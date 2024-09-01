Гобустан — это стоянка древнего человека, музей-заповедник, внесенный в список наследия ЮНЕСКО.
Именно здесь древние люди на скалах нарисовали свой образ жизни, а вы сможете воочию рассмотреть древние петроглифы. Также мы
Именно здесь древние люди на скалах нарисовали свой образ жизни, а вы сможете воочию рассмотреть древние петроглифы. Также мы
Описание экскурсии
Заповедник Гобустан Недалеко от Баку, на расстоянии 60 км, находится Гобустанский государственный историко-художественный заповедник, который с 2007 года был включён в список памятников Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В Гобустане насчитывается около 6000 наскальных рисунков, которые создавались со времен палеолита по Средние века. Ученые-археологи наскальные рисунки называют петроглифами. Гейзеры грязевых вулканов На планете Земля известно более 700 грязевых вулканов, из них больше 300 расположены на территории Азербайджана. Грязевые вулканы по происхождению связаны с нефтегазовыми месторождениями. На участках грязевых вулканов обнаружены богатые месторождения газоконденсата и нефти. Лава грязевого вулкана богата разными минералами. Эту целебную грязь раньше, как и сейчас, использовали в лечении: она хорошо помогает при целом ряде заболеваний. Мечеть Биби-Эйбат Мечеть с усыпальницей Биби-Эйбат, где похоронена одна из потомков пророка Мухаммеда Хакима-ханым, первоначально была построена в XIII веке, впоследствии неоднократно достраивалась. Каждый год тысячи паломников из разных стран посещают мечеть. Важная информация:
Оденьте удобную обувь и обязательно возьмите головные уборы.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Заповедник Гобустан
- Комплекс грязевых вулканов
- Мечеть Биби-Эйбат
- Янардаг горящая земля
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты в музей - 20
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности с туристом
Завершение: Старый город Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
1 сен 2024
Е
Елена
11 апр 2024
Чингиз - прекрасный рассказчик, его увлечение заразительно, и мы наслаждались всем, что он нам рассказывал. Однако, мы считаем, что посещение грязевых вулканов во время дождя не самая удачная идея.
Н
Наталья
14 фев 2024
Благодарим нашего гида Рашада за теплый прием, заботливое сопровождение по всем объектам и за интересные рассказы о городе и его окрестностях. Мы чувствовали себя как дома в компании Рашада! Это было неожиданное открытие для нас - такой необычный город, объединяющий черты Ниццы и Дубая.
А
Алиса
7 янв 2024
У меня не хватает слов, чтобы выразить свою благодарность за эту экскурсию и радость от знакомства в целом. Я получила столько интересной информации, ярких впечатлений и просто приятного человеческого общения.
О
Ольга
5 янв 2024
Очень понравилась экскурсия, спасибо большое гиду! Много узнали нового не только по теме поездки, но в целом о Баку и об Азербайджане. Хорошо погуляли, полюбовались пейзажами, - обязательно обратимся еще раз за новыми экскурсиями и впечатлениями! И рекомендуем однозначно всем!
B
B
1 июн 2023
Выражаем огромную благодарность замечательному гиду Рашаду! Получили море удовольствия от проведенных экскурсий, и, что самое главное, встретили очень внимательного, пунктуального, умного, честного и отзывчивого человека. Мы заранее обговорили, что хотели
с
сивенко
1 авг 2019
Спасибо за замечательные экскурсии по Азербайджану! Привет от Есении. .
Г
Гаврилова
1 апр 2019
Перед выбором экскурсий и гида мы связались с несколькими людьми. Рашад оказался самым отзывчивым и быстро реагировал на наши запросы. Накануне приезда возникли проблемы с проживанием и трансфером в Баку,
Л
Лущик
1 ноя 2018
Выражаем огромную благодарность Рашаду за прекрасную экскурсию. Все было на высочайшем уровне. Экскурсия была не только увлекательной, но и очень информативной. Гид не только рассказывал о местах, но и делился многочисленными традициями страны, советовал, где поесть вкусно и многое другое. Еще раз огромное спасибо!
V
Vinogradova
1 авг 2018
Привет! Хочу порекомендовать замечательного гида Рашада. Мы совершили три экскурсии вместе: обзорную, по Гобустану и на Янардаг. Все три экскурсии были прекрасными. Рашад увлекательно рассказывает, выделяя важные моменты, всегда дружелюбен, тактичен и готов учитывать пожелания туристов. Еще раз огромное спасибо за незабываемые впечатления и пожелания успехов в работе!
З
Зай
1 июл 2018
Мы отправились на экскурсию в Гобустан с Рашадом. Он забрал нас из места нашего выбора и доставил в Гобустан, по пути рассказывая об интересных местах в Баку и отвечая на
Б
Балакирева
1 июн 2018
Привет! Мы хотели уместить как можно больше в один день. Задались амбициозным маршрутом: Гобустан, Кратер грязевых вулканов, Атешгях-Храм огнепоклонников, Янардаг-долина, которая вечно горит, и Заповедник Гала. Некоторые гиды сомневались, что
К
Корольчук
1 мая 2018
Мы заказали у Рашада две экскурсии -"Экскурсия в мир до нашей эры" и "Экскурсия в Красную Землю" - и посетили оба места в тот же день. Мы увидели все, что
Б
Борисова
1 мая 2018
Хочу выразить огромную благодарность Рашаду за проведенную экскурсию. Несмотря на то, что у нас был только один день, мы провели его просто замечательно! За почти 12 часов вместе с Рашадом
К
Куртыкина
1 мар 2018
Большое спасибо Рашаду за два замечательных дня! В первый день мы отправились в увлекательное путешествие, которое включало поездку в Шеки, а также посещение Габалы, Шемахи и других интересных мест. Мы