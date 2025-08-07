Мои заказы

Поехали на Марс! Путешествие из Сумгаита

Увидеть радужные горы Хызы, подняться на Бешбармаг и погрузиться в предания горцев
Вы окунётесь в мир тайн и легенд. Услышите мифы, которыми окутана пятипалая гора. Познакомитесь с традициями и гостеприимством азербайджанских горцев. Узнаете, как образовались марсианские пейзажи Хызы и где проходили древние торговые пути.
Описание экскурсии

  • Сумгаит. Отправляемся из города утром.
  • Радужные (марсианские) горы Хызы. Фотопауза и прогулка.
  • Гора желаний Бешбармаг. Подъём (по желанию), легенды и панорамный вид.
  • Долина горцев у подножия. Отдых на природе и дегустация чая, приготовленного на костре.
  • По желанию посетим розовое озеро Масазыр и пофотографируемся.
  • Возвращение в город.

Вы узнаете:

  • какие традиции связаны с горой Бешбармаг.
  • кто живёт в озере Масазыр и как здесь добывают соль.
  • как климат повлиял на ландшафт Азербайджана.

Организационные детали

  • Поездка проходит на Hyundai Santa Fe, Nissan Note или Lexus GS.
  • Можем провести экскурсию для большего количества человек, подробности уточняйте в переписке.
  • Вас будет сопровождать русскоговорящий гид-водитель из нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В месте вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ариф
Ариф — ваша команда гидов в Сумгаите
Провели экскурсии для 1285 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ариф, работаю гидом со своими коллегами в Азербайджане уже более 7 лет. Для нас это не просто работа, а призвание. Мы обожаем делиться знаниями об истории, культуре и архитектуре своей Родины. Каждый день мы стараемся показать её гостям с новой стороны, чтобы они вдохновились её красотой.
Наталья
Наталья
7 авг 2025
Отличная экскурсия. Айзек легенда! 😁
Дмитрий
Дмитрий
3 июл 2025
Побывали на экскурсии из Сумгаита с гидом Анаром — и это была настоящая маленькая сказка! Наша компания из четырех человек искала что-то не банальное, довольно простое, так как есть чадушко
предподросткового возраста, с красивыми видами, интересными историями и… вкусной едой. И нам повезло втройне — с маршрутом, погодой и особенно с гидом.

Анар — чудесный человек: знающий, увлеченный, с чувством юмора (не зря он в свое время играл в КВН) и талантами прекрасного рассказчика. К тому же, как оказалось, он такой же гастрономический фанат, как и мы! Подсказал множество локальных мест, где обязательно стоит попробовать что-то аутентичное, и по ходу экскурсии щедро делился гастро-сюрпризами (не спойлерим — пусть и вам достанется эта радость).

Сам маршрут организован очень грамотно: едешь — слушаешь истории или болтаешь с Анаром, потом гуляешь по удивительным местам — то будто на Марсе, то у розового озера, то поднимаешься к святыне. Кульминация экскурсии, конечно, гора Бешбармаг. А там… чаепитие с видом, от которого перехватывает дыхание. Все идеально: и радушие, с которым тебя встречают, и аромат костра, на котором варится душистый чай с травами, и сладости, и лёгкий ветер, и полное ощущение, что ты в кино. Только гораздо вкуснее.

Машина — комфортабельная, ехать легко и приятно. Анар все время что-то приносил, угощал, удивлял — забота чувствовалась в каждой мелочи. Поэтому будьте осторожны: есть риск вернуться из Азербайджана на пару килограммов тяжелее… и примерно на полтонны счастливее.

От всей нашей компании — огромное спасибо за этот день. Это была не просто экскурсия, а настоящее душевное приключение!

