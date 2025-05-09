Белорусские выходные в гостях у полещуков с прогулкой на теплоходе и сырной дегустацией
Отдохнуть в Полесье, понаблюдать за дикими животными и ручными оленями, увидеть все символы Минска
Начало: Ж/д вокзал Гомеля, 9:10
9 мая в 08:55
12 июн в 08:55
27 900 ₽ за человека
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