Кардинальная смена обстановки — вы словно попадаете в другую реальность. Абсолютное погружение в отдых: никакой суматохи, шума машин или скопления людей.
Вы надышетесь чистейшим воздухом, узнаете много интересного о верховом болоте, флоре и фауне, а также увидите невероятные пейзажи.
Описание экскурсии
Экологическая тропа «Озеравки» (5 км)
- Мы пройдём по деревянному настилу через переходное и верховое болото, грядово-мочажинные комплексы.
- По пути будут обзорная вышка для панорамных фото и зона отдыха.
- Вы узнаете об уникальных растениях белорусской «тундры», птицах и других представителях фауны Ельни.
- В завершение — знакомство с болотными озёрами и наблюдение за журавлями.
Организационные детали
- Обувь — водонепроницаемая, желательно резиновые сапоги. Также может пригодиться дождевик.
- Можно с детьми от 5 лет.
- До места начала экскурсии вам нужно добраться самостоятельно на собственном автомобиле. Возможен трансфер от Миор по предварительной договорённости. Также можно воспользоваться такси.
- Рядом с болотом организована торговля сувенирами и изделиями местных ремесленников. Можно приобрести продукты пчеловодства, включая медовуху.
- Оплата возможна только наличными в белорусских рублях.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Владимир — ваш гид в Миорах
Я хозяин семейной фермы, гид по болоту Ельня и его окрестностям, бёрдвотчер (организую наблюдение за птицами). После знакомства с известным белорусским фотографом-анималистом я начал реализовывать свою любовь к природе: подкармливал