Описание тура
Внимание: На даты 04.07-11.07.2026/ 18.07 - 25.07.2026 / 05.10-12.10.2026 /
29.08 -05.09.2026 есть место с подселением для Девушки!
Дополнительная информация:
Майские праздники проходят по программе Летнего Тура
Друзья, наша команда занимается исключительно направлением Азербайджан уже 5 лет (когда мы заходили на площадку Ютревел, на ней было всего 4 тура в Азербайджан). За это время мы успели завоевать ваше доверие, чем очень сильно гордимся и благодарим Вас за это! Наша команда проводит групповые, индивидуальные туры и корпоративные туры. С нами сотрудничают и нам доверяют знаменитые блогеры, медийные личности и большие компании. Одно из больших достижений нашей команды - курирование передачи Попутчик на Нтв в Баку с Тимуром Родригезом. Мы очень любим свое дело и нашу страну! Готовы со всей душой показать Азербайджан нашими глазами!
Благодарим за внимание и перейдем к основному, нашему любимому туру!
Если ты давно мечтаешь увидеть могучие Кавказские горы, попробовать разнообразные блюда азербайджанской кухни и не против познакомиться с новыми людьми и весело провести время в компании единомышленников, нам по пути. Вместе мы проедем 1 000 км по всей стране, побываем во всех самых красивых и значимых местах страны, поедем в селение на Уазах по горам и устьям горных рек, увидим вечно горящий природный огонь, приготовим национальные блюда в азербайджанской семье и попробуем их. И все это в одной из самых гостеприимных стран мира - Азербайджан.
Наш тур разделен на 2 части: 1. Урбанистическая (мы полностью познакомимся с замечательным городом ветров, столицей Азербайджана - Баку. Проедем окрестности в районе 60 км от города, чтобы составить полное впечатление и охватить все объекты столицы)
2. Природа Азербайджана. Мало кто знает, но Азербайджан- это единственная страна, на территории которой представлено целых 9 климатических зон. По этой причине, мы не можем побывать только в Баку, чтобы составить впечатление о стране. Поэтому мы поедем вглубь страны, чтобы изучить ее со всех сторон.
Факт: Девиз Азербайджана Страна огней. Обращаем ваше внимание, тур проходит круглый год, но программа разделена на 2 части: с 20 мая - по 27 сентября 5 октября - по 20 мая В летней программе больше гор, есть поход и Уаз тур В зимнюю программу мы включили поездку в тропический рай - Ленкорань, где в период с октября по декабрь можно принять участие в сборе урожая цитрусовых! А в зимнее время подняться на ледяной водопад! Это незабываемо! Друзья, Сейчас В Карточке Программа Летнего тура. Напишите нам, мы отправим актуальную зимнюю программу на будущий 2026 год
Программа тура по дням
Прилет и первые впечатления
Добро пожаловать в Баку!
Приветствуем Вас в одной из самых гостеприимных стран миры - Азербайджан!
Заселяемся в отель, отдыхаем, обедаем и после отправляемся на нашу первую экскурсию по замечательному Баку!
Сегодня познакомимся с Вечерним Баку — городом огней и чарующей атмосферы. После захода солнца Баку преображается: зажигаются огни Пламенных башен, отражаясь в спокойных водах Каспия. Мы прогуляемся по набережной и поднимемся в Нагорный парк — с его панорамной площадки открывается лучший вид на город. Вы увидите, как современная архитектура сочетается с восточной загадочностью, а город начинает жить своей особой, вечерней жизнью. Поговорим об истории, легендах и смысле, скрытом за символами огня.
Обратите внимание, трансфер из аэропорта в 15:00
Возможно смещение по времени, в зависимости от рейсов группы. Начало экскурсии в этот день около 17:00
Если ты Баку не видел
Сегодня познакомимся и окунемся в атмосферу этого величественного города. Побываем в одном из современных и самых узнаваемых мест Центра Гейдара Алиева. Центр Гейдара Алиева — это культурный центр, представляющий собой комплексное сооружение, которое включает в себя аудиториум (конгресс-центр), музей, выставочные залы, административные офисы.
Сегодня мы узнаем, как почитали огонь в Азербайджане на протяжении веков, посетим Храм огня Атешгях, построенный в Xvii-Xviii веках на горящих выходах природного газа. Храм до 80-х годов Xix века был местом паломничества индусов-огнепоклонников. Сегодня это великолепно обустроенный музей под открытым небом.
Посетим гору Янар Дага (Горящая Гора). Природный вечный огонь горящий с древних времен на склоне горы. Гора Янардаг (Горящая гора) - одна из самых популярных достопримечательностей Азербайджана, у подножия которой много тысячелетий горит негаснущее пламя.
Побываем в одном из самых древних поселков Баку Балаханы известном, как первое место добычи нефти в стране. Это сказочный зеленый городок с ухоженными домиками, стрит-артом на стенах и оригинальными инсталляциями.
