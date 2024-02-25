читать дальше

этой замечательной страны. Чтобы получить помощь, я выбрала гида, и после прочтения отзывов мой выбор пал на Рашада. И я не ошиблась! Рашад оказался не только отличным гидом и интересным собеседником, но и прекрасным человеком! Он старался показать и рассказать нам больше, чем планировалось в программе (например, на экскурсии по окрестностям Губы мы даже побывали в Хыналыге!). Пообщавшись с Рашадом, я осознала, что мало знаю даже о Баку, хотя раньше считала, что знаю его вдоль и поперек. В следующий раз, когда будем посещать Азербайджан, мы обязательно начнем с экскурсии по Баку с Рашадом. Если вы, как и мы, ищете лучшего гида для поездки в Азербайджан, то прекратите поиск и обращайтесь к Рашаду. Мы получили от экскурсий огромное удовольствие, и ожидания оправдались на 200%. Мы не только встретились с отличным гидом, но и обрели практически друга, и расставаться с ним было грустно.