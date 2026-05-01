4 день

Едди Гёзаль, озеро Нохургёль, село Бум

07.00-09.00 Завтрак в отеле.

Сегодня отправляемся покорять Азербайджан.

Сначала нас ждет один из самых примечательных памятников древнего зодчества Азербайджана - мавзолей Дири-Баба, построенном в 1402 году на отвесной скале, окутанный легендами и тайнами. Русский царь и европейские путешественники искали здесь святые христианские мощи.

Помните известные строки про шемаханскую царицу? Мы посетим с экскурсией один из самых древних городов Востока — Шемаха.

В Шемахе находится единственный в стране Астрономический центр, к тому же в нем есть самый большой телескоп всего мусульманского мира. Мы обязательно посетим шемахинскую обсерваторию в хорошую погоду.

По желанию посетим винодельню Мейсари. Дегустация заказывается заранее (за доплату). По живописным горным дорогам отправляемся в древний поселок ремесленников Лагич. Прогуляемся по средневековым улочкам, где до сих пор идет торговля и расположены различные мастерские.

Впечатлимся водопадом Едди Гёзаль.

После поездки отдохнем у берега одного из красивейших озер страны - озера Нохургёль.

Впереди нас ждёт гора высотой 1970 м - Туфандаг, где можно покататься на канатной дороге. (за доплату)

Посетим село Бум. Можно в стрелковом клубе пострелять и проверить свою меткость.

В селе Нидж увидим Христианский храм 13 века

Прогуляемся по саду Био Гарден.

Размещение на ночь в г. Габала в отеле Nohur Hotel Gabala.