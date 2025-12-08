Баден под Веной — любимая резиденция многих императоров и выдающихся личностей. Вам, безусловно, будет интересно познакомиться с этим удивительным местом. А я с радостью открою для вас его историю и душу!
Описание экскурсииПожалуй, всё самое важное о Бадене под Веной вы узнаете во время этой прогулки: как факты из истории, так и сведения о современной жизни. Здесь отдыхали и вдохновлялись композиторы, писатели, поэты, политики и полководцы. Здесь, всего в нескольких километрах от пышного венского двора, царила и царит своя тайная жизнь — полная удивительных историй и интриг. Важная информация: Экскурсия по Бадену, живописному курортному городу, расположенному недалеко от Вены, предлагает погружение в историю, культуру и термальные традиции Австрии. Баден, известный своими горячими источниками и винодельческими регионами, привлекает туристов как своей природой, так и культурным наследием.
- 1. Исторические термы: Осмотр знаменитых термальных источников, благодаря которым Баден известен с римских времен. Вы услышите рассказ о лечебных свойствах горячих минеральных вод, использующихся для оздоровления на протяжении веков
- 2. Прогулка по Курортному парку Бадена: прекрасный английский парк, который является центральным элементом города. Здесь можно увидеть многочисленные скульптуры, фонтаны и садовые павильоны. В летнее время в парке часто проходят музыкальные концерты на открытом воздухе
- 3. Дом-музей Бетховена. История жизни композитора, который провел в Бадене несколько лет, восстанавливая свое здоровье. Здесь он написал части Девятой симфонии
- 4. Ратуша Бадена. Историческое здание - пример неоклассической архитектуры. Здесь мы узнаем о важных исторических событиях города
- 5. Центральная площадь Бадена с красивыми историческими зданиями и чумной колонной в стиле барокко. Это место, где сосредоточены кафе, рестораны и магазины
- 6. Казино. Один из крупнейших игорных домов в Европе: Экскурсия может включать посещение здания казино, построенного в элегантном стиле арт-деко
- 7. Церковь Святого Стефана. Посещение одной из старейших церквей города, основанной в 12 веке. Церковь была перестроена в стиле готики и богато украшена. Осмотр внутреннего убранства церкви, где можно увидеть старинные фрески и картины
- А также богатая история кулинарии и хойригеров (винных кабачков) Бадена, Городской театр, великолепный розарий, роскошные виллы в стиле бидеймайер и многое другое
Баден под Веной - главный вокзал
Баден под Веной - Курпарк
