Грац и Штирийская Тоскана. Персональный тур в сопровождении местного гида
Познакомиться со столицей Штирии, посетить крепость Сеггау и погулять по виноградникам
Приглашаю погрузиться в атмосферу средневекового Граца, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, прогуляться по его историческому центру и осмотреть главные достопримечательности.
А на второй день мы отправимся в увлекательное путешествие в читать дальше
город Лайбниц, где вы сможете насладиться очарованием старинных улочек, посетим крепость Сеггау, чтобы пройтись по цитадели и при желании попробовать вино в винотеке, которая существует уже 300 лет, полюбоваться виноградниками на винной дороге Китцек и пообедать в традиционном австрийском ресторане. *Тур проходит на вашей машине либо на машине организатора за доплату.
1 отзыв
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой удобную прогулочную обувь, солнцезащитный крем, дождевик.
Питание. Не входит в стоимость.
Транспорт. Не входит в стоимость. Можем провести тур на вашей машине. Также по вашему желанию можем провести тур на машине гида. В этом случае доплата составит €60 за человека.
Возраст участников. 18+.
Виза. Нужна шенгенская виза.
Уровень сложности. Активный тур с прогулками.
Программа тура по дням
1 день
Прогулка по Грацу
На первый день запланирована увлекательная часовая экскурсия по средневековому центру Граца, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вас ждёт знакомство с самыми значимыми и историческими местами старого города, наполненного атмосферой прошлого.
2 день
Лайбниц и винная дорога Китцек
В 10:00 выезжаем в Лайбниц, который находится всего в 40 минутах езды по живописному автобану. С 10:40 до 11:10 вас ждёт прогулка по очаровательному историческому центру города. Сделаем короткую остановку на чашечку кофе и сфотографируемся у Ратуши.
Затем отправимся в крепость Сеггау, где прогуляемся по средневековой цитадели и попробуем вино в исторической винотеке с 300-летней историей. После продолжим путь по живописной винной дороге Китцек. Здесь остановимся на винодельне, поднимемся на смотровую площадку и пройдёмся по винным садам.
В 13:10-14:10 заглянем на традиционный обед в национальный ресторан-бушеншанк и сделаем фото с великолепным видом на окрестности, перед тем, как поехать обратно.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€130
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Часовая экскурсия по городу Грац
Сопровождение гидом на винную дорогу Китцек в течение 4 часов
Что не входит в цену
Проезд из вашего города до Граца и обратно
Проживание
Питание
Проезд (на машине организатора - доплата €60 с человека)
Оплата дегустаций
Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ратушная площадь г. Грац, 9:00 (у кафе «Променад» в городском парке Promenade)
Завершение: Ратушная площадь г. Грац, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Граце
Провела экскурсии для 239 туристов
Рада представиться — Ольга, дипломированный австрийский гид с 15-летним стажем. Я провожу экскурсии в Вене, Граце и красивейших местах Штирии. «В мире все идет кувырком, но Австрия идет своим ходом», — констатировал с иронией местный сатирик Эгон Фридель. Посетив эту чудесную страну, вы убедитесь в этом сами. До встречи!
Отзывы и рейтинг
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
5 окт 2025
Отличная экскурсия по «винной дороге», красота природы, старых исторических зданий и просто жилых домов, прекрасная традиция попробовать молодое вино прямо рядом с фермерскими хозяйствами, местный народ развлекается 😁 Останутся только замечательные впечатления в памяти, спасибо нашему гиду Ольге 👍
