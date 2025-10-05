В 10:00 выезжаем в Лайбниц, который находится всего в 40 минутах езды по живописному автобану. С 10:40 до 11:10 вас ждёт прогулка по очаровательному историческому центру города. Сделаем короткую остановку на чашечку кофе и сфотографируемся у Ратуши.

Затем отправимся в крепость Сеггау, где прогуляемся по средневековой цитадели и попробуем вино в исторической винотеке с 300-летней историей. После продолжим путь по живописной винной дороге Китцек. Здесь остановимся на винодельне, поднимемся на смотровую площадку и пройдёмся по винным садам.

В 13:10-14:10 заглянем на традиционный обед в национальный ресторан-бушеншанк и сделаем фото с великолепным видом на окрестности, перед тем, как поехать обратно.