Внимание: На даты 04.07-11.07.2026/ 18.07 - 25.07.2026 / 05.10-12.10.2026 /

29.08 -05.09.2026 есть место с подселением для Девушки!

Дополнительная информация:

Майские праздники проходят по программе Летнего Тура

Друзья, наша команда занимается исключительно направлением Азербайджан уже 5 лет (когда мы заходили на площадку Ютревел, на ней было всего 4 тура в Азербайджан). За это время мы успели завоевать ваше доверие, чем очень сильно гордимся и благодарим Вас за это! Наша команда проводит групповые, индивидуальные туры и корпоративные туры. С нами сотрудничают и нам доверяют знаменитые блогеры, медийные личности и большие компании. Одно из больших достижений нашей команды - курирование передачи Попутчик на Нтв в Баку с Тимуром Родригезом. Мы очень любим свое дело и нашу страну! Готовы со всей душой показать Азербайджан нашими глазами!

Благодарим за внимание и перейдем к основному, нашему любимому туру!

Если ты давно мечтаешь увидеть могучие Кавказские горы, попробовать разнообразные блюда азербайджанской кухни и не против познакомиться с новыми людьми и весело провести время в компании единомышленников, нам по пути. Вместе мы проедем 1 000 км по всей стране, побываем во всех самых красивых и значимых местах страны, поедем в селение на Уазах по горам и устьям горных рек, увидим вечно горящий природный огонь, приготовим национальные блюда в азербайджанской семье и попробуем их. И все это в одной из самых гостеприимных стран мира - Азербайджан.

Наш тур разделен на 2 части: 1. Урбанистическая (мы полностью познакомимся с замечательным городом ветров, столицей Азербайджана - Баку. Проедем окрестности в районе 60 км от города, чтобы составить полное впечатление и охватить все объекты столицы)

2. Природа Азербайджана. Мало кто знает, но Азербайджан- это единственная страна, на территории которой представлено целых 9 климатических зон. По этой причине, мы не можем побывать только в Баку, чтобы составить впечатление о стране. Поэтому мы поедем вглубь страны, чтобы изучить ее со всех сторон.

Факт: Девиз Азербайджана Страна огней. Обращаем ваше внимание, тур проходит круглый год, но программа разделена на 2 части: с 20 мая - по 27 сентября 5 октября - по 20 мая В летней программе больше гор, есть поход и Уаз тур В зимнюю программу мы включили поездку в тропический рай - Ленкорань, где в период с октября по декабрь можно принять участие в сборе урожая цитрусовых! А в зимнее время подняться на ледяной водопад! Это незабываемо! Друзья, Сейчас В Карточке Программа Летнего тура. Напишите нам, мы отправим актуальную зимнюю программу на будущий 2026 год