Гянджа - настоящее сокровище или город-загадка?

Посетить древний восточный город, узнать его историю и понять, почему он не стал столицей страны
Для многих знакомство с Азербайджаном ограничивается лишь Баку. Однако в стране есть ещё много достойных внимания городов. Один из них — Гянджа.

Несостоявшаяся столица, бывший Кировабад, родина самого известного национального поэта Низами Гянджеви — город прошёл столько витков истории, что ему точно есть что рассказать. Я покажу значимые места Гянджи и поделюсь её прошлым.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

Архитектурный ансамбль шейха Баха ад-Дина

В самом центре Гянджи вы увидите мечеть шаха Аббаса I, построенную в 17 веке. Представите, как раньше тут расстилалась базарная площадь с лавками и вековыми платанами. Посмотрите на медресе, историческую баню — чокак-хамам и мавзолей Джавад-Хана с гробницей последнего правителя Гянджи, узнаете историю этого места.

Улица Джавад-Хана

Далее мы пройдём по улице, напоминающую известную площадь фонтанов в Баку. Когда-то здесь находилась мастерская братьев Зингер — их вывеска до сих пор украшает здание. Мы посетим краеведческий музей, выйдем к драматическому театру и увидим здание, напоминающее готический собор. Я расскажу о поэтах и архитекторах, родившихся в Гяндже, о названии города в разные периоды, его защитниках и предателях.

Ханский сад с платанами

Затем на машине мы отправимся в единственный городской парк Гянджы, где когда-то отдыхал последний хан Гянджинского ханства. Вы увидите аллею из платанов, часть крепостной стены, некогда окружавшей город. Затем мы зайдём в собор Александра Невского, где пообщаемся с отцом Кириллом. Недалеко от него расположен тот самый дом из бутылок — достопримечательность города, ставшая негласным символом гордости любого гянджинца.

Мавзолей «Имам-заде»

Комплекс известен также как «Голубой купол» или «Голубая мечеть» — по цвету главного купола. В нём находится усыпальница Ибрагима — сына пятого имама Мухаммеда Багира. Этот религиозный памятник не только доказывает древность Гянджи, но и подтверждает авторитет города в исламском мире.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида, входные билеты во все локации и транспорт по городу
  • Дополнительно по желанию оплачиваются питание и личные расходы
  • Если вы едете на поезде: прибытие в Гянджу — в 12:30. Обратный поезд — в 18:30, прибытие в Баку — в 22:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На городской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марк
Марк — ваш гид в Гяндже
Провёл экскурсии для 9 туристов
Приветствую! Я Марк, гид-экскурсовод в Азербайджане. родился и вырос в Баку, люблю этот город и хорошо знаком с его историей и культурой. провожу экскурсии в других городах: Шеки, Шемаха, Гянджа,
Габала. У меня 6-летний опыт работы преподавателем. Также долгое время я работал фотографом, люблю путешествовать и свободно общаюсь на 3 языках. Со мной вы пройдёте по шёлковому пути, откроете неизведанные места, окунётесь в прошлое и увезёте с собой яркие воспоминания о своем визите в нашу удивительную страну.

