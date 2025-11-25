Мои заказы

Белорусская глубинка: история, культура, традиции

Из Шарковщины - к колоритным деревням, редкой этнографии и храмам разных конфессий
Мы раскроем для вас северо-западную глубинку Беларуси с её богатой историей населенных пунктов, бывшими помещичьими усадьбами, судьбами неординарных талантов и неброской, тихой красоты природой. Эта экскурсия для тех, кто ценит неспешные маршруты с историей и характером.
Белорусская глубинка: история, культура, традиции© Инна
Белорусская глубинка: история, культура, традиции© Инна
Белорусская глубинка: история, культура, традиции© Инна

Описание экскурсии

09:30 — встречаемся и посещаем художественно-этнографический музей в бывшем усадебном доме Ширинов 18 века (XVIII век) и старинный парк. Если захотите, попьёте чай у реки Дисна.

11:00 — начинаем маршрут «Тропинками Дроздовича». Рассматриваем старообрядческую Успенскую церковь 1926 года.

11:30 — едем в Столицу. Нет-нет, не в Минск и не в Москву… А в деревню Столица, где Дроздович основал сельскую школу.

12:00 — останавливаемся в живописной деревушке Лесково возле «Самого радостного полотна Язепа Дроздовича».

12:15 — едем по лесной дороге в Городец и Лужки.

12:30 — в Лужках осмотрим костёл Святого Михаила Архангела середины 18 века с уникальной архитектурой.

13:00 — обедаем в агроусадьбе «Местечко» (по желанию).

13:30 — посещаем храм Рождества Богородицы и руины синагоги.

14:00 — Городец: дворец Зиберг-Плятеров и сохранившиеся постройки.

15:00 — Терешки и баннер «Личная потеря Язепа Дроздовича» и могила его матери.

16:00 — завершение экскурсии.

Вы узнаете:

  • Почему Язепа Дроздовича называют белорусским Леонардо да Винчи
  • Какой была жизнь в северо-западной белорусской глубинке в 19–20 веках
  • Чем интересна родословная помещиков Шириных и их усадьба
  • Как складывались судьбы старообрядцев в этом крае и какие религиозные конфессии мирно соседствовали в регионе
  • Кто возродил иврит
  • Почему образ матери так важен в жизни и творчестве Дроздовича

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автобусе
  • Дополнительные расходы (по желанию): чаепитие — 250 ₽, обед — 550 ₽
  • На Трипстере вы оплачиваете 22% стоимости, остальное — наличными в белорусских рублях по курсу Национального банка РБ
  • Экскурсию проведут сотрудники Музея имени Дроздовича

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 16:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В посёлке Шарковщина
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 16:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна
Инна — ваша команда гидов в Шарковщине
Живем в агрогородке. Работаем в художественно-этнографическом музее. Интересуемся историей, этнографией, краеведением, творчеством белорусского художника Я. Н. Дроздовича