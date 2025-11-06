Мои заказы

Старинный Новогрудок: путешествие через века

Погулять по городу, который видел Великое княжество Литовское, Речь Посполитую и Российскую империю
Мы отправимся по эпохам одного из древнейших городов Беларуси.

Вы познакомитесь с уникальной культурой Новогрудка, увидите археологические и архитектурные памятники.

Прикоснётесь к сложной и многообразной духовной истории города и услышите многочисленные легенды о замке, а ещё исследуете разные гипотезы о месте коронации Миндовга.
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Новогрудский замок — крепость 14 века
  • Фарный костёл — памятник архитектуры барокко 16 века
  • Рыночную площадь с сохранившейся застройкой конца 19 — начала 20 веков
  • Борисоглебскую церковь — древний православный храм, памятник архитектуры 12 века
  • Гору Миндовга, с которой связано множество легенд
  • Собор святого Николая — бывший костёл францисканцев, православная церковь 18 века

А ещё:

  • Узнаете, какую роль сыграл Новогрудок в образовании Великого княжества Литовского
  • Побываете в местах, которые связаны с историей еврейской и мусульманской общин города
  • Выясните, как исчезла чудотворная икона Матери Божьей Замковой
  • Услышите стихи великого поэта Адама Мицкевича о Новогрудчине
  • Поймёте, почему в Новогрудке установлен бюст Владимиру Высоцкому
  • Познакомитесь с преданиями о легендарном кубке Ядвиги
  • Разберётесь, почему в Новогрудке похоронен внук Александра Пушкина

И многое другое!

Организационные детали

  • Тема будет интересна взрослым и детям от 7 лет
  • Мы заходим во все костёлы и храмы по маршруту, которые доступны
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 30. Детали уточняйте в переписке

Галина
Галина — ваш гид в Новогрудоке
Провела экскурсии для 68 туристов
Приветствую! Меня зовут Галина. Я гид из города Новогрудок. У меня большой опыт работы в местном историко-краеведческом музее. Хорошо знаю историю своего города и края. Провожу экскурсии по Новогрудку и окрестностям как для больших групп, так и для индивидуальных путешественников. Я с удовольствием познакомлюсь с вами и проведу интересную экскурсию.
Отзывы и рейтинг

С
Сергей
6 ноя 2025
При организации тура по Беларуси обычно приезжаем Новогрудок с утра, а тут решили переночевать и чего бы не познакомится с городом поближе.
Несмотря на отсутствие в графике желаемого времени (поздно приехали) Галина провела экскурсию, индивидуально отредактировав маршрут под нас и даже проводив до ресторана рассказывая бытовые особенности Беларуси для туристов.
Спасибо.
И
Ирина
15 сен 2025
Благодарим Галину за большую экскурсию по маленькому Новогрудок. Интересная экскурсия с особым вниманием к деталям. Интересно и с добротой к городу прошла наша экскурсия. Экскурсию рекомендуем
Л
Любовь
31 июл 2025
В Новогрудке должен побывать каждый турист, приезжающий в Беларусь. Этот город – один из самых знаковых и древнейших белорусских городов. Он замечателен тем, что в каком месте ни копни —
читать дальше

везде история. Это первая столица Великого княжества Литовского. Место, где короновали Миндовга, где венчался король Ягайло, где провел детство и юность Адам Мицкевич. Здесь состоялся самый массовый побег из еврейского гетто в 1943году. А еще В. Высоцкий провел в Новогрудке лето 1969 года.
Разнообразие архитектуры отражает всю палитру национальных культур Беларуси.
Бережное отношение жителей к своему городу впечатляет и достойно уважения.
Нас познакомила и влюбила в Новогрудок прекрасная женщина, профессионал своего дела Галина. Она провела для нас незабываемую экскурсию. У Галины припасена масса историй, легенд, и фактов, которые будут интересны людям любого возраста. Два часа пролетели незаметно и возникло огромное желание вернуться в Новогрудок еще и остаться там на пару дней.

Евгения
Евгения
5 июл 2025
Хотим сказать огромное спасибо Галине за чудесную экскурсию! Мы были небольшой компанией – всего 6 человек, от подростков до пожилых, и что удивительно – всем без исключения было очень интересно.

Честно
читать дальше

говоря, ехали без особых ожиданий – ну, старый городок, ну, пару достопримечательностей… Но Галина сумела нас по-настоящему удивить! Ее рассказы буквально оживляли старые стены, особенно запомнился ее душевный рассказ про Фарный костёл – столько интересных деталей и малоизвестных фактов!

Но самое главное – это сама Галина. Тактичная, с потрясающе глубокими знаниями, она говорила с нами не как экскурсовод с группой, а как хороший знакомый, который с любовью показывает родные места.

Если будете в Новогрудке – обязательно обращайтесь к Галине. Даже если думаете, что городок маленький и ничего особенного – она вас приятно удивит!

