2025
Нам провели экскурсию чудесная Сара, понравился подход и приятное повествование. Сам Эчмиадзин очень красивый и ухоженный, советую!