Если у вас несколько часов между рейсами — эта программа для вас. Вы познакомитесь с финансовой, культурной и гастрономической столицей Бразилии: посетите центр и японский квартал, рассмотрите стрит-арт и научитесь ориентироваться в городе. А также получите список идей для самостоятельных прогулок по Сан-Паулу и гайд по Бразилии или другой стране Латинской Америки.

Описание экскурсии

Финансовый и исторический центр Сан-Паулу

Вы увидите старейшие улицы — Се, Патиу до Колежио, Банеспа. Рассмотрите здания начала 20 века, Неоготический кафедральный собор, монастырь Святого Бенедикта и следы португальской колониальной архитектуры.

Японский район Либердаджи

Самый большой японский квартал за пределами Японии. В этом районе совсем другой Сан-Паулу — с медленным ритмом, красными воротами тории, фонарями в виде лотосов, азиатскими рынками и запахом рамена.

Авенида Паулиста — пульс Латинской Америки

Главная артерия города с банками, музеями и старинными особняками. Вы проедете вдоль музея MASP и сделаете короткую остановку — прогуляться или сделать фото.

Переулок Бэтмена (Beco do Batman) — галерея под открытым небом

Переулок в районе Вила Мадалена, покрытый граффити от края до края. Это не просто стрит-арт — это социальное высказывание, поэзия и вызов.

Парк «Ибирапуэра» — оазис тишины в мегаполисе

Если будет настроение — совершим короткий променад по парку, спроектированному Оскаром Нимейером. Здесь зеркальная гладь воды, белые галереи, пальмы и фудтраки.

На экскурсии вы узнаете:

чем старый центр живёт сегодня

кто такие паулисты и чем они отличаются от кариок

как волны переселенцев меняли кухни, праздники и районы

почему Авенида Паулиста — это «витрина Латинской Америки»

где ловить лучшие панорамы центра

что попробовать в городе и как не промахнуться с выбором

как ориентироваться в районах, что ок для самостоятельной прогулки, а где лучше брать такси, как планировать вечер

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле Toyota

Финал — трансфер в отель или на ужин в заранее выбранный ресторан

Вас будут сопровождать водитель и русскоязычный лицензированный гид из нашей команды

Дополнительные расходы по желанию: