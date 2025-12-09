Мои заказы

Сан-Паулу во время транзита

Увидеть город и понять его логику: из чего он «смешан», как в нём жить и что любить
Если у вас несколько часов между рейсами — эта программа для вас.

Вы познакомитесь с финансовой, культурной и гастрономической столицей Бразилии: посетите центр и японский квартал, рассмотрите стрит-арт и научитесь ориентироваться в городе.

А также получите список идей для самостоятельных прогулок по Сан-Паулу и гайд по Бразилии или другой стране Латинской Америки.
Сан-Паулу во время транзита© Ольга
Описание экскурсии

Финансовый и исторический центр Сан-Паулу

Вы увидите старейшие улицы — Се, Патиу до Колежио, Банеспа. Рассмотрите здания начала 20 века, Неоготический кафедральный собор, монастырь Святого Бенедикта и следы португальской колониальной архитектуры.

Японский район Либердаджи

Самый большой японский квартал за пределами Японии. В этом районе совсем другой Сан-Паулу — с медленным ритмом, красными воротами тории, фонарями в виде лотосов, азиатскими рынками и запахом рамена.

Авенида Паулиста — пульс Латинской Америки

Главная артерия города с банками, музеями и старинными особняками. Вы проедете вдоль музея MASP и сделаете короткую остановку — прогуляться или сделать фото.

Переулок Бэтмена (Beco do Batman) — галерея под открытым небом

Переулок в районе Вила Мадалена, покрытый граффити от края до края. Это не просто стрит-арт — это социальное высказывание, поэзия и вызов.

Парк «Ибирапуэра» — оазис тишины в мегаполисе

Если будет настроение — совершим короткий променад по парку, спроектированному Оскаром Нимейером. Здесь зеркальная гладь воды, белые галереи, пальмы и фудтраки.

На экскурсии вы узнаете:

  • чем старый центр живёт сегодня
  • кто такие паулисты и чем они отличаются от кариок
  • как волны переселенцев меняли кухни, праздники и районы
  • почему Авенида Паулиста — это «витрина Латинской Америки»
  • где ловить лучшие панорамы центра
  • что попробовать в городе и как не промахнуться с выбором
  • как ориентироваться в районах, что ок для самостоятельной прогулки, а где лучше брать такси, как планировать вечер

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Toyota
  • Финал — трансфер в отель или на ужин в заранее выбранный ресторан
  • Вас будут сопровождать водитель и русскоязычный лицензированный гид из нашей команды

Дополнительные расходы по желанию:

  • смотровая площадка с видом на мегаполис — $10 за чел.
  • лёгкий ланч в одном из ресторанов, где можно попробовать свежий сок асаи, пастель с сыром и местную кухню
  • автомобиль другой категории — подробности уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Сан-Паулу
Я — организатор и продюсер индивидуальных маршрутов. 15+ лет в путешествиях, 5000+ клиентов. Живу в Италии с 2005 года, 8 лет работала в Португалии. Делаю поездки спокойными и продуманными: соединяю
точки на карте, время в пути и ваш ритм, чтобы день складывался естественно и без спешки. Работаю в Португалии, Италии, Франции, Испании, Бразилии и Аргентине; по запросу — и в других странах. Я формирую команду под задачу: лицензированные гиды, водители, локальные эксперты. Отвечаю за качество маршрута и согласованность всех деталей. Мои принципы: понятная логистика и удобные места для пауз по пути. Форматы: индивидуальные маршруты, пешие и на машине, организация транзитных остановок и экскурсий во время круизов, а также маршрут-гайды для самостоятельных поездок. Сильные стороны — системность, пунктуальность, внимание к деталям и спокойная координация. Хочу, чтобы вы были спокойны, всё продумаю за вас, а вы — просто наслаждайтесь поездкой и моментом.