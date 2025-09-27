Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше и прекрасно отдохнуть всей семьей. Современность и древность тесно переплетаются на просторах бывшей столицы Азербайджана.



Древние руины гармонично вписываются в современный городской пейзаж, старинные башни и мечети мирно соседствуют с блистающими СПА-комплексами. Кто знает, какие тайны Габала откроет вам? Хотите побывать в красивейшем уголке Азербайджана и заодно посетить руины древнего города? Тогда отправляйтесь в путешествие по Габале! Только здесь можно насладиться чудесными пейзажами, услышать старинные легенды, увидеть древние памятники

Описание экскурсии Для кого эта экскурсия? Путешествие в Габалу – отличный отдых для туристов любого возраста. Это не просто прогулка по живописным пейзажам и посещение уникальных уголков Азербайджана с древнейшей историей. Кроме традиционной экскурсионной программы вас ждет уникальная канатная дорога и шикарный горный СПА-комплекс. Сказочные места: Шемахинский перевал, водопады и античные руины Габала – это настоящая сказка наяву. Только вглядитесь в древние башни этого удивительного города, окруженного густыми лесами, где кроны деревьев закрывают небо, а из скал бьют минеральные источники с целебной шипучей водой, дарящей здоровье и долголетие. Вы увидите загадочные руины времен античности, побываете в городе Шемаха (помните Шемаханскую царицу из сказок Пушкина?), прогуляетесь под сенью высоких и стройных каштанов, сделаете фотографии на фоне величественного Шемахинского перевала и уникального каскадного водопада Семи красавиц. После осмотра природных и исторических достопримечательностей вас ждет сытный обед в национальном ресторане, где вы попробуете блюда габалинской кухни и необычной габалинской пахлавы. Прогулка к горному пику "Спящая красавица" на канатной дороге Отличным завершением насыщенного дня станет захватывающая поездка по канатной дороге. Шикарные горные виды и проплывающие далеко внизу величественные деревья запомнятся вам на всю жизнь. На обратном пути вас встретит еще одно природное сокровище, озеро Нохур: здесь можно покататься на катамаране. Также по дороге через перевал мы остановимся на ужин в одном из ресторанов, любуясь закатом среди горных вершин, и с наступлением темноты вернемся в Баку. Важная информация: Организационные моменты: ночлег в Габале Если вы не хотите уезжать в тот же день, можете переночевать в комфортном и уютном гостевом доме, оформленном в национальном стиле, и заодно поближе познакомиться с бытом азербайджанцев. Радушные хозяева встретят вас, помогут разместиться, а на следующий день накормят вкусным и сытным традиционным деревенским завтраком из фермерских продуктов и проводят в обратную дорогу.

