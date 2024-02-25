Шеки — один из самых живописных и древних городов Азербайджана, расположенный у подножия Кавказских гор.
Описание экскурсииШеки — живописный город на северо-западе Азербайджана, у подножия Большого Кавказа. Это место - где оживает история,где воздух пахнет свежостью и свободой,ощущается душа Кавказа. Он славится своей древней историей, архитектурой,вкусной кухней и ремесленными традициями. Посетим внутри Крепостных Стен города Визитную карточку города — дворец ханов XVIII века, украшенный витражами и настенной росписью. Наряду с исторической частью города, дворец 7 июля 2019 года на 43-й сессии Комитета Всемирного наследия включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Прогуляясь по узким улочкам, старинным караван-сараям и добавок горный воздух создают неповторимую атмосферу. Сладкий рай – знаменитая шекинская пахлава и ароматный гатлама манят гурманов. Поседим в уютной чайхане под тенью платанов, вам предложат душистый чай в армуду и восточные сладости, от которых невозможно отказаться. Попробуем одну из самых знаменитых блюд азербайджанской кухни,Шекинская пити. Это ароматное, сытное и очень вкусное блюдо, которое готовится в специальных глиняных горшочках и обладает уникальным способом приготовления. По дороге в Шеки мы сделаем остоновку в Габале у озера Нохур,где будет возможность покататься на катамаране и полюбоваться красатой это спящей красавицы у подножья гор. Зайдем в Христианский храм в деревне Нидж где живут этносы Удины. Поставим свечу за здравье и упокой. Важная информация: Это экскурсия подойдёт для гостей и горожан; кто хочет уcлышать древнюю историю, увидеть горные пейзажи,покататься на автомобиле по горной дороге с чудесной природой,фотографировать необычные горные виды гор Кавказа по максимум.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Увидем спящую красавицу на ладонях Кавказских гор - озеро Нохур. Будет возможность покататься на катамаранах
- 2. Посетим в деревне Нидж действующий Удино-Албанский храм. У Вас будет возможность поставить свечу за здравье и упокой
- 3. Дворец Шекинских ханов, построенный в XVIII веке без единого гвоздя, с внешностью изящной шкатулки
- 4. Зайдем в древний 3х этажный каравансарай, который действует по-сей день
- 5. Местные реместленники Вас познокомят и с искуством изготововления Шебеке
- 6. Посетим местный рынок мастеров, где Вы решите вопрос с приобретением сувениров и изделий из местного Шекинского шелка
- 7. Зайдем в кондитерскую, где Вы сможете приобрести знаменитую Шекинскую халву и другие национальные сладости
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: В лобби Вашего отеля в Баку
Завершение: Город Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00, 8:00,9:00,10:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Это экскурсия подойдёт для гостей и горожан
- Кто хочет уcлышать древнюю историю, увидеть горные пейзажи, покататься на автомобиле по горной дороге с чудесной природой, фотографировать необычные горные виды гор Кавказа по максимум
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
25 фев 2024
Отличная поездка. Увидели горы, попробовали очень вкусную еду в Хыналыге. Даже несмотря на туман - было очень здорово. гид Рамиль - очень приятный.
T
Turezhanova
1 авг 2023
В августе 2023 года я отдыхала в Азербайджане. Планируя отпуск, я нашла контакты Рашада и связалась с ним через интернет. Мы обсудили все детали, и по приезде начали нашу экскурсию.
К
Козлов
1 авг 2019
Мы посетили Баку с 2 по 5 августа 2019 года в компании из 10 человек. Рашад провел с нами эти чудесные 4 дня, заботясь о каждой детали: от встречи в
С
Селиванова
1 июл 2018
Несмотря на то, что наши предыдущие поездки в Азербайджан ограничивались прогулками по Баку и отдыхом на пляже в отеле Bilgah Beach, на этот раз мы решили исследовать и другие уголки
Б
Б
1 мая 2018
Большое спасибо Рашаду за проведенные экскурсии. Все было интересно, здорово и очень душевно. Рашад - интересный и порядочный человек. Ещё раз спасибо!