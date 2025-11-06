Мы отправимся по эпохам одного из древнейших городов Беларуси.
Вы познакомитесь с уникальной культурой Новогрудка, увидите археологические и архитектурные памятники.
Прикоснётесь к сложной и многообразной духовной истории города и услышите многочисленные легенды о замке, а ещё исследуете разные гипотезы о месте коронации Миндовга.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Новогрудский замок — крепость 14 века
- Фарный костёл — памятник архитектуры барокко 16 века
- Рыночную площадь с сохранившейся застройкой конца 19 — начала 20 веков
- Борисоглебскую церковь — древний православный храм, памятник архитектуры 12 века
- Гору Миндовга, с которой связано множество легенд
- Собор святого Николая — бывший костёл францисканцев, православная церковь 18 века
А ещё:
- Узнаете, какую роль сыграл Новогрудок в образовании Великого княжества Литовского
- Побываете в местах, которые связаны с историей еврейской и мусульманской общин города
- Выясните, как исчезла чудотворная икона Матери Божьей Замковой
- Услышите стихи великого поэта Адама Мицкевича о Новогрудчине
- Поймёте, почему в Новогрудке установлен бюст Владимиру Высоцкому
- Познакомитесь с преданиями о легендарном кубке Ядвиги
- Разберётесь, почему в Новогрудке похоронен внук Александра Пушкина
И многое другое!
Организационные детали
- Тема будет интересна взрослым и детям от 7 лет
- Мы заходим во все костёлы и храмы по маршруту, которые доступны
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 30. Детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Новогрудоке
Провела экскурсии для 68 туристов
Приветствую! Меня зовут Галина. Я гид из города Новогрудок. У меня большой опыт работы в местном историко-краеведческом музее. Хорошо знаю историю своего города и края. Провожу экскурсии по Новогрудку и окрестностям как для больших групп, так и для индивидуальных путешественников. Я с удовольствием познакомлюсь с вами и проведу интересную экскурсию.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
6 ноя 2025
При организации тура по Беларуси обычно приезжаем Новогрудок с утра, а тут решили переночевать и чего бы не познакомится с городом поближе.
Несмотря на отсутствие в графике желаемого времени (поздно приехали) Галина провела экскурсию, индивидуально отредактировав маршрут под нас и даже проводив до ресторана рассказывая бытовые особенности Беларуси для туристов.
Спасибо.
И
Ирина
15 сен 2025
Благодарим Галину за большую экскурсию по маленькому Новогрудок. Интересная экскурсия с особым вниманием к деталям. Интересно и с добротой к городу прошла наша экскурсия. Экскурсию рекомендуем
Л
Любовь
31 июл 2025
В Новогрудке должен побывать каждый турист, приезжающий в Беларусь. Этот город – один из самых знаковых и древнейших белорусских городов. Он замечателен тем, что в каком месте ни копни —
Евгения
5 июл 2025
Хотим сказать огромное спасибо Галине за чудесную экскурсию! Мы были небольшой компанией – всего 6 человек, от подростков до пожилых, и что удивительно – всем без исключения было очень интересно.
Честно
