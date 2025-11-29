Море эмоций и абсолютная свобода Испытайте ни с чем не сравнимую радость водных видов спорта вместе с «Joy of Life» в живописной бухте Амвадж — одном из самых красивых уголков Бахрейна. Вейк-сёрфинг, вейкбординг и катание на подводных крыльях дарят яркие эмоции, ощущение полёта и полное единение с морем. Каждое занятие начинается с сертифицированного инструктажа и проходит под контролем опытных капитанов и инструкторов. Мы предоставляем первоклассное защитное снаряжение — спасательные жилеты и шлемы, чтобы вы чувствовали себя уверенно и спокойно на воде. Современная техника и индивидуальный подход Занятия проходят на легендарной буксировочной лодке Nautique, обеспечивающей идеальные условия для катания. Независимо от уровня подготовки — новичок вы или опытный райдер — программа подбирается индивидуально, чтобы каждый выход на воду стал источником драйва и удовольствия. Важная информация:

Не подходит для: детей до 12 лет, беременных женщин, людей с массой тела более 140 кг.