везде история. Это первая столица Великого княжества Литовского. Место, где короновали Миндовга, где венчался король Ягайло, где провел детство и юность Адам Мицкевич. Здесь состоялся самый массовый побег из еврейского гетто в 1943году. А еще В. Высоцкий провел в Новогрудке лето 1969 года.

Разнообразие архитектуры отражает всю палитру национальных культур Беларуси.

Бережное отношение жителей к своему городу впечатляет и достойно уважения.

Нас познакомила и влюбила в Новогрудок прекрасная женщина, профессионал своего дела Галина. Она провела для нас незабываемую экскурсию. У Галины припасена масса историй, легенд, и фактов, которые будут интересны людям любого возраста. Два часа пролетели незаметно и возникло огромное желание вернуться в Новогрудок еще и остаться там на пару дней.