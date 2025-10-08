Мои заказы

Майские каникулы в Азербайджане: 8 дней, 7 ночей

Проведите майские каникулы в солнечном Азербайджане! Откройте для себя Кавказский Париж
Описание тура

Проведите майские каникулы в солнечном Азербайджане! Откройте для себя Кавказский Париж!

За 8 дней / 7 ночей Вы погрузитесь в атмосферу восточного гостеприимства, полюбуетесь на один из самых красивых городов мира, познаете гастрономические удовольствия и увидите редкие природные явления.

В туре:

  • Баку: прогулки по городу, где современная архитектура соседствует с восточной роскошью.

  • авторские экскурсии: древние города, величественные горы Кавказа и редкие природные явления.

  • дегустации вин местного производства и изысканных блюд азербайджанской кухни.

  • проживание 5 ночей в современном Баку и 2 ночи в древнем городе Шеки.

  • объекты всемирного наследия Юнеско и культура народов страны огней.

Программа тура по дням

1 день

2 мая Прибытие в Баку

  • встреча гостей в аэропорту и трансфер до отеля

  • check-in с 15:00 свободное время

  • ночь в Баку в отеле

2 день

3 мая Пешая экскурсия по историческому центру

начало в 09:30 / передвижение на автомобиле не предусмотрено

  • 4-х часовая пешая экскурсия по Старому / объект Юнеско / место съемок эпизода советского фильма Бриллиантовая рука; Девичья Башня; Дворец Ширваншахов; музей миниатюрной книги и др.

  • обед в ресторане 3-х часовая пешая прогулка по кварталу периода нефтяного бума / дворцы нефтемагнатов 19 века; площадь фонтанов; губернаторский сад и др.

  • набережная / малая Венеция; памятник Муслиму Магомаеву; музей ковра

  • ужин в ресторане

  • ночь в Баку в отеле

3 мая Пешая экскурсия по историческому центру
3 день

4 мая Meysari

начало в 09:30

  • смотровая площадка / фото остановка

  • древнейшая Шамахинская Джума-мечеть / посещение

  • экскурсия, дегустация трех видов вина и обед на винодельне Meysari

  • поездка в Лагич через ущелье Гирдиманчай / прогулка по улице ремесленных мастерских / чаепитие в доме у местного жителя

  • фото остановка на маковых полях

  • ужин в ресторане

  • ночь в Шеки в гостевом доме

4 день

5 мая Шеки

начало в 09:30

  • в деревне Киш экскурсия по самому первому храму периода Кавказской Албании

  • экскурсия по Дворцу Шекинских ханов и по территории дворцового комплекса

  • мастер класс по сборке шебеке — мозаика из стекла и дерева

  • прогулка по древней улице с лавками местных ремесленников

  • посещение караван-сарая

  • обед в ресторане

  • посещение цеха по изготовлению шелковых платков — кялагаи

  • мастер класс по приготовлению национального блюда

  • ужин в сопровождении ансамбля национальных инструментов / вино и танцы присутствуют

  • ночь в Шеки в гостевом доме

5 день

6 мая Savalan

начало в 09:30

  • в деревне Нидж, где проживает малый народ — удины (православные), посетим местную церковь

  • горнолыжный комплекс Туфандаг / подъем по канатной дорожке на смотровую площадку 1920м.

  • экскурсия по музею вина, дегустация шести видов вина и обед на винодельне Savalan / самая большая в мире бочка для хранения вина

  • ужин в ресторане

  • ночь в Баку в отеле

6 день

7 мая Янардаг

начало в 09:30

  • мечеть Гейдара / самое красивое и величественное на Закавказье

  • агатовые горы / фото остановка

  • гора Бешбармаг / чаепитие на высоте 500м. с видом на Каспийское море

  • обед в ресторане

  • Янардаг — горящая гора / экскурсия

  • ужин в ресторане

  • ночь в Баку в отеле

7 день

8 мая Грязевые вулканы

начало в 09:30

  • музей петроглифов / экскурсия

  • грязевые вулканы / гости смогут прикоснуться к редкому природному явлению

  • обед в рыбном ресторане на берегу Каспия

  • первая в мире нефтяная скважина / фото остановка

  • национальный музей истории Азербайджана / экскурсия по дворцу мецената Тагиева

  • ужин в ресторане

8 день

9 мая Заключительный день

  • check-out до 12:00

  • трансфер в аэропорт

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер аэропорт - отель - аэропорт
  • Экскурсионная программа на 6 дней
  • Сопровождение гида + транспорт
  • Проживание 5 ночей в отеле 3 звезды в Баку в историческом центре города (двухместное размещение)
  • Проживание 2 ночи в гостевой доме в Шеки (двухместное размещение)
  • Завтраки, обеды и ужины
  • Дегустация на винодельне Meysari
  • Входные билеты в храм в Кише
  • Входные билеты во дворец Шекинских ханов
  • Мастер класс по сборке шебеке
  • Посещение цеха по изготовлению шелковых платков
  • Мастер класс по приготовления национального блюда
  • 1 раз ужин в гостевом доме в сопровождении ансамбля национальных инструментов
  • Канатная дорожке в Туфандаге
  • Посещение музея вина и дегустация на винодельне Savalan
  • Входные билеты в Янардаг
  • Входные билеты в музей петроглифов
  • Входные билеты в музей истории
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Эльнур
Эльнур — Тревел-эксперт
Доброго времени суток, дорогие гости! Меня зовут Эльнур (данные скрыты), я гид из Баку. Готов стать вашим другом и в теплой атмосфере влюбить Вас в страну огней! У Вас останутся приятные воспоминания об Азербайджане на всю жизнь!