Описание тура
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Азербайджану стране огней, древних традиций и современной архитектуры. Тур начнётся с очаровательного вечернего Баку, где вас ждут захватывающие панорамы, легендарные площади и знаменитые Башни Огня. Вы прогуляетесь по Старому городу Ичери Шехер, посетите Дворец Ширваншахов и Девичью башню. Насладитесь видами грязевых вулканов Гобустана, побываете на Каспийском море и откроете тайны Апшерона. Путешествие продолжится через Шемаху, Лагич и Габалу с её живописными горами и озёрами. Завершите тур в сказочной атмосфере Шеки, изучая дворцы, ремёсла и древние храмы. Вас ждут яркие впечатления, самобытная культура и незабываемые моменты.
Программа тура по дням
Встреча и вечерняя экскурсия в Баку
Прибытие в аэропорт Баку.
Трансфер в отель, размещение в отеле, свободное время.
19.00 Встреча с гидом в холле отеля.
Выезд на вечернюю экскурсию Огни Большого Города - это увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия по вечернему Баку продлится 3 часа.
Баку красивый город, но особенно он красив в вечернее время, когда темнеет и включаются городские подцветки, начинается с улицы Низами (старая улица Торговая), которую называют местным Арбатом. Расположенные на этой улице уникальные здания европейской архитектуры конца Xix в, придают городу особый колорит, благодаря которым Баку еще называют маленьким Парижем или Парижем Востока.
Далее знаменитая площадь Фонтанов, где под ярким светом фонарей, начинается ночная жизнь столицы. Незабываемое впечатление Вы получите на смотровой площадке в Нагорном парке (Аллея Шехидов). Отсюда открывается панорама города Баку и Вы находитесь в непосредственной близости к знаменитым Башням Огня, чьи играющие ночные огни по достоинству признаны одними из лучших в мире.
После экскурсии трансфер в отель.
Ночь в Баку.
Ичери Шехер, Мастер-класс по рисованию нефтью
07.00-09.00 Завтрак в отеле.
10.00 Встреча с гидом в холле отеля.
Сегодня Вас ожидает пешеходная экскурсия по Старому городу Ичери Шехер, крепостные стены, главные ворота города Гоша гала гапысы, Дворец Ширваншахов (обзорно), башенный храм Гыз галасы / Девичья башня / (обзорно), средневековые бани, карвансараи, мастерские ремесленников, ковровые и антикварные магазины, музей миниатюрной книги и др. объекты, а также у Вас есть уникальная возможность прогуляться по улочкам, где снимался легендарный советский фильм Бриллиантовая рука с Юрием Никулиным, а также Человек-амфибия, Айболит — 66, Тегеран 43 и многие другие.
Перерыв на обед. (не включен в стоимость).
Проведём мастер класс по рисованию нефтью. Азербайджан это первая страна, которая использовала нефть в картинах. Уникальную технику покажет наш художник Шахид Адыгозал-заде.
Посещение местного рынка Яшыл базар или Зеленый рынок в Баку самый вкусный, яркий и разнообразный из столичных рынков. Настоящее раздолье для гурманов: здесь есть все, что вам нужно, и даже намного больше Цвета, вкусы и запахи: сюда, на зеленый базар в Баку, каждый день привозят лучшие продукты и специи из разных регионов Азербайджана.
Посещение культурного Центра им. Гейдара Алиева, который представляет собой комплексное сооружение, которое включает в себя аудиториум (конгресс-центр), музей, выставочные залы, административные офисы. Носит имя 3-го президента Азербайджана Гейдара Алиева. Проект центра был разработан в 2007 году архитектором Захой Хадид. Культурный центр Гейдара Алиева считается одним из символов современного Баку.
Трансфер в отель.
Свободное время.
Ночь в Баку.
Гобустан, Мастер-класс по приготовлению блюд
07.00-10.00 Завтрак в отеле.
09:00 - Встреча с гидом в холле отеля.
Экскурсия в Национальный Историко-художественный заповедник Гобустан и 3D Музей, расположенный в 60 км от г. Баку, наскальные изображения - петроглифы, высеченные первобытными людьми на стенах пещер, скалах и каменных глыбах. Эти первобытные памятники искусства отображают культуру, хозяйство, мировоззрение, обычаи и традиции древних азербайджанцев.
А Вы знаете, что Азербайджан занимает первое место в мире по количеству действующих вулканов? Правда, не тех, что извергаются лавой и пеплом, а которые извергают грязь. Всего в мире насчитывается около 800 грязевых вулканов и 350 их них находится в Азербайджане. Причем, некоторые из этих вулканов довольно крупные и опасные - извержения сопровождаются взрывами газоконденсата и иногда даже значительными воспламенениями (до 1 км высотой), ведь расположены они, как правило, прямо над нефтегазовыми месторождениями.
Вы сможете посетить и близко подняться на сам кратер грязевых вулканов и понаблюдать за бульканьем жидкой глины.
Прекрасный пейзаж, будто Вы находитесь на планете Марс (ученые провели аналогию и поверхность в районе Гобустана очень схожа с поверхностью планеты Марс) и постоянное грязевое бульканье создает ощущение неземной поверхности
Примечание: посещение грязевых вулканов возможно в не дождливую и безветренную погоду и при желании туристов, доплата 15 манат на человека.
