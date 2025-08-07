Вы окунётесь в мир тайн и легенд. Услышите мифы, которыми окутана пятипалая гора. Познакомитесь с традициями и гостеприимством азербайджанских горцев. Узнаете, как образовались марсианские пейзажи Хызы и где проходили древние торговые пути.
Описание экскурсии
- Сумгаит. Отправляемся из города утром.
- Радужные (марсианские) горы Хызы. Фотопауза и прогулка.
- Гора желаний Бешбармаг. Подъём (по желанию), легенды и панорамный вид.
- Долина горцев у подножия. Отдых на природе и дегустация чая, приготовленного на костре.
- По желанию посетим розовое озеро Масазыр и пофотографируемся.
- Возвращение в город.
Вы узнаете:
- какие традиции связаны с горой Бешбармаг.
- кто живёт в озере Масазыр и как здесь добывают соль.
- как климат повлиял на ландшафт Азербайджана.
Организационные детали
- Поездка проходит на Hyundai Santa Fe, Nissan Note или Lexus GS.
- Можем провести экскурсию для большего количества человек, подробности уточняйте в переписке.
- Вас будет сопровождать русскоговорящий гид-водитель из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В месте вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ариф — ваша команда гидов в Сумгаите
Провели экскурсии для 1285 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ариф, работаю гидом со своими коллегами в Азербайджане уже более 7 лет. Для нас это не просто работа, а призвание. Мы обожаем делиться знаниями об истории, культуре и архитектуре своей Родины. Каждый день мы стараемся показать её гостям с новой стороны, чтобы они вдохновились её красотой.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
7 авг 2025
Отличная экскурсия. Айзек легенда! 😁
Дмитрий
3 июл 2025
Побывали на экскурсии из Сумгаита с гидом Анаром — и это была настоящая маленькая сказка! Наша компания из четырех человек искала что-то не банальное, довольно простое, так как есть чадушко
