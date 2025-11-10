Это увлекательное путешествие в сердце природы и истории Азербайджана.
Вы насладитесь величественными горными пейзажами, посетите живописные водопады и откроете для себя древнее наследие Габалы — одного из старейших городов страны.
Экскурсия сочетает в себе активный отдых, красивые фотолокации и знакомство с богатой культурой региона.
Описание экскурсииОтправьтесь в увлекательное путешествие по одному из самых красивых регионов Азербайджана! Наш тур в Габалу подарит вам яркие впечатления, удивительные природные пейзажи и знакомство с богатым наследием страны. Что вас ждёт? - Посещение Джума-мечети в Шемахы – самой старой мечети Кавказа, сохранившей историю с VIII века. - Остановка у водопада «Семь красавиц», где каскады воды создают живописные картины природы. - Прогулка у озера Нохур – тихого и уединённого уголка среди гор. - Визит на горнолыжный курорт «Туфандаг», где вы сможете насладиться панорамными видами с высоты. Тур проходит в комфортном транспорте и подходит для всех возрастов. Присоединяйтесь к нашей экскурсии, чтобы открыть для себя красоту Габалы и создать незабываемые воспоминания! Важная информация:
- Продолжительность тура: 10–12 часов, включая дорогу и остановки.
- Транспорт: Комфортабельный минивэн/автобус с кондиционером. Детские кресла предоставляются по запросу.
- Одежда: Рекомендуется удобная обувь для прогулок и одежда по сезону. В горах может быть прохладнее, поэтому в холодное время года желательно взять с собой тёплые вещи.
- Возрастные ограничения: Тур подходит для всех возрастов. Дети должны находиться в сопровождении взрослых.
- Питание: В стоимость не включено. Будут остановки в кафе и ресторанах, где можно попробовать местную кухню.
- Физическая активность: Экскурсия не требует специальной подготовки, но включает пешие прогулки по природным локациям.
- Что взять с собой: Фотоаппарат, солнцезащитные очки и хорошее настроение!
Дата и время отправления: Ежедневно с 09:00-21:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Джума-мечеть в Шемахы - древнейшая мечеть Кавказа, основанная в VIII веке, с богатой историей и уникальной архитектурой
- Водопад «Семь красавиц» - живописный каскадный водопад, окружённый густыми лесами, где можно насладиться прохладой и сделать потрясающие фото
- Озеро Нохур - тихое и уединённое место с кристально чистой водой и великолепными горными пейзажами
- Горнолыжный курорт «Туфандаг» - современный курорт, где можно подняться на канатной дороге и насладиться панорамным видом на Кавказские горы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Себайил, Старый город, Большая гала 50, Парные ворота при входе в которые вас встречает наш Ги
Завершение: Экскурсия заканчивается все так же у Парных ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время отправления: Ежедневно с 09:00-21:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.