По дороге в город, мы посетим мечеть Биби-Эйбат, расположенную на берегу Бакинской бухты, в которую входят усыпальницы и могилы почитаемых людей (в том числе, могила Укеймы ханум, потомка пророка Мухаммеда). К сожалению, великолепная городская достопримечательность не сохранилась до сегодняшних дней в своем первоначальном облике. Мечеть, которую можно увидеть сейчас, - это лишь ее воссозданная в 90-х гг. прошлого столетия копия. Предыдущее здание мечети было возведено в Xiii ст. Мечеть Биби-Эйбат - духовный центр для мусульман Востока и один из главных памятников исламской архитектуры Азербайджана.
Перерыв на обед. (не включен в стоимость)
А теперь мы поедем на Каспийское море отдохнуть и снять с себя усталость. Вход на платный пляж стоит в будни 20 $ и в выходные 30 $.
С 15 сентября по 15 июня купание на море заменяется экскурсией в Абшерон.
В Абшероне посетим:
Страну Огней.
Поселок Гала
Завершим огненный тур осмотром Государственного историко-культурного и природного заповедника Янардаг. Храм огня Атешгях (17-18 вв.) в поселке Сураханы (доплата 15 манат на человека).
После экскурсии трансфер в отель, свободное время. Ночь в Баку.
Едди Гёзаль, озеро Нохургёль, село Бум
07.00-09.00 Завтрак в отеле.
Сегодня отправляемся покорять Азербайджан.
Сначала нас ждет один из самых примечательных памятников древнего зодчества Азербайджана - мавзолей Дири-Баба, построенном в 1402 году на отвесной скале, окутанный легендами и тайнами. Русский царь и европейские путешественники искали здесь святые христианские мощи.
Помните известные строки про шемаханскую царицу? Мы посетим с экскурсией один из самых древних городов Востока — Шемаха.
В Шемахе находится единственный в стране Астрономический центр, к тому же в нем есть самый большой телескоп всего мусульманского мира. Мы обязательно посетим шемахинскую обсерваторию в хорошую погоду.
По желанию посетим винодельню Мейсари. Дегустация заказывается заранее (за доплату). По живописным горным дорогам отправляемся в древний поселок ремесленников Лагич. Прогуляемся по средневековым улочкам, где до сих пор идет торговля и расположены различные мастерские.
Впечатлимся водопадом Едди Гёзаль.
После поездки отдохнем у берега одного из красивейших озер страны - озера Нохургёль.
Впереди нас ждёт гора высотой 1970 м - Туфандаг, где можно покататься на канатной дороге. (за доплату)
Посетим село Бум. Можно в стрелковом клубе пострелять и проверить свою меткость.
В селе Нидж увидим Христианский храм 13 века
Прогуляемся по саду Био Гарден.
Размещение на ночь в г. Габала в отеле Nohur Hotel Gabala.
Шеки, Дворец Шекинских Ханов
07.00-09.00 Завтрак в отеле.
Шеки - туристическая жемчужина Азербайджана в обрамлении гор.
Средневековой атмосферой тут буквально пропитана каждая улица.
Мы посетим Дворец шекинских ханов, крепость и караван-сараи, старинные бани, театр и минарет.
Посетим шекинский музей народных художественных промыслов. Ремесленники города оказали большой вклад в развитие торговли по Великому шелковому пути. И большая часть этих ремесел сохранилась! мы сможем увидеть шелковые шали келагай, вышивку Текелдуз, витражи Шебеке и шекинские ювелирные украшения.
Это место знаменито не только архитектурой и ремеслами, но и своими сладостями, особенно шекинской халвой.
Впечатлимся летним Дворцом Шекинских Ханов
Нас ждут Караван-сараи Юхары и Ашагы
Недалеко от Шеки есть село Киш, в котором сохранилась древняя албанская церковь. Здесь мы узнаем, что делает христианская церковь в мусульманской стране? При чем здесь Албания? Кто такие удины и почему они в школах учат русский язык?
Возвращение в отель.
Свободное время.
Вылет
07.00-09.00 Завтрак в отеле.
Свободное время.
Выселение из отеля до 12 ч. При позднем выезде можно оставить вещи в отеле и погулять.
Групповой трансфер в аэропорт с 11.30-12.00
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер аэропорт Баку и обратно
- Проживание в 2х местном номере
- Питание: завтраки
- Все указанные в туре экскурсии
- Гид-водитель
- Мастер-класс по рисованию нефтью при группе от 10 человек
- Мастер-класс по приготовлению блюд при группе от 10 человек
- Входные билеты в музей Гобустана
Что не входит в цену
- Авиаперелет
- Личные расходы
- Обеды / Ужины
- Алкогольные напитки за обедом / ужином
- Доплата за одноместный номер - 2500 руб. в сутки
Пожелания к путешественнику
Стоимость поездки указана за человека при размещении в двухместном номере с другим участником/участницей тура. Для проживания объединяем одиночных участников и участниц (одиночных мужчин только с мужчинами, женщин с женщинами). Если в туре только один одиночный участник, то надо доплатить за одноместное размещение.
При одноместном размещении, доплата составит 3000 руб. за сутки.
На сайте оплачивается 15% от стоимости тура, остальная часть и дополнительная услуга за одноместное проживание, оплачивается при заезде.