Описание тура
Приглашаем тебя в путешествие по одной из самых удаленных стран мира - Австралии! Мы посетим все главные места этого континента и изучим яркие контрасты его природы и городов. Проведем несколько дней в красивом и современном Сиднее, увидим легендарную Сиднейскую Оперу, встретим кенгуру, коал, вомбатов и прочую уникальную фауну, отправимся на гастрономическую прогулку по Мельбурну, прокатимся по самой красивой дороге материка Great Ocean Road, увидим знаменитые скалы 12 апостолов, будем снорклить в океане на Большом Барьерном Рифе, а затем полетаем над ним на маленьком самолете, чтобы увидеть знаменитое рифовое сердце, посетим Whiteheaven beach - место съемок Пиратов Карибского моря и по совместительству самый красивый пляж мира, и многое другое!
Программа тура по дням
Прилет
Прибытие в Сидней — один из самых космополитичных и красивых городов мира, где идеально сочетаются природа и урбанистика, красивейшие пляжи и небоскребы, природные заповедники и гастрономические рестораны. Сегодня нас ждет Тихий океан, теплый воздух Южного полушария и первое знакомство с этой далекой от всего мира страной. Трансфер в отель, отдыхаем после длительного перелета и выходим на нашу первую прогулку по городу. Жить будем в самом центре, недалеко от знаменитой Сиднейской оперы. Первым же вечером отправимся встречать наш первый закат на знаменитой набережной Circular Quay, смотреть на оперу в вечернем освещении и ужинать в одном из самых оживленных и гастрономических районов города.
Сидней
Сидней удивит вас своей чистотой, непосредственностью и потрясающими прибрежными пейзажами на огромном заливе, в котором находится город. Мы снова, теперь уже днем, посетим главный символ города Оперу и сделаем много красивых кадров одного из самых фотогеничных зданий планеты, затем прогуляемся вдоль гавани, зайдем в красивейший Ботанический сад, где открываются потрясающие виды на город, а небоскрёбы растворяются в зелени. Поднимемся на главный мост города, соединяющий левый и правый берега Сиднея - Харбор Бридж, прогуляемся по улочкам исторического района Рокс, а затем отправимся на ужин к причалу Дарлинг Харбор.
Сидней
Сегодня нас ждет очень насыщенный день, прямо с утра садимся на лодку и отправляемся в круиз по Сиднейскому заливу и его достопримечательностям, делая несколько остановок по пути. Для начала мы посетим знаменитый зоопарк Таронга, чтобы увидеть большинство уникальных жителей Австралии - кенгуру, коалы, тасманийские дьяволы, страусы, жирафы, утконосы и сотни других видов находятся там. Далее отправимся на Менли - один из самых знаменитых и красивых пляжей в пригородах Сиднея, с золотым песком, бирюзовыми волнами и расслабленной серферской атмосферой. Оттуда прогуляемся до Шелли бич - еще более живописной, почти тропической бухты, отделенной от Менли красивым прибрежным променадом. Гуляем по окрестностям, наслаждаемся красивыми видами и городскими infinity-бассейнами - еще одной популярной местной достопримечательностью. Следующую остановку делаем в небольшом пригороде Уотсонс бей, с красивыми панорамными видами и старым маяком. На лодке возвращаемся обратно в центр Сиднея, ловя закатные краски от заходящего в залив солнца по пути.
Голубые горы
Ранний выезд в сторону Голубых гор — одного из старейших национальных парков Австралии. Всего в паре часов езды от прибрежной красоты Сиднея совсем другая природа - перед нами высятся скалы и горы, а над эвкалиптовыми лесами вокруг витает голубая дымка. Мы увидим главную локацию парка скалу Три сестры, посетим водопады, смотровые площадки с завораживающими видами, прогуляемся по живописным тропам и прикоснемся к настоящей австралийской природе.
Великая Тихоокеанская дорога
Утренний перелет в Мельбурн. Из этого города у нас начинается автопутешествие по одной из самых красивых прибрежных дорог мира — Great Ocean Road. По пути будут уютные курортные городки и завораживающие океанские пейзажи, серферские пляжи, смотровые точки, отвесные скалы и национальные парки. К закату мы прибудем к 12 апостолам — заслуженно, одной из главных достопримечательностей Австралии, наряду с Сиднейской оперой и Рифом. Эти скалы-исполины посреди океана будто сошли прямиком со страниц сказки, по-другому их обезоруживающую красоту сложно объяснить. Мы пробудем достаточно времени в этой потрясающей локации, спустимся на длинный пляж, чтобы погулять вблизи Апостолов, пройдемся по всем смотровым и, конечно, же, встретим здесь потрясающий закат. На ночевку отправляемся в небольшой, но уютный городок на холмах поблизости, вдали от цивилизации и шумных дорог.
Великая Тихоокеанская дорога
12 апостолов - не единственная впечатляющая локация в окрестностях. На одном отрезке побережья длиною в несколько десятков километров здесь протянулись сотни мысов, высоких скал, крутых утесов и бухт. Мы отправимся изучать самые красивые из них, чтобы подольше насладиться одним из самых невероятных уголков Австралии. Во второй половине дня отправляемся обратно в Мельбурн. Сейчас этот город заслуженно считается гастрономической столицей Австралии, и не зря: выбор ресторанов просто огромный, а качество продуктов выше всяких похвал. Посвящаем вечер прогулке по городу и дегустациям разных кухонь мира.
