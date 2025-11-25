Описание экскурсии
09:30 — встречаемся и посещаем художественно-этнографический музей в бывшем усадебном доме Ширинов 18 века (XVIII век) и старинный парк. Если захотите, попьёте чай у реки Дисна.
11:00 — начинаем маршрут «Тропинками Дроздовича». Рассматриваем старообрядческую Успенскую церковь 1926 года.
11:30 — едем в Столицу. Нет-нет, не в Минск и не в Москву… А в деревню Столица, где Дроздович основал сельскую школу.
12:00 — останавливаемся в живописной деревушке Лесково возле «Самого радостного полотна Язепа Дроздовича».
12:15 — едем по лесной дороге в Городец и Лужки.
12:30 — в Лужках осмотрим костёл Святого Михаила Архангела середины 18 века с уникальной архитектурой.
13:00 — обедаем в агроусадьбе «Местечко» (по желанию).
13:30 — посещаем храм Рождества Богородицы и руины синагоги.
14:00 — Городец: дворец Зиберг-Плятеров и сохранившиеся постройки.
15:00 — Терешки и баннер «Личная потеря Язепа Дроздовича» и могила его матери.
16:00 — завершение экскурсии.
Вы узнаете:
- Почему Язепа Дроздовича называют белорусским Леонардо да Винчи
- Какой была жизнь в северо-западной белорусской глубинке в 19–20 веках
- Чем интересна родословная помещиков Шириных и их усадьба
- Как складывались судьбы старообрядцев в этом крае и какие религиозные конфессии мирно соседствовали в регионе
- Кто возродил иврит
- Почему образ матери так важен в жизни и творчестве Дроздовича
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автобусе
- Дополнительные расходы (по желанию): чаепитие — 250 ₽, обед — 550 ₽
- На Трипстере вы оплачиваете 22% стоимости, остальное — наличными в белорусских рублях по курсу Национального банка РБ
- Экскурсию проведут сотрудники Музея имени Дроздовича
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|500 ₽