На этой прогулке вы познакомитесь с легендарной историей города, жизнью и подвигами его владельцев.
Увидите древнее замчище, старейшую школу Беларуси, коммерческое училище, здание духовной семинарии, Дом дворянского собрания и многое другое. И конечно, посетите уникальный музей истории слуцких поясов и соприкоснётесь с их рождением.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Старейшую школу Беларуси
- Собор Святого Архангела Михаила 17 века
- Здание духовной семинарии
- Дом дворянского собрания
- Коммерческое училище
- Музей истории слуцкого пояса
И конечно, я расскажу вам:
- О старейшем городе белорусской земли и его легендарном историческом прошлом
- Главных достопримечательностях и известных личностях
- Истории всех владельцах Слуцка и их вкладе в его развитие
- Слуцких поясах — визитной карточке не только Слутчины, но и всей Беларуси
И о многом другом!
Организационные детали
- Вход в музей оплачивается отдельно — 10 бел. руб. за чел.
- Экскурсию можно провести для большего количества человек, детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Слуцке
Я покажу вам красивейшие места моей родной Беларуси и с любовью расскажу о них. Я уверена, что после общения со мной вы обязательно вернётесь к нам, чтобы ещё больше узнать