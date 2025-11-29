Мои заказы

Поймай волну - водные приключения в бухте Амвадж

Откройте для себя мир скорости, волн и чистых эмоций в живописной бухте Амвадж в Бахрейне. Вейк-сёрфинг, вейкбординг и подводные крылья — всё под руководством сертифицированных инструкторов. Безопасно, профессионально и по-настоящему захватывающе.
5
1 отзыв
Описание водной прогулки

Море эмоций и абсолютная свобода Испытайте ни с чем не сравнимую радость водных видов спорта вместе с «Joy of Life» в живописной бухте Амвадж — одном из самых красивых уголков Бахрейна. Вейк-сёрфинг, вейкбординг и катание на подводных крыльях дарят яркие эмоции, ощущение полёта и полное единение с морем. Каждое занятие начинается с сертифицированного инструктажа и проходит под контролем опытных капитанов и инструкторов. Мы предоставляем первоклассное защитное снаряжение — спасательные жилеты и шлемы, чтобы вы чувствовали себя уверенно и спокойно на воде. Современная техника и индивидуальный подход Занятия проходят на легендарной буксировочной лодке Nautique, обеспечивающей идеальные условия для катания. Независимо от уровня подготовки — новичок вы или опытный райдер — программа подбирается индивидуально, чтобы каждый выход на воду стал источником драйва и удовольствия. Важная информация:
Не подходит для: детей до 12 лет, беременных женщин, людей с массой тела более 140 кг.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Буксировочная лодка с капитаном
  • Персональный сертифицированный инструктор
  • Доски для водных видов спорта
  • Спасательные жилеты
  • Шлемы
  • Лёд и питьевая вода
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
7MV5+2XR, Бахрейн
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Не подходит для: детей до 12 лет
  • Беременных женщин
  • Людей с массой тела более 140 кг
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Елизавета
29 ноя 2025
Потрясающе провели время с Joy of Life! Асади — настоящий профессионал: он сопровождает на каждом этапе и объясняет основы так, что учиться легко и комфортно. Захватывающие виды во время прогулки
читать дальше

по Персидскому заливу в Бахрейне и очень спокойная, расслабленная атмосфера. Локацию легко найти, а вокруг есть чем заняться после активного дня на воде. Однозначно лучшее место в Бахрейне для водных видов спорта!