Обращаем ваше внимание, что дни 2 и 3 могут меняться местами. Это связано с графиком работы музея
Прощание и тёплые воспоминания
Вот и подошло к концу наше удивительное путешествие по Азербайджану. Сегодня утром у нас будет немного свободного времени, чтобы в спокойном ритме позавтракать, собрать чемоданы и ещё раз оглянуться на эти насыщенные, тёплые, вдохновляющие дни.
Мы искренне благодарим вас за то, что провели это время с нами Для нас каждая поездка — не просто маршрут, а целая история, которую мы проживаем вместе. Мы с огромным вниманием и трепетом относимся к вашему отпуску и делаем всё, чтобы он стал настоящим источником радости и воспоминаний, к которым хочется возвращаться снова и снова.
Сегодня будут организованы два трансфера в аэропорт от отеля:
1 трансфер 12:00
2 трансфер 17:00
До новых встреч в путешествиях! С любовью, ваша команда!
Возможно смещение по времени, в зависимости от рейсов группы
Наскальные рисунки и сердце Баку
Утром отправимся в Гобустан. Наскальные рисунки, включенные в список культурного наследия Юнеско, — одна из самых запоминающихся достопримечательностей Азербайджана. Заповедник, расположенный всего в 50-60 км от столицы страны Баку.
Посетим петроглифы, мечеть Биби-Эйбат Xiii века и первую в мире нефтяную скважину!
А после познакомимся с сердцем Баку - Ичери Шехер (Старым Городом). Город в городе и объект Всемирного наследия Юнеско. Здесь интересен каждый уголок и каждое здание, от Девичьей башни и Дворца Ширваншахов, до картинных галерей, магазинов и кафе. Побываем в месте съемок известных фильмов, в т. ч. Бриллиантовая рука.
Во время экскурсии мы посетим много исторических памятников Xiv и Xv веков, в том числе мечеть Мухаммеда Xi века, караван-сараи (гостевые дома) и хамамы.
Если ты Баку не видел…
Мне сказал один приятель:
Ты, старик, наверно, спятил!
Я понять твоих симпатий, -
Извиняюсь - не могу.
Ты же сожаленья стоишь, -
Что ты бредишь? Что ты стонешь?
Что, как проклятый долдонишь
Про Баку, Баку, Баку?
Он сказал мне:
Я зимою искупался в Красном море,
Ел в Японии лимоны,
Жил на рейнском берегу.
Был на юге, на востоке, -
То немного, то подолгу,
Так что мне смешны восторги
Про Баку, Баку, Баку…
Я приятелю ответил:
Что, поездив по планете,
Ты узнал дородный ветер,
Видел это, видел то…
Но зачем себя обидел?
Ты ж еще Баку
Не видел!
Если ты Баку не видел, -
Что тогда ты видел?
Что?
Р. Рождественский
Дорога в Шеки
Пора собираться в дорогу. Следующая остановка - Шеки. Будем жить в отеле в горах!
По дороге нас ждет огромное количество интересных мест: Город Шемаха - родина шемаханской Царицы, Джума мечеть - Viii век постройки. Джума-мечеть в Шемахе это первая мечеть в Азербайджане. Она была основана в 743 году н. э. и является второй старейшей мечетью на Кавказе.
После вкусного обеда наш путь пройдет через замечательное место Габалу, которое предназначено для отдыха от суеты.
Расположившаяся в окружении волшебных сосновых лесов на берегу безмятежных озер по соседству с прохладными горными водопадами Габалы. По пути в Габалу мы проедем через леса, долины рек и многочисленные живописные деревни. Посетим зимне-летнего туристического комплекса Туфандаг, где зимой можно покататься на лыжах, а летом подняться в горы по канатной дороге. Здесь вы сможете провести время за различными развлечениями и насладиться захватывающими дух панорамными видами.
Обращаем ваше внимание, что билеты в Туфандаг в программу не включены
Шеки и памятник Юнеско
Утром, после завтрака и утреннего бассейна в горах (сезон с 15.06-15.09, может меняться из-за погодных условий), посетим самый известный исторический памятник Азербайджана - величественный Дворец Шекинских ханов с роскошными настенными росписями и ажурными окнами, расположенный в каменной цитадели - визитная карточка Шеки. Здание построено в Xvii в. в персидском стиле, интерьер которого богато расписан сюжетными рисунками со сценами войны и охоты, а также геометрическими и растительными узорами.
Посетим деревню Киш, в которой расположена старейшая церковь на Кавказе - Матерь Церквей (Билеты на входят). Во время раскопок тут были найдены захоронения людей, чей рост превышает 2 метра. Останки не были извлечены. Над ними соорудили нечто вроде стеклянного саркофага, так что можно воочию убедиться каким необычайным ростом обладали древние обитатели этого места. Посетим Музей народно - прикладного искусства, старинные караван-сараи, средневековые бани, сувенирные лавки, где представлен лучший подарок из Азербайджана, вошедшие в список наследия Юнеско, шелковые женские платки-кялагаи, продегустируем медовую шекинскую пахлаву и, по желанию, приобретем в местных семейных кондитерских сладости.
