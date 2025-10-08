Описание тура
Проведите майские каникулы в солнечном Азербайджане! Откройте для себя Кавказский Париж!
За 8 дней / 7 ночей Вы погрузитесь в атмосферу восточного гостеприимства, полюбуетесь на один из самых красивых городов мира, познаете гастрономические удовольствия и увидите редкие природные явления.
В туре:
Баку: прогулки по городу, где современная архитектура соседствует с восточной роскошью.
авторские экскурсии: древние города, величественные горы Кавказа и редкие природные явления.
дегустации вин местного производства и изысканных блюд азербайджанской кухни.
проживание 5 ночей в современном Баку и 2 ночи в древнем городе Шеки.
объекты всемирного наследия Юнеско и культура народов страны огней.
Программа тура по дням
2 мая Прибытие в Баку
встреча гостей в аэропорту и трансфер до отеля
check-in с 15:00 свободное время
ночь в Баку в отеле
3 мая Пешая экскурсия по историческому центру
начало в 09:30 / передвижение на автомобиле не предусмотрено
4-х часовая пешая экскурсия по Старому / объект Юнеско / место съемок эпизода советского фильма Бриллиантовая рука; Девичья Башня; Дворец Ширваншахов; музей миниатюрной книги и др.
обед в ресторане 3-х часовая пешая прогулка по кварталу периода нефтяного бума / дворцы нефтемагнатов 19 века; площадь фонтанов; губернаторский сад и др.
набережная / малая Венеция; памятник Муслиму Магомаеву; музей ковра
ужин в ресторане
ночь в Баку в отеле
4 мая Meysari
начало в 09:30
смотровая площадка / фото остановка
древнейшая Шамахинская Джума-мечеть / посещение
экскурсия, дегустация трех видов вина и обед на винодельне Meysari
поездка в Лагич через ущелье Гирдиманчай / прогулка по улице ремесленных мастерских / чаепитие в доме у местного жителя
фото остановка на маковых полях
ужин в ресторане
ночь в Шеки в гостевом доме
5 мая Шеки
начало в 09:30
в деревне Киш экскурсия по самому первому храму периода Кавказской Албании
экскурсия по Дворцу Шекинских ханов и по территории дворцового комплекса
мастер класс по сборке шебеке — мозаика из стекла и дерева
прогулка по древней улице с лавками местных ремесленников
посещение караван-сарая
обед в ресторане
посещение цеха по изготовлению шелковых платков — кялагаи
мастер класс по приготовлению национального блюда
ужин в сопровождении ансамбля национальных инструментов / вино и танцы присутствуют
ночь в Шеки в гостевом доме
6 мая Savalan
начало в 09:30
в деревне Нидж, где проживает малый народ — удины (православные), посетим местную церковь
горнолыжный комплекс Туфандаг / подъем по канатной дорожке на смотровую площадку 1920м.
экскурсия по музею вина, дегустация шести видов вина и обед на винодельне Savalan / самая большая в мире бочка для хранения вина
ужин в ресторане
ночь в Баку в отеле
7 мая Янардаг
начало в 09:30
мечеть Гейдара / самое красивое и величественное на Закавказье
агатовые горы / фото остановка
гора Бешбармаг / чаепитие на высоте 500м. с видом на Каспийское море
обед в ресторане
Янардаг — горящая гора / экскурсия
ужин в ресторане
ночь в Баку в отеле
8 мая Грязевые вулканы
начало в 09:30
музей петроглифов / экскурсия
грязевые вулканы / гости смогут прикоснуться к редкому природному явлению
обед в рыбном ресторане на берегу Каспия
первая в мире нефтяная скважина / фото остановка
национальный музей истории Азербайджана / экскурсия по дворцу мецената Тагиева
ужин в ресторане
9 мая Заключительный день
check-out до 12:00
трансфер в аэропорт
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер аэропорт - отель - аэропорт
- Экскурсионная программа на 6 дней
- Сопровождение гида + транспорт
- Проживание 5 ночей в отеле 3 звезды в Баку в историческом центре города (двухместное размещение)
- Проживание 2 ночи в гостевой доме в Шеки (двухместное размещение)
- Завтраки, обеды и ужины
- Дегустация на винодельне Meysari
- Входные билеты в храм в Кише
- Входные билеты во дворец Шекинских ханов
- Мастер класс по сборке шебеке
- Посещение цеха по изготовлению шелковых платков
- Мастер класс по приготовления национального блюда
- 1 раз ужин в гостевом доме в сопровождении ансамбля национальных инструментов
- Канатная дорожке в Туфандаге
- Посещение музея вина и дегустация на винодельне Savalan
- Входные билеты в Янардаг
- Входные билеты в музей петроглифов
- Входные билеты в музей истории
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Личные расходы