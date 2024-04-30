Авторский тур 2 дня 22 часа Три замка сказочного короля: Путешествие из Зальцбурга Погрузитесь в мир альпийских замков и тайн баварского короля Людвига II в трехдневном туре, начиная с Зальцбурга € 495 за человека

Откройте для себя волшебство Зальцбурга, принимая участие в турх, которые раскроют перед вами все тайны этого неповторимого австрийского города. Познакомьтесь с его богатой историей, архитектурой и музыкальными традициями. Бронируйте туры по Зальцбургу уже сегодня и гарантируйте себе незабываемое путешествие в сердце Австрии