День экстрима по дороге в гах
Ну что, усаживаемся поудобнее в Уаз и едем в горы, по устьям горных рек. Острые ощущения обеспечены!
Увидим албанскую церковь Xix века, все желающие смогут зайти в крепость Сумуг гала (место, где снимался фильм Не бойся я с тобой. Билеты не входят), водопад Рам-рама и побываем в селе Сарыбаш.
Мы не просто побываем в Сарыбаш, а устроим настоящий пикник в горах! Самая вкусная еда и лучшие виды.
Обращаем ваше внимание, что в Сарыбаш не всегда можно проехать, это связано с безопасностью. В случае дождей мы вам предложим взаимозаменяемые маршруты серные источники Илису или Водопад Мамырлы.
Дорога в Баку и обед у местных жителей
Утром, после завтрака отправляемся в путь, в город Баку.
Снова проедем по одной из самых красивых дорог страны и ближе к вечеру приедем в Баку, чтобы еще раз насладиться столицей Азербайджана и самым крупным городом на Кавказе, раскинувшимся на берегу Каспийского моря!
Но прежде посетим азербайджанскую семью, чтобы поучаствовать в приготовлении настоящей долмы! Научимся готовить одно из самых вкусных и сытных национальных блюд, пообщаемся с местными жителями, пообедаем и отправимся в дорогу!
Блюдо может быть заменено на другое в зависимости от сезонности
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях 4 в городе Баку и в горах города Шеки, с завтраками по системе шведский стол
- Питание: Завтраки, пикник в горах (май-сентябрь) (/чаепитие в Ленкорани (октябрь-апрель), вода (1 бутылка 0,5 в день)
- Сопровождение гида и водителей во время экскурсий
- Трансферы из аэропорта и обратно (2 рейса) (обратите внимание, если вы остаетесь после тура или прилетаете в другой день, трансфер из/в аэропорт оплачивается самостоятельно. Мы можем помочь его организовать)
- Трансферы во время всех экскурсий
- Экскурсия на Уазах на водопад Рам-Рама
- Входные билеты на экскурсионные объекты:
- Центр Г. Алиева
- Заповедник Гобустан
- Янардаг + Атешгях
- Дворец Шекинских ханов
- Поддержка 24/7. От момента идеи до прощального ужина с вами будет наш тур лидер. Он ответит на все вопросы до и во время поездки
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Баку и обратно. Мы окажем помощь в подборе дешёвых авиабилетов
- Обеды и ужины (10 - 15 $ на один прием пищи)
- Сувениры и личные расходы
- Страховка
- Входные билеты в остальные музеи по маршруту (мы посещаем только основные и самые интересные музеи, остальные можно будет посетить по желанию. Мы дадим на это время)
О чём нужно знать до поездки
Для граждан Рф и бывших стран Снг визу в Азербайджан оформлять не нужно. На территории государства можно находиться без визы до 90 дней. Приехать в страну можно только по заграничному паспорту
Мы рекомендуем брать с собой доллары, так как курс везде примерно одинаковый. Рубли и евро мы рекомендуем не брать. Карты Мир не обслуживаются в Азербайджане (есть исключение для карт Мир Втб. Появилась возможность снимать наличные манаты (нац. валюта Азербайджана). Проверить возможность оплаты и условия снятия наличных картой Union Pay можно написав нам в личные сообщения (Мы следим за информацией, она обновляется каждую неделю)
На территории Азербайджане действует роуминг. Если вам необязательно быть на связи постоянно, можно воспользоваться сетью Wi-Fi.
По маршруту мы заезжаем в рестораны и кафе где кушаем сами. Обед у нас будет во время экскурсии (час/полтора), ужин будет уже в свободное время вечером. Мы помогаем забронировать рестораны, чтобы не стоять в очереди, посоветуем где вкусно и недорого покушать. В день на еду у вас уйдет примерно 10-15 $ на 1 прием пищи (но все зависит от ваших предпочтений). В Азербайджане очень вкусная и недорогая кухня. Так же есть вино, коньяки местного производства.
Программа насыщенная, поэтому стоит рассчитывать на то, что свободное время будет вечером. Мы не будем очень много ходить, передвигаемся в основном на комфортном транспорте (Mercedes-Benz Vito (Viano) или Mercedes-Benz Sprinter). В программе мы оставили только самые интересные места, которые действительно впечатляют. Для этого, в течение нескольких лет, опрашивали наших гостей на предмет что оставить, а что убрать. И таким образом получилась насыщенная, интересная программа, после которой не останется ни одной непосещенной достопримечательности
Будем ждать Вас в нашем туре, чтобы показать гостеприимство нашего народа и красоту нашей страны!
Пожелания к путешественнику
В наших путешествиях всегда собираются веселые, искренние и дружелюбные люди)
Визы
