Хотите побывать в красивейшем уголке Азербайджана и заодно посетить руины древнего города? Тогда отправляйтесь в путешествие по Габале! Только здесь можно насладиться чудесными пейзажами, услышать старинные легенды, увидеть древние памятники
Описание экскурсииДля кого эта экскурсия? Путешествие в Габалу – отличный отдых для туристов любого возраста. Это не просто прогулка по живописным пейзажам и посещение уникальных уголков Азербайджана с древнейшей историей. Кроме традиционной экскурсионной программы вас ждет уникальная канатная дорога и шикарный горный СПА-комплекс. Сказочные места: Шемахинский перевал, водопады и античные руины Габала – это настоящая сказка наяву. Только вглядитесь в древние башни этого удивительного города, окруженного густыми лесами, где кроны деревьев закрывают небо, а из скал бьют минеральные источники с целебной шипучей водой, дарящей здоровье и долголетие. Вы увидите загадочные руины времен античности, побываете в городе Шемаха (помните Шемаханскую царицу из сказок Пушкина?), прогуляетесь под сенью высоких и стройных каштанов, сделаете фотографии на фоне величественного Шемахинского перевала и уникального каскадного водопада Семи красавиц. После осмотра природных и исторических достопримечательностей вас ждет сытный обед в национальном ресторане, где вы попробуете блюда габалинской кухни и необычной габалинской пахлавы. Прогулка к горному пику "Спящая красавица" на канатной дороге Отличным завершением насыщенного дня станет захватывающая поездка по канатной дороге. Шикарные горные виды и проплывающие далеко внизу величественные деревья запомнятся вам на всю жизнь. На обратном пути вас встретит еще одно природное сокровище, озеро Нохур: здесь можно покататься на катамаране. Также по дороге через перевал мы остановимся на ужин в одном из ресторанов, любуясь закатом среди горных вершин, и с наступлением темноты вернемся в Баку. Важная информация: Организационные моменты: ночлег в Габале Если вы не хотите уезжать в тот же день, можете переночевать в комфортном и уютном гостевом доме, оформленном в национальном стиле, и заодно поближе познакомиться с бытом азербайджанцев. Радушные хозяева встретят вас, помогут разместиться, а на следующий день накормят вкусным и сытным традиционным деревенским завтраком из фермерских продуктов и проводят в обратную дорогу.
каждый день с утра
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Древние города Шемаха и Габала
- Джума Мечеть
- Скальная крепость Нетленного Деда
- Винодельня
- Озеро Нохур
- Водопад «Семь красавиц»
- Горнолыжный курорт «Туфандаг»
- Канатная дорога
Что включено
- Услуги гида и транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро Ичери Шехер
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день с утра
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
- Организационные моменты: ночлег в Габале
- Если вы не хотите уезжать в тот же день, можете переночевать в комфортном и уютном гостевом доме, оформленном в национальном стиле, и заодно поближе познакомиться с бытом азербайджанцев
- Радушные хозяева встретят вас, помогут разместиться, а на следующий день накормят вкусным и сытным традиционным деревенским завтраком из фермерских продуктов и проводят в обратную дорогу
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.