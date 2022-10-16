Велико Тырново: двухдневное путешествие

Авторская прогулка в Велико Тырново - это 2 дня по старому городу в горах

Авторская прогулка в Велико Тырново — это 2 дня по старому городу в горах.

Хотя Тырново — столица средневековой Болгарии, свидетель и символ ее мощи и могущества, здесь не менее интересна другая тема —город, возродившийся уже во времена позднего Средневековья, в границах Османской империи, сложившийся на горе у подножья разрушенной крепости как мощный торговый и ремесленный центр.
Велико Тырново: двухдневное путешествие
Велико Тырново: двухдневное путешествие
Велико Тырново: двухдневное путешествие
Велико Тырново: двухдневное путешествие
Велико Тырново: двухдневное путешествие
Велико Тырново: двухдневное путешествие
Ближайшие даты:
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
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даты

Что вас ожидает 🤩

  • Крепость Царевец
  • Дряновский монастырь
  • Трявну
  • Водопад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Даже если вы отдыхаете на побережье и ограничены во времени, увидеть древнюю столицу Болгарии просто необходимо! Рассмотреть поражающую своим величием и неприступностью средневековую крепость Царевец. Услышать совершенно детективную историю возникновения Тырновграда в XII веке, а затем леденящие душу подробности его взятия османами в XIV веке.
Узкие улочки со ступеньками, как в старых греческих городках (неспроста!). Каменные домики XVIII-XIX веков. Застывшая в камне ода самому интересному болгарскому архитектору XIX века Колю Фичето, фактически основателю болгарской архитектурной школы. Каменные церкви, как вехи его творчества. И любимое место — самая верхняя точка старого города, с которой открывается захватывающий дух вид.
Велико Тырново – это город, в который надо возвращаться. Многим хватает одного раза, чтобы влюбиться, а чтобы понять и узнать, этого мало.
Мы успеем посмотреть, помимо средневековой столицы, несколько самых интересных мест вокруг — Дряновский монастырь в живописном горном ущелье, столицу болгарских искусств XIX века Трявну и ее невероятными резными потолками-солнцами в старом купеческом доме, и водопад, к которому почти вплотную можно подъехать на машине.

Важно знать:

Мы можем забрать гостей из любого удобного места — Бургаса, Варны, Софии или любого курорта в Бургасской или Варненской области.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • трансфер,

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы,
  • проживание.

Еженедельно по договорённости

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
  • Проживание
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Еженедельно по договорённости
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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