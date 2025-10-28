Эта программа для тех, кто приезжает в Заславль впервые и хочет познакомиться с ключевыми достопримечательностями за один день.
Без беготни и суеты я покажу вам главное: вы увидите Спасо-Преображенский собор, которому более 400 лет, посетите Ярмарочную площадь, исследуете городища «Вал» и «Замэчэк», по желанию заглянете в музеи. А также узнаете о людях и событиях, происходивших на этой земле.
Описание экскурсии
- Костёл Рождества Пресвятой Девы Марии. Вы увидите уникальный образец виленского барокко, возвышающийся над городом
- Спасо-Преображенский собор. Оборонительное здание с историей более чем в 400 лет расскажет о прошлом этого уголка Беларуси
- Городище «Замэчэк». Вы осмотрите место, куда была сослана знаменитая княжна Рогнеда, и представите, как здесь разыгрывались события далёких времён
- Ярмарочная площадь. Центр города, откуда открывается впечатляющий вид на большую часть исторических объектов
- Городище «Вал». Вы познакомитесь с замком бастионного типа, который сыграл важную роль в политической истории 16 века
- Курганные могильники. Поговорим о захоронениях древних воинов-дружинников и почтим память защитников
- Живописные виды. Вы полюбуетесь дивными пейзажами реки Свислочь и Виленского шоссе
- Музеи (по желанию). Вы погрузитесь в культурное наследие Заславля, посетив музеи «Маляванки», «Кузня и млын», «Мифологии и леса, ДОТ»
Я расскажу о непростой судьбе древнего Заславля. О причинах его основания, известных людях, посетивших город, судьбе Рогнеды и её сына Изяслава. Вы узнаете, какую роль играли оборонительные сооружения 16 века и как связаны Заславль и знаменитый магнатский род Тышкевичей.
Организационные детали
- Рекомендую взять бинокль для осмотра города с высоты
- Отдельно по желанию оплачиваются билеты в музеи «Маляванки» — 20 бел. руб. взрослый, 10 бел. руб. детский, «Кузня и млын» — 30 бел. руб. взрослый, 20 бел. руб. детский, «Мифологии и леса, ДОТ» — 18 бел. руб. взрослый, 11 бел. руб. детский, а также в городище «Замэчэк» — 15 бел. руб. взрослый, 10 бел. руб. детский
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Станислав — ваш гид в Заславле
Меня зовут Станислав, я местный гид из Заславля. Буду рад показать вам город и познакомить с самыми интересными местами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
28 окт 2025
Станислав -произвел впечатление очень доброжелательного человека. Показал себя ответственным человеком, экскурсоводом с энциклопедическими знаниями. Спасибо большое за познавательно проведенное время.