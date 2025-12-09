Вы познакомитесь с финансовой, культурной и гастрономической столицей Бразилии: посетите центр и японский квартал, рассмотрите стрит-арт и научитесь ориентироваться в городе.
А также получите список идей для самостоятельных прогулок по Сан-Паулу и гайд по Бразилии или другой стране Латинской Америки.
Описание экскурсии
Финансовый и исторический центр Сан-Паулу
Вы увидите старейшие улицы — Се, Патиу до Колежио, Банеспа. Рассмотрите здания начала 20 века, Неоготический кафедральный собор, монастырь Святого Бенедикта и следы португальской колониальной архитектуры.
Японский район Либердаджи
Самый большой японский квартал за пределами Японии. В этом районе совсем другой Сан-Паулу — с медленным ритмом, красными воротами тории, фонарями в виде лотосов, азиатскими рынками и запахом рамена.
Авенида Паулиста — пульс Латинской Америки
Главная артерия города с банками, музеями и старинными особняками. Вы проедете вдоль музея MASP и сделаете короткую остановку — прогуляться или сделать фото.
Переулок Бэтмена (Beco do Batman) — галерея под открытым небом
Переулок в районе Вила Мадалена, покрытый граффити от края до края. Это не просто стрит-арт — это социальное высказывание, поэзия и вызов.
Парк «Ибирапуэра» — оазис тишины в мегаполисе
Если будет настроение — совершим короткий променад по парку, спроектированному Оскаром Нимейером. Здесь зеркальная гладь воды, белые галереи, пальмы и фудтраки.
На экскурсии вы узнаете:
- чем старый центр живёт сегодня
- кто такие паулисты и чем они отличаются от кариок
- как волны переселенцев меняли кухни, праздники и районы
- почему Авенида Паулиста — это «витрина Латинской Америки»
- где ловить лучшие панорамы центра
- что попробовать в городе и как не промахнуться с выбором
- как ориентироваться в районах, что ок для самостоятельной прогулки, а где лучше брать такси, как планировать вечер
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Toyota
- Финал — трансфер в отель или на ужин в заранее выбранный ресторан
- Вас будут сопровождать водитель и русскоязычный лицензированный гид из нашей команды
Дополнительные расходы по желанию:
- смотровая площадка с видом на мегаполис — $10 за чел.
- лёгкий ланч в одном из ресторанов, где можно попробовать свежий сок асаи, пастель с сыром и местную кухню
- автомобиль другой категории — подробности уточняйте в переписке