Описание тура
Обращаем ваше внимание, тур проходит круглый год, мы можем открыть под вас любую дату и начать набор группы (в групповом туре до 6 человек) или провести индивидуальный тур только для вашей компании (любое количество участников)!
Важно! Тур состоится при условии, что в туре от 2 человек. Если вы путешествует в одиночку, напишите нам, возможно у нас был запрос от кого-то на эти даты и мы вас сможем объединить или открыть набор на ваши даты. В любом случае, что-нибудь вместе придумаем)
Наша команда занимается исключительно направлением Азербайджан уже 5 лет. Наша команда проводит групповые, индивидуальные туры и корпоративные туры.
Многие знают наш тур на 8 дней по Азербайджану. Но мы понимаем, что многие из вас могут и хотят посетить страну, погрузиться в ее культуру во время выходных, короткого отпуска или просто оставить больше личного времени. Поэтому мы вам предлагаем тур на 3 дня, который включает в себя все самые важные точки Баку и пригородов.
Будем рады вам показать Баку не как туристам, а как путешественникам и нашим друзьям! Мы постараемся доказать на практике статус Азербайджана, как одной из самых гостеприимных стран мира))) До встречи в нашем будущем путешествии)!
Факт: Девиз Азербайджана Страна огней.
Программа тура по дням
Прилет и первые впечатления
Добро пожаловать в Баку!
Приветствуем Вас в одной из самых гостеприимных стран миры - Азербайджан!
Заселяемся в отель, отдыхаем, обедаем и после отправляемся на нашу первую экскурсию по замечательному Баку!
Сегодня познакомиться с сердцем Баку - Ичери Шехер (Старым Городом). Город в городе и объект Всемирного наследия Юнеско. Здесь интересен каждый уголок и каждое здание, от Девичьей башни и Дворца Ширваншахов, до картинных галерей, магазинов и кафе. Побываем в месте съемок известных фильмов, в т. ч. Бриллиантовая рука.
Во время экскурсии мы посетим много исторических памятников, караван-сараи (гостевые дома) Xiv и Xv веков.
Обратите внимание, трансфер из аэропорта в 15:00
Возможно смещение по времени, в зависимости от рейсов группы
Если ты Баку не видел
Утром отправимся в Гобустан. Наскальные рисунки, включенные в список культурного наследия Юнеско, — одна из самых запоминающихся достопримечательностей Азербайджана. Заповедник, расположенный всего в 50-60 км от столицы страны Баку.
Посетим петроглифы, грязевые вулканы, мечеть Биби-Эйбат Xiii века и первую в мире нефтяную скважину!
После вернемся в Баку познакомимся и окунемся в атмосферу этого величественного города. Побываем в одном из современных и самых узнаваемых мест Центра Гейдара Алиева. Центр Гейдара Алиева — это культурный центр, представляющий собой комплексное сооружение, которое включает в себя аудиториум (конгресс-центр), музей, выставочные залы, административные офисы.
А после посмотрим вечерний Баку и посетим Нагорный Парк. Именно здесь Город Ветров, как часто называют Баку, откроется вам во всей своей красе. Обзорная Площадка, находящаяся на самой высокой части города, около Горящих Языков Пламени показывает город со всеми его яркими огнями, окаймляющими Бакинскую Бухту отражая размеренный темп жизни вечернего Баку.
Атешгях + Балаханы + Янардаг
Сегодня мы узнаем, как почитали огонь в Азербайджане на протяжении веков, посетим Храм огня Атешгях, построенный в Xvii-Xviii веках на горящих выходах природного газа. Храм до 80-х годов Xix века был местом паломничества индусов-огнепоклонников. Сегодня это великолепно обустроенный музей под открытым небом.
Посетим гору Янар Дага (Горящая Гора). Природный вечный огонь горящий с древних времен на склоне горы. Гора Янардаг (Горящая гора) - одна из самых популярных достопримечательностей Азербайджана, у подножия которой много тысячелетий горит негаснущее пламя.
Побываем в одном из самых древних поселков Баку Балаханы известном, как первое место добычи нефти в стране. Это сказочный зеленый городок с ухоженными домиками, стрит-артом на стенах и оригинальными инсталляциями. После ужинаем отправляемся в аэропорт. Хоть мы и разъезжаемся по разным городам, воспоминания, фотографии, приобретенная дружба, все это навсегда останется в нашей душе.
Мы советуем брать билеты около 17:00 (чтобы успеть не торопясь покушать и доехать в аэропорт)
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях 4 в городе Баку, с континентальным завтраком
- Сопровождение гида и водителей во время экскурсий
- Все входные билеты на экскурсионные объекты
- Трансферы из аэропорта и обратно (обратите внимание, если вы остаетесь после тура или прилетаете до/после общего трансфера, трансфер из/в аэропорт оплачивается отдельно)
- Трансферы во время всех экскурсий
- Заповедник Гобустан
- Храм огнепоклонников
- Янардаг
- Поддержка 24/7. От момента идеи до прощального ужина с вами будет наш тур лидер. Он ответит на все вопросы до и во время поездки
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Баку и обратно. Мы окажем помощь в подборе дешёвых авиабилетов
- Обеды и ужины
- Сувениры и личные расходы
- Страховка
О чём нужно знать до поездки
Для граждан Рф и бывших стран Снг визу в Азербайджан оформлять не нужно. На территории государства можно находиться без визы до 90 дней. Приехать в страну можно только по заграничному паспорту
Мы рекомендуем брать с собой доллары, так как курс везде примерно одинаковый. Рубли и евро мы рекомендуем не брать. Карты Мир не обслуживаются в Азербайджане (есть исключение для карт Мир Втб. Появилась возможность снимать наличные манаты (нац. валюта Азербайджана). Проверить возможность оплаты и условия снятия наличных картой Union Pay можно написав нам в личные сообщения (Мы следим за информацией, она обновляется каждую неделю)
На территории Азербайджане действует роуминг. Если вам необязательно быть на связи постоянно, можно воспользоваться сетью Wi-Fi.
По маршруту мы заезжаем в рестораны и кафе где кушаем сами. Обед у нас будет во время экскурсии (час/полтора), ужин будет уже в свободное время вечером. Мы помогаем забронировать рестораны, чтобы не стоять в очереди, посоветуем где вкусно и недорого покушать. В день на еду у вас уйдет примерно 10-15 $ на 1 прием пищи (но все зависит от ваших предпочтений). В Азербайджане очень вкусная и недорогая кухня. Так же есть вино, коньяки местного производства.
Программа насыщенная, поэтому стоит рассчитывать на то, что свободное время будет вечером. Мы не будем очень много ходить, передвигаемся в основном на комфортном транспорте (Mercedes-Benz Vito (Viano) или Mercedes-Benz Sprinter). В программе мы оставили только самые интересные места, которые действительно впечатляют. Для этого, в течение нескольких лет, опрашивали наших гостей на предмет что оставить, а что убрать. И таким образом получилась насыщенная, интересная программа, после которой не останется ни одной непосещенной достопримечательности
Пожелания к путешественнику
