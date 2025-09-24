Авторская прогулка в Велико Тырново — это 2 дня по старому городу в горах.
Хотя Тырново — столица средневековой Болгарии, свидетель и символ ее мощи и могущества, здесь не менее интересна другая тема —город, возродившийся уже во времена позднего Средневековья, в границах Османской империи, сложившийся на горе у подножья разрушенной крепости как мощный торговый и ремесленный центр.
Описание тура
Что вас ждет Даже если вы отдыхаете на побережье и ограничены во времени, увидеть древнюю столицу Болгарии просто необходимо! Рассмотреть поражающую своим величием и неприступностью средневековую крепость Царевец. Услышать совершенно детективную историю возникновения Тырновграда в XII веке, а затем леденящие душу подробности его взятия османами в XIV веке. Узкие улочки со ступеньками, как в старых греческих городках (неспроста!). Каменные домики XVIII-XIX веков. Застывшая в камне ода самому интересному болгарскому архитектору XIX века Колю Фичето, фактически основателю болгарской архитектурной школы. Каменные церкви, как вехи его творчества. И любимое место — самая верхняя точка старого города, с которой открывается захватывающий дух вид. Велико Тырново – это город, в который надо возвращаться. Многим хватает одного раза, чтобы влюбиться, а чтобы понять и узнать, этого мало. Мы успеем посмотреть, помимо средневековой столицы, несколько самых интересных мест вокруг — Дряновский монастырь в живописном горном ущелье, столицу болгарских искусств XIX века Трявну и ее невероятными резными потолками-солнцами в старом купеческом доме, и водопад, к которому почти вплотную можно подъехать на машине. Важно знать: Мы можем забрать гостей из любого удобного места — Бургаса, Варны, Софии или любого курорта в Бургасской или Варненской области.
• услуги гида, • трансфер, Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы, • проживание.
Еженедельно по договорённости
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Царевец
- Дряновский монастырь
- Трявну
- Водопад
Что включено
- Трансфер,
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Личные расходы,
- Проживание.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Еженедельно по договорённости
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.