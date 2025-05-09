Найдено 1 тур в Гомеле , цена 27 900 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

На машине На теплоходе 3 дня Белорусские выходные в гостях у полещуков с прогулкой на теплоходе и сырной дегустацией Отдохнуть в Полесье, понаблюдать за дикими животными и ручными оленями, увидеть все символы Минска Начало: Ж/д вокзал Гомеля, 9:10 27 900 ₽ за человека

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