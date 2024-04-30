Авторский тур
2 дня 22 часа
Три замка сказочного короля: Путешествие из Зальцбурга
Погрузитесь в мир альпийских замков и тайн баварского короля Людвига II в трехдневном туре, начиная с Зальцбурга
€495 за человека
Откройте для себя волшебство Зальцбурга, принимая участие в турх, которые раскроют перед вами все тайны этого неповторимого австрийского города. Познакомьтесь с его богатой историей, архитектурой и музыкальными традициями. Бронируйте туры по Зальцбургу уже сегодня и гарантируйте себе незабываемое путешествие в сердце Австрии