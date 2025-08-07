читать дальше

предподросткового возраста, с красивыми видами, интересными историями и… вкусной едой. И нам повезло втройне — с маршрутом, погодой и особенно с гидом.



Анар — чудесный человек: знающий, увлеченный, с чувством юмора (не зря он в свое время играл в КВН) и талантами прекрасного рассказчика. К тому же, как оказалось, он такой же гастрономический фанат, как и мы! Подсказал множество локальных мест, где обязательно стоит попробовать что-то аутентичное, и по ходу экскурсии щедро делился гастро-сюрпризами (не спойлерим — пусть и вам достанется эта радость).



Сам маршрут организован очень грамотно: едешь — слушаешь истории или болтаешь с Анаром, потом гуляешь по удивительным местам — то будто на Марсе, то у розового озера, то поднимаешься к святыне. Кульминация экскурсии, конечно, гора Бешбармаг. А там… чаепитие с видом, от которого перехватывает дыхание. Все идеально: и радушие, с которым тебя встречают, и аромат костра, на котором варится душистый чай с травами, и сладости, и лёгкий ветер, и полное ощущение, что ты в кино. Только гораздо вкуснее.



Машина — комфортабельная, ехать легко и приятно. Анар все время что-то приносил, угощал, удивлял — забота чувствовалась в каждой мелочи. Поэтому будьте осторожны: есть риск вернуться из Азербайджана на пару килограммов тяжелее… и примерно на полтонны счастливее.



От всей нашей компании — огромное спасибо за этот день. Это была не просто экскурсия, а настоящее душевное приключение!