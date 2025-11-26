Мои заказы

Древний город на Случи

Пройти по улицам Слуцка, погрузиться в его славное прошлое и узнать, как и чем он живёт сейчас
На этой прогулке вы познакомитесь с легендарной историей города, жизнью и подвигами его владельцев.

Увидите древнее замчище, старейшую школу Беларуси, коммерческое училище, здание духовной семинарии, Дом дворянского собрания и многое другое. И конечно, посетите уникальный музей истории слуцких поясов и соприкоснётесь с их рождением.
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Старейшую школу Беларуси
  • Собор Святого Архангела Михаила 17 века
  • Здание духовной семинарии
  • Дом дворянского собрания
  • Коммерческое училище
  • Музей истории слуцкого пояса

И конечно, я расскажу вам:

  • О старейшем городе белорусской земли и его легендарном историческом прошлом
  • Главных достопримечательностях и известных личностях
  • Истории всех владельцах Слуцка и их вкладе в его развитие
  • Слуцких поясах — визитной карточке не только Слутчины, но и всей Беларуси

И о многом другом!

Организационные детали

  • Вход в музей оплачивается отдельно — 10 бел. руб. за чел.
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек, детали уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваш гид в Слуцке
Я покажу вам красивейшие места моей родной Беларуси и с любовью расскажу о них. Я уверена, что после общения со мной вы обязательно вернётесь к нам, чтобы ещё больше узнать
читать дальше

о синеокой и неповторимой стране на стыке двух цивилизаций. Я родилась в древнем городе на Случи, история которого окутана тайнами и легендами. Историк по образованию, много лет отработала в школе, обучая младшее поколение патриотизму, любви и уважению к своему прошлому и настоящему. С 2005 года совмещала основную работу с работой экскурсовода, где получала истинное наслаждение и удовольствие. Закончила МГУ им. Кулешова и РИВШ БГУ — кафедра «Культурно-историческое наследие Беларуси», историк и культуролог.