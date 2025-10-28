Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Эта программа для тех, кто приезжает в Заславль впервые и хочет познакомиться с ключевыми достопримечательностями за один день.



Без беготни и суеты я покажу вам главное: вы увидите Спасо-Преображенский собор, которому более 400 лет, посетите Ярмарочную площадь, исследуете городища «Вал» и «Замэчэк», по желанию заглянете в музеи. А также узнаете о людях и событиях, происходивших на этой земле.