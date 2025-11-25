Мы раскроем для вас северо-западную глубинку Беларуси с её богатой историей населенных пунктов, бывшими помещичьими усадьбами, судьбами неординарных талантов и неброской, тихой красоты природой. Эта экскурсия для тех, кто ценит неспешные маршруты с историей и характером.

Описание экскурсии

09:30 — встречаемся и посещаем художественно-этнографический музей в бывшем усадебном доме Ширинов 18 века (XVIII век) и старинный парк. Если захотите, попьёте чай у реки Дисна.

11:00 — начинаем маршрут «Тропинками Дроздовича». Рассматриваем старообрядческую Успенскую церковь 1926 года.

11:30 — едем в Столицу. Нет-нет, не в Минск и не в Москву… А в деревню Столица, где Дроздович основал сельскую школу.

12:00 — останавливаемся в живописной деревушке Лесково возле «Самого радостного полотна Язепа Дроздовича».

12:15 — едем по лесной дороге в Городец и Лужки.

12:30 — в Лужках осмотрим костёл Святого Михаила Архангела середины 18 века с уникальной архитектурой.

13:00 — обедаем в агроусадьбе «Местечко» (по желанию).

13:30 — посещаем храм Рождества Богородицы и руины синагоги.

14:00 — Городец: дворец Зиберг-Плятеров и сохранившиеся постройки.

15:00 — Терешки и баннер «Личная потеря Язепа Дроздовича» и могила его матери.

16:00 — завершение экскурсии.

Вы узнаете:

Почему Язепа Дроздовича называют белорусским Леонардо да Винчи

Какой была жизнь в северо-западной белорусской глубинке в 19–20 веках

Чем интересна родословная помещиков Шириных и их усадьба

Как складывались судьбы старообрядцев в этом крае и какие религиозные конфессии мирно соседствовали в регионе

Кто возродил иврит

Почему образ матери так важен в жизни и творчестве Дроздовича

Организационные детали