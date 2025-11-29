Эта экскурсия расскажет о событиях войны на территории Беларуси в целом и Вилейского района в частности. Вы побываете в местах сражений, у воинских захоронений и памятников. Посетите единственный в стране музей Первой мировой в деревне Забродье. И узнаете, как выживала Вилейка и соседние поселения на линии фронта.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Уютную Вилейку с главными святынями — костёлом Воздвижения Святого Креста и церковью Преподобной Марии Египетской.
- Остатки дворянской усадьбы Огинских в Гануте: живописный водоём, руины каплиц и церковь. Владельцем имения был известный композитор и политический деятель Михаил Клеофас Огинский.
- Вилейское военное кладбище и надвратную часовню-памятник павшим в Первой мировой войне.
- Воинские мемориалы и захоронения: могилу казаков-мучеников в д. Ручица, кладбище в д. Забродье и другие места.
Вы узнаете:
- о судьбе населённых пунктов, находившихся на линии фронта.
- Георгиевских кавалерах и других героях Первой мировой войны.
- быте солдат на фронте и в местах боёв.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Renault Scenic или аналогичной модели.
- Протяженность маршрута — 90 км.
- Оставшаяся часть стоимости оплачивается на месте в белорусских рублях по курсу Национального банка РБ.
- Дополнительно оплачивается вход в комплекс памяти в д. Забродье.
- Можно организовать экскурсию на автомобиле путешественников. Её стоимость составит 4000 ₽ за группу 1–3 чел.
- Могу провести экскурсию для большей группы. Детали обсудим в переписке.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города Вилейка
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Андрей — ваш гид в Вилейке
Здравствуйте, меня зовут Андрей. Родом я из небольшого белорусского городка Вилейка, который находится в 100 км от Минска. По образованию историк, поэтому для меня изучение родного края не только хобби, но и профессиональный интерес. На территории моей малой Родины проходили многие интересные события, изучение которых и подтолкнуло меня к созданию тематических туристических маршрутов.