Людмила — ваш гид в Слуцке

читать дальше о синеокой и неповторимой стране на стыке двух цивилизаций. Я родилась в древнем городе на Случи, история которого окутана тайнами и легендами. Историк по образованию, много лет отработала в школе, обучая младшее поколение патриотизму, любви и уважению к своему прошлому и настоящему. С 2005 года совмещала основную работу с работой экскурсовода, где получала истинное наслаждение и удовольствие. Закончила МГУ им. Кулешова и РИВШ БГУ — кафедра «Культурно-историческое наследие Беларуси», историк и культуролог.

Я покажу вам красивейшие места моей родной Беларуси и с любовью расскажу о них. Я уверена, что после общения со мной вы обязательно вернётесь к нам, чтобы ещё больше узнать