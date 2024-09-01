М Мария

Е Елена Чингиз - прекрасный рассказчик, его увлечение заразительно, и мы наслаждались всем, что он нам рассказывал. Однако, мы считаем, что посещение грязевых вулканов во время дождя не самая удачная идея.

Н Наталья Благодарим нашего гида Рашада за теплый прием, заботливое сопровождение по всем объектам и за интересные рассказы о городе и его окрестностях. Мы чувствовали себя как дома в компании Рашада! Это было неожиданное открытие для нас - такой необычный город, объединяющий черты Ниццы и Дубая.

А Алиса читать дальше Воистину страна — это не её достопримечательности, а её люди. Спасибо большое за вашу поддержку и гостеприимство! Не знаю, когда ещё раз приеду в Баку, но всем знакомым точно буду рекомендовать обращаться за турами к вам. У меня не хватает слов, чтобы выразить свою благодарность за эту экскурсию и радость от знакомства в целом. Я получила столько интересной информации, ярких впечатлений и просто приятного человеческого общения.

О Ольга Очень понравилась экскурсия, спасибо большое гиду! Много узнали нового не только по теме поездки, но в целом о Баку и об Азербайджане. Хорошо погуляли, полюбовались пейзажами, - обязательно обратимся еще раз за новыми экскурсиями и впечатлениями! И рекомендуем однозначно всем!

B B читать дальше бы увидеть, и Рашад учел все наши пожелания, показал нам все достопримечательности и дал ценные советы. Я настоятельно рекомендую выбирать экскурсии именно с Рашадом. Мы планируем вернуться в эту замечательную страну в ближайшие месяцы и уже знаем, что обязательно обратимся к Рашаду! Выражаем огромную благодарность замечательному гиду Рашаду! Получили море удовольствия от проведенных экскурсий, и, что самое главное, встретили очень внимательного, пунктуального, умного, честного и отзывчивого человека. Мы заранее обговорили, что хотели

с сивенко Спасибо за замечательные экскурсии по Азербайджану! Привет от Есении. .

Г Гаврилова читать дальше и мы обратились за помощью к Рашаду. Вопрос был решен всего за час! За это отдельное спасибо! Мы забронировали 4 экскурсии: по Баку, в Атешгях, Гобустан и в Древний Лагич. Время, проведенное в эти дни, пролетело незаметно. Экскурсии были просто замечательные! Рашад знакомил нас с историей посещаемых мест, рассказывал интересные факты и легенды, всегда учитывал наши пожелания. Огромное спасибо за вашу работу! Все очень понравилось! Перед выбором экскурсий и гида мы связались с несколькими людьми. Рашад оказался самым отзывчивым и быстро реагировал на наши запросы. Накануне приезда возникли проблемы с проживанием и трансфером в Баку,

Л Лущик Выражаем огромную благодарность Рашаду за прекрасную экскурсию. Все было на высочайшем уровне. Экскурсия была не только увлекательной, но и очень информативной. Гид не только рассказывал о местах, но и делился многочисленными традициями страны, советовал, где поесть вкусно и многое другое. Еще раз огромное спасибо!

V Vinogradova Привет! Хочу порекомендовать замечательного гида Рашада. Мы совершили три экскурсии вместе: обзорную, по Гобустану и на Янардаг. Все три экскурсии были прекрасными. Рашад увлекательно рассказывает, выделяя важные моменты, всегда дружелюбен, тактичен и готов учитывать пожелания туристов. Еще раз огромное спасибо за незабываемые впечатления и пожелания успехов в работе!

З Зай читать дальше все наши вопросы. Рашад показал нам Гобустан во всей его красе и рассказал историю этого уникального места. После этого мы съездили к грязевым вулканам, где мы могли попробовать лечебную грязь. На обратном пути мы заехали в мечеть. Экскурсия была очень насыщенной информацией! По возвращении в Баку нас отвезли на Зеленый рынок (который я рекомендую, так как там можно купить черешню по 1 манату за килограмм, что до сих пор не дает мне покоя!). Мы отправились на экскурсию в Гобустан с Рашадом. Он забрал нас из места нашего выбора и доставил в Гобустан, по пути рассказывая об интересных местах в Баку и отвечая на

Б Балакирева читать дальше это возможно за один день и советовали разбить на два. Но Рашад ответил нам сразу, что это выполнимо, хотя экскурсия будет насыщенной. Он оправдал наши ожидания, показав и рассказав все по плану, даже немного больше. Он отличный рассказчик, профессионал своего дела и очень тактичный человек. Спасибо, Рашад! Привет! Мы хотели уместить как можно больше в один день. Задались амбициозным маршрутом: Гобустан, Кратер грязевых вулканов, Атешгях-Храм огнепоклонников, Янардаг-долина, которая вечно горит, и Заповедник Гала. Некоторые гиды сомневались, что

К Корольчук читать дальше планировали, и получили массу положительных впечатлений. Впечатлило наше взаимодействие с Рашадом и его глубокое знание истории Азербайджана. Его четкое владение материалом сделало нашу экскурсию интересной и легкой. По завершении экскурсии он угостил нас самым вкусным шашлыком в Баку, в уютном месте, где обычно собираются местные жители. Я настоятельно рекомендую Рашада всем. Он помог нам понять душу Азербайджана. Мы заказали у Рашада две экскурсии -"Экскурсия в мир до нашей эры" и "Экскурсия в Красную Землю" - и посетили оба места в тот же день. Мы увидели все, что

Б Борисова читать дальше мы успели посетить Гобустанские петроглифы, грязевые вулканы и познакомились с самим городом. Получили массу интересной информации о каждом месте, которое посетили. Экскурсия была легкой и увлекательной, благодаря тому, как Рашад умело рассказывал о каждом месте, делая информацию запоминающейся и не утомительной. Он отвечал на все наши вопросы, создавая атмосферу дружеского общения. Было ощущение, что мы просто гуляем со старым другом, получая при этом массу интересных знаний. Если судьба снова приведет нас в Баку, я даже не буду задумываться, кто будет нашим гидом. Будем рекомендовать Рашада всем своим знакомым и друзьям, которые планируют поездку в Азербайджан! Еще раз огромное спасибо! Хочу выразить огромную благодарность Рашаду за проведенную экскурсию. Несмотря на то, что у нас был только один день, мы провели его просто замечательно! За почти 12 часов вместе с Рашадом