Шеки-Родина Саков

Шеки — один из самых живописных и древних городов Азербайджана, расположенный у подножия Кавказских гор.

Экскурсия по Шеки предлагает путешествие в атмосферу старины, восточной архитектуры и природы. Краткое описание экскурсии: Во время экскурсии
вы посетите знаменитый дворец Шекинских ханов — яркий образец кавказского зодчества XVIII века с витражами (шебеке) и тонкой росписью.

Прогуляетесь по старинным улочкам города, увидите Караван-сарай, где останавливались торговцы Великого шелкового пути, а также познакомитесь с традиционным ремесленным искусством Шеки — резьбой по дереву, лаковой миниатюрой и сладостью пахлава. Экскурсия идеально подходит для любителей истории, архитектуры

5 отзывов
Описание экскурсии

Шеки — живописный город на северо-западе Азербайджана, у подножия Большого Кавказа. Это место - где оживает история,где воздух пахнет свежостью и свободой,ощущается душа Кавказа. Он славится своей древней историей, архитектурой,вкусной кухней и ремесленными традициями. Посетим внутри Крепостных Стен города Визитную карточку города — дворец ханов XVIII века, украшенный витражами и настенной росписью. Наряду с исторической частью города, дворец 7 июля 2019 года на 43-й сессии Комитета Всемирного наследия включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Прогуляясь по узким улочкам, старинным караван-сараям и добавок горный воздух создают неповторимую атмосферу. Сладкий рай – знаменитая шекинская пахлава и ароматный гатлама манят гурманов. Поседим в уютной чайхане под тенью платанов, вам предложат душистый чай в армуду и восточные сладости, от которых невозможно отказаться. Попробуем одну из самых знаменитых блюд азербайджанской кухни,Шекинская пити. Это ароматное, сытное и очень вкусное блюдо, которое готовится в специальных глиняных горшочках и обладает уникальным способом приготовления. По дороге в Шеки мы сделаем остоновку в Габале у озера Нохур,где будет возможность покататься на катамаране и полюбоваться красатой это спящей красавицы у подножья гор. Зайдем в Христианский храм в деревне Нидж где живут этносы Удины. Поставим свечу за здравье и упокой. Важная информация: Это экскурсия подойдёт для гостей и горожан; кто хочет уcлышать древнюю историю, увидеть горные пейзажи,покататься на автомобиле по горной дороге с чудесной природой,фотографировать необычные горные виды гор Кавказа по максимум.

Ежедневно в 7:00, 8:00,9:00,10:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 1. Увидем спящую красавицу на ладонях Кавказских гор - озеро Нохур. Будет возможность покататься на катамаранах
  • 2. Посетим в деревне Нидж действующий Удино-Албанский храм. У Вас будет возможность поставить свечу за здравье и упокой
  • 3. Дворец Шекинских ханов, построенный в XVIII веке без единого гвоздя, с внешностью изящной шкатулки
  • 4. Зайдем в древний 3х этажный каравансарай, который действует по-сей день
  • 5. Местные реместленники Вас познокомят и с искуством изготововления Шебеке
  • 6. Посетим местный рынок мастеров, где Вы решите вопрос с приобретением сувениров и изделий из местного Шекинского шелка
  • 7. Зайдем в кондитерскую, где Вы сможете приобрести знаменитую Шекинскую халву и другие национальные сладости
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: В лобби Вашего отеля в Баку
Завершение: Город Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00, 8:00,9:00,10:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Это экскурсия подойдёт для гостей и горожан
  • Кто хочет уcлышать древнюю историю, увидеть горные пейзажи, покататься на автомобиле по горной дороге с чудесной природой, фотографировать необычные горные виды гор Кавказа по максимум
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
25 фев 2024
Отличная поездка. Увидели горы, попробовали очень вкусную еду в Хыналыге. Даже несмотря на туман - было очень здорово. гид Рамиль - очень приятный.
T
Turezhanova
1 авг 2023
В августе 2023 года я отдыхала в Азербайджане. Планируя отпуск, я нашла контакты Рашада и связалась с ним через интернет. Мы обсудили все детали, и по приезде начали нашу экскурсию.
Мне очень понравилось всё. Хочу выразить огромную благодарность Рашаду за интересные и познавательные двухдневные экскурсии по прекрасным местам Азербайджана. Было увлекательно погрузиться в Древний мир в этнопарке Гобустан. Хыналыг — это вообще отдельная история с прекрасной природой. Если я ещё раз поеду в Азербайджан, у меня безусловно будет номер Рашада, и я уверена, что все мои последующие поездки будут такими же интересными, увлекательными и познавательными. Очень рада, что есть такие замечательные и гостеприимные люди и гиды в Азербайджане!:)

К
Козлов
1 авг 2019
Мы посетили Баку с 2 по 5 августа 2019 года в компании из 10 человек. Рашад провел с нами эти чудесные 4 дня, заботясь о каждой детали: от встречи в
аэропорту на микроавтобусе до проводов в аэропорту. Он показал нам прекрасный Баку глазами местного жителя, провел экскурсии по нетуристическим местам, а также познакомил с гостеприимной кухней Азербайджана. Огромная благодарность Рашаду за замечательный отпуск!

С
Селиванова
1 июл 2018
Несмотря на то, что наши предыдущие поездки в Азербайджан ограничивались прогулками по Баку и отдыхом на пляже в отеле Bilgah Beach, на этот раз мы решили исследовать и другие уголки
этой замечательной страны. Чтобы получить помощь, я выбрала гида, и после прочтения отзывов мой выбор пал на Рашада. И я не ошиблась! Рашад оказался не только отличным гидом и интересным собеседником, но и прекрасным человеком! Он старался показать и рассказать нам больше, чем планировалось в программе (например, на экскурсии по окрестностям Губы мы даже побывали в Хыналыге!). Пообщавшись с Рашадом, я осознала, что мало знаю даже о Баку, хотя раньше считала, что знаю его вдоль и поперек. В следующий раз, когда будем посещать Азербайджан, мы обязательно начнем с экскурсии по Баку с Рашадом. Если вы, как и мы, ищете лучшего гида для поездки в Азербайджан, то прекратите поиск и обращайтесь к Рашаду. Мы получили от экскурсий огромное удовольствие, и ожидания оправдались на 200%. Мы не только встретились с отличным гидом, но и обрели практически друга, и расставаться с ним было грустно.

Б
Б
1 мая 2018
Большое спасибо Рашаду за проведенные экскурсии. Все было интересно, здорово и очень душевно. Рашад - интересный и порядочный человек. Ещё раз спасибо!