Мельбурн - Эрли Бич
Наши приключения продолжаются и мы совершаем ранний перелет в городок Эрли Бич, являющийся воротами к знаменитым на весь мир островам Уитсандейс. Здесь нас ждет уже совсем другая, тропическая Австралия. После шумного и людного Мельбурна вас ждет невероятный контраст - зеленый и тихий городок, окруженный лишь пальмами и яхтами. Он находится в тропическом штате Квинсленд, близко к Большому Барьерному Рифу, что делает его удобной отправной точкой для морских прогулок со снорклингом и дайвингом. Пейзажи в городе утопают в зелени, а ухоженные ландшафтные парки и красивые прибрежные пляжи делают Кэрнс идеальным местом для расслабленной передышки в интенсивном ритме нашего путешествия. Гуляем по городу и набережной, наслаждаемся теплым морским бризом, океаном, лагунными бассейнами с соленой водой (часть городской инфраструктуры) и приятным неспешным вайбом.
Полет над Барьерным Рифом и Круиз на остров
Утром нас ждет еще одного невероятное впечатление этой поездки - полет над Большим Барьерным Рифом. Он будет происходить на специальном 6-местном самолете. Именно с высоты птичьего полета вы сможете оценить и по-настоящему понять невероятные масштабы и протяженность Барьерного Рифа, увидеть легендарное коралловое сердце, ставшее желанной целью для сотен фотографов со всего мира, и понять, что все это - единое целой, живой организм, отличающийся от всего, когда-либо вами виденного. Затем мы отправимся в круиз к островам Уитсандейс - архипелагу из 74 островов с бирюзовой водой, белым песком и невероятной красоты природой, расположенному прямо у берегов Австралии. Здесь, на одном из островов, находится Уайтхейвен Бич, по мнению многих авторитетных изданий и путеводителей - лучший пляж в мире из-за кварцевого белого песка и удивительной чистоты воде. Мы отправимся на парусной яхте к архипелагу, побываем на знаменитом белоснежном пляже и на смотровой на холме в центре самого большого из островов. Нас ждут просто невероятные виды!
Большой Барьерный Риф
Сегодня мы отправляемся вплавь к крупнейшему рифу на планете, охватывающему территорию около 344 тыс км. Это самая большая живая структура на Земле, которую видно даже из космоса. Мы проведем целый день в океане со снорклингом и посещением самых красивых рифов и островов. Здесь обитают мириады рыб и кораллов, черепахи, дельфины, киты, морские змеи. Нас ждут яркие цвета, невероятное разнообразие и удивительные формы жизни подводного мира - морская прогулка на Барьерный риф всегда оставляет после себя неизгладимые впечатления. Вечером возвращаемся отдыхать в Эрли Бич.
Эрли Бич - Сидней
Утром отдыхаем на побережье, а днем совершаем перелет обратно в Сидней. Наш маршрут подошел к концу, но те, кто хочет, могут остаться отдохнуть в курортной зоне в Эрли Бич или погулять в Сиднее еще несколько дней и посмаковать незабываемые впечатления, полученные в поездке!
Варианты проживания
2-x местный номер
Что включено
- Проживание на всем маршруте (2х местное размещение)
- Транспорт на всем маршруте
- Полет на самолете над Большим Барьерным Рифом
- Оплата всех пропусков и разрешений на пребывание в заповедных зонах
- Круиз на паруснике по островам Уитсандейс
- Морская прогулка на скоростном катере на Большой Барьерный Риф
- Билеты на все входящие в нашу программу платные достопримечательности
- Сопровождение и любая необходимая помощь на всем маршруте
Что не входит в цену
- Авиабилеты Ваш город - Сидней - Ваш город (от 1000$)
- Страховка
- Питание в кафе и ресторанах (от 80$ в день)
- Внутренние перелеты (от 400$)
О чём нужно знать до поездки
Вам подойдет этот маршрут, если
Вы ищете настоящих приключений
Путешествие на другой край света - это всегда максимальный уход от обыденности. Вы забудете о работе, ежедневной рутине, испытаете настоящие, яркие эмоции - все это там, на далеком континенте.
Вы хотите
полностью переключиться
Этот год был не из самых простых. Поэтому мы постараемся сделать все, чтобы вы забыли о любых городских проблемах, домашних или рабочих заботах и оставили их все в старом году. Мы полностью погрузимся в дикую природу, чистый горный воздух и яркое солнце Австралийского побережья. В дружной компании пройдем потрясное приключение, полностью наслаждаясь настоящим моментом.
Вам не хватает вдохновения
Это эмоции, которые меняют жизнь. Возможно, вы чувствуете, что морально застряли на месте, хотите сдвинуться с мертвой точки и открыть второе дыхание. А может, просто хотите интересно провести время и наполнить себя новыми впечатлениями. Настолько насыщенное путешествие - идеальный вариант сделать это. Вы окажетесь на другом конце света, увидите крайнюю легендарные локации, почувствуете всю мощь гор и океана и соприкоснетесь с другой культурой - сделаете то, о чем другие только читали в книгах.
Визы
Гражданам Рф для посещения Австралии нужна электронная виза. Податься на нее можно, заполнив анкету на сайте: ссылка immi. gov. au/Получение также онлайн, для граждан Рф обычно занимает около месяца.