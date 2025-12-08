Мои заказы

На крыльях весны: орнитологическая прогулка из Новолукомля на вашем авто

Наблюдать миграции птиц, освоить бёрдвотчинг и поработать с орнитологом в поле
Весной птицы возвращаются к местам гнездования — в это время особенно интересно наблюдать за их поведением.

Мы отправимся на юг Витебской области, где вы познакомитесь с орнитологической практикой: от распознавания голосов до кольцевания. А ещё рассмотрите пернатых в бинокль и отметите их отличительные признаки.
На крыльях весны: орнитологическая прогулка из Новолукомля на вашем авто© Виталий
Описание экскурсии

Полевой маршрут по югу Витебской области

Мы посетим берега Лукомского и Черейского озёр, сосновый лес, поля и орнитологическую вышку. Именно здесь, на границе Белорусского Поозерья, во время весенней миграции можно встретить десятки видов птиц.

Бёрдвотчинг с биноклем

Вы научитесь пользоваться биноклем, определять пернатых по внешнему виду и голосу, отличать водоплавающих и певчих. Побываете на орнитологической вышке и попробуете «считать» птиц в группах.

Полевые практики

Узнаете, как работают орнитологи: установите сеть, понаблюдаете за кольцеванием, подержите в руках настоящие кольца и узнаете, как и зачем отмечают птиц. На протяжении прогулки сможете увидеть до 60 видов пернатых, а заодно научитесь «читать» следы их жизнедеятельности.

Контекст и история

Я расскажу, как ледниковый период повлиял на ландшафт и пути миграций, почему птицы выбирают именно этот регион и какие условия необходимы для их сезонной остановки.

Организационные детали

  • Поездка проходит на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида
  • Выбирайте комфортную одежду для прогулок на природе. Желательно иметь сменную обувь и репелленты
  • Длительных переходов не планируется, поэтому нет ограничений по возрасту
  • Вы можете взять собственные бинокли или арендовать мои — 10 бел. руб. за бинокль (есть 7 шт.)

Важно

С собой обязательно нужно взять паспорт. Рядом проходит граница и к нам могут подойти пограничники, чтобы проверить документы.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Энергетиков в Новолукомле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий
Виталий — ваш гид в Новолукомль
Орнитолог, аттестованный экскурсовод. С отличием окончил Витебский госуниверситет (биология и химия) и аспирантуру (зоология позвоночных). Более 30 лет увлекаюсь птицами. Хорошо ориентируюсь в позвоночных животных европейской фауны, а также следах их жизнедеятельности. Любимое занятие: фотографирование птиц, биотехния для птиц, популяризация знания о животном мире (лекции, личные блоги в социальных сетях).