Мы отправимся на юг Витебской области, где вы познакомитесь с орнитологической практикой: от распознавания голосов до кольцевания. А ещё рассмотрите пернатых в бинокль и отметите их отличительные признаки.
Описание экскурсии
Полевой маршрут по югу Витебской области
Мы посетим берега Лукомского и Черейского озёр, сосновый лес, поля и орнитологическую вышку. Именно здесь, на границе Белорусского Поозерья, во время весенней миграции можно встретить десятки видов птиц.
Бёрдвотчинг с биноклем
Вы научитесь пользоваться биноклем, определять пернатых по внешнему виду и голосу, отличать водоплавающих и певчих. Побываете на орнитологической вышке и попробуете «считать» птиц в группах.
Полевые практики
Узнаете, как работают орнитологи: установите сеть, понаблюдаете за кольцеванием, подержите в руках настоящие кольца и узнаете, как и зачем отмечают птиц. На протяжении прогулки сможете увидеть до 60 видов пернатых, а заодно научитесь «читать» следы их жизнедеятельности.
Контекст и история
Я расскажу, как ледниковый период повлиял на ландшафт и пути миграций, почему птицы выбирают именно этот регион и какие условия необходимы для их сезонной остановки.
Организационные детали
- Поездка проходит на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида
- Выбирайте комфортную одежду для прогулок на природе. Желательно иметь сменную обувь и репелленты
- Длительных переходов не планируется, поэтому нет ограничений по возрасту
- Вы можете взять собственные бинокли или арендовать мои — 10 бел. руб. за бинокль (есть 7 шт.)
Важно
С собой обязательно нужно взять паспорт. Рядом проходит граница и к нам могут подойти пограничники, чтобы проверить документы.