Откройте для себя мир скорости, волн и чистых эмоций в живописной бухте Амвадж в Бахрейне. Вейк-сёрфинг, вейкбординг и подводные крылья — всё под руководством сертифицированных инструкторов. Безопасно, профессионально и по-настоящему захватывающе.
Описание водной прогулки
Море эмоций и абсолютная свобода Испытайте ни с чем не сравнимую радость водных видов спорта вместе с «Joy of Life» в живописной бухте Амвадж — одном из самых красивых уголков Бахрейна. Вейк-сёрфинг, вейкбординг и катание на подводных крыльях дарят яркие эмоции, ощущение полёта и полное единение с морем. Каждое занятие начинается с сертифицированного инструктажа и проходит под контролем опытных капитанов и инструкторов. Мы предоставляем первоклассное защитное снаряжение — спасательные жилеты и шлемы, чтобы вы чувствовали себя уверенно и спокойно на воде. Современная техника и индивидуальный подход Занятия проходят на легендарной буксировочной лодке Nautique, обеспечивающей идеальные условия для катания. Независимо от уровня подготовки — новичок вы или опытный райдер — программа подбирается индивидуально, чтобы каждый выход на воду стал источником драйва и удовольствия. Важная информация:
Не подходит для: детей до 12 лет, беременных женщин, людей с массой тела более 140 кг.
Что включено
- Буксировочная лодка с капитаном
- Персональный сертифицированный инструктор
- Доски для водных видов спорта
- Спасательные жилеты
- Шлемы
- Лёд и питьевая вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
7MV5+2XR, Бахрейн
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елизавета
29 ноя 2025
Потрясающе провели время с Joy of Life! Асади — настоящий профессионал: он сопровождает на каждом этапе и объясняет основы так, что учиться легко и комфортно. Захватывающие виды во время прогулки