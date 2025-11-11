Для многих знакомство с Азербайджаном ограничивается лишь Баку. Однако в стране есть ещё много достойных внимания городов. Один из них — Гянджа. Несостоявшаяся столица, бывший Кировабад, родина самого известного национального поэта Низами Гянджеви — город прошёл столько витков истории, что ему точно есть что рассказать. Я покажу значимые места Гянджи и поделюсь её прошлым.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Архитектурный ансамбль шейха Баха ад-Дина

В самом центре Гянджи вы увидите мечеть шаха Аббаса I, построенную в 17 веке. Представите, как раньше тут расстилалась базарная площадь с лавками и вековыми платанами. Посмотрите на медресе, историческую баню — чокак-хамам и мавзолей Джавад-Хана с гробницей последнего правителя Гянджи, узнаете историю этого места.

Улица Джавад-Хана

Далее мы пройдём по улице, напоминающую известную площадь фонтанов в Баку. Когда-то здесь находилась мастерская братьев Зингер — их вывеска до сих пор украшает здание. Мы посетим краеведческий музей, выйдем к драматическому театру и увидим здание, напоминающее готический собор. Я расскажу о поэтах и архитекторах, родившихся в Гяндже, о названии города в разные периоды, его защитниках и предателях.

Ханский сад с платанами

Затем на машине мы отправимся в единственный городской парк Гянджы, где когда-то отдыхал последний хан Гянджинского ханства. Вы увидите аллею из платанов, часть крепостной стены, некогда окружавшей город. Затем мы зайдём в собор Александра Невского, где пообщаемся с отцом Кириллом. Недалеко от него расположен тот самый дом из бутылок — достопримечательность города, ставшая негласным символом гордости любого гянджинца.

Мавзолей «Имам-заде»

Комплекс известен также как «Голубой купол» или «Голубая мечеть» — по цвету главного купола. В нём находится усыпальница Ибрагима — сына пятого имама Мухаммеда Багира. Этот религиозный памятник не только доказывает древность Гянджи, но и подтверждает авторитет города в исламском мире.

Организационные детали