Воплощение бразильской души: водопады Игуасу, джунгли Амазонии и карнавал в Рио

Познакомиться с бытом индейцев, поплавать с розовыми дельфинами и провести ночь на самбодроме
Это не просто тур, а настоящее приключение, во время которого вы узнаете, как и чем живёт Бразилия.

Мы преодолеем огромный путь от многомиллионных мегаполисов до плавучих деревень посреди непроходимых джунглей.

Обойдём визитные
карточки и малоизвестные локации Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, отметимся на границе трёх стран и со всех сторон рассмотрим низвергающиеся потоки Игуасу.

Сходим на шоу-программу о латиноамериканской культуре и познакомимся с бытом и танцами коренных индейцев Манауса.

Исследуем на лодке опасные воды Амазонки, чтобы отыскать пираний и крокодилов и поплавать с розовыми дельфинами, которые водятся только здесь.

А главное — под звуки зажигательной самбы, в окружении невероятных декораций и сияющих костюмов проведём ночь на легендарном бразильском карнавале.

Ближайшие даты:
4
фев
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 18+.

Питание. Входят завтраки в отелях, остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Арендованный автомобиль. Также включены внутренние перелёты с ручной кладью.

Дети. Только 18+.

Визы. Гражданам России не требуются.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Подготовка к путешествию

Встретим вас у аэропорта Сан-Паулу по времени рейса и доставим в отель. Остаток дня будет свободен.

2 день

Знакомство с Сан-Паулу

Весь день гуляем и наслаждаемся видами одного из самых контрастных и больших мегаполисов планеты. Здесь соседствуют красивейшие европейские храмы и бетонные джунгли из небоскрёбов, обычные жители и миллионеры на личных вертолётах. Практически каждый дом украшен невероятными муралами, от которых захватывает дух, и мы увидим самые знаменитые из них.

Обедать будем на центральном рынке, где готовят лучшую мортаделу в мире. Тут же можно приобрести любые экзотические фрукты, которые только можно найти в Бразилии. Также поднимемся на крышу небоскрёба и полюбуемся городом с высоты.

Знакомство с Сан-ПаулуЗнакомство с Сан-ПаулуЗнакомство с Сан-ПаулуЗнакомство с Сан-Паулу
3 день

Перелёт в Фос-ду-Игуасу

Попрощаемся с мегаполисом и улетим в Фос-ду-Игуасу. Разместимся в номерах и пообедаем. Вечером посетим уникальное место — границу трёх стран: Бразилии, Аргентины и Парагвая. Тут же посмотрим представление о дружбе соседних государств.

Перелёт в Фос-ду-ИгуасуПерелёт в Фос-ду-ИгуасуПерелёт в Фос-ду-ИгуасуПерелёт в Фос-ду-Игуасу
4 день

Водопады Игуасу со стороны Бразилии

Нашей главной целью является природное чудо света — водопады Игуасу. Мы приедем к открытию парка, в числе первых окажемся у главного каскада и сможем насладиться невероятными красотами без толп. Представьте: только мы и тонны низвергающейся воды, разноцветные радуги и, если повезёт, дружелюбные носухи.

После обеда исследуем парк, в котором водятся экзотические птицы — туканы, фламинго, попугаи и многие другие. Большинство из них спасли от браконьеров. Вечером поужинаем в чурраскарии и посмотрим шоу-программу о культуре всех латиноамериканских стран.

Водопады Игуасу со стороны БразилииВодопады Игуасу со стороны БразилииВодопады Игуасу со стороны БразилииВодопады Игуасу со стороны Бразилии
5 день

Водопады Игуасу со стороны Аргентины

Не упустим возможность познакомиться с ещё одной страной и пересечём границу с Аргентиной. Пройдём по тропам национального парка и окажемся на другой стороне водопадов Игуасу. Здесь восхитимся самым мощным каскадом — Глоткой Дьявола. И обязательно отведаем знаменитых аргентинских стейков.

Водопады Игуасу со стороны АргентиныВодопады Игуасу со стороны АргентиныВодопады Игуасу со стороны АргентиныВодопады Игуасу со стороны Аргентины
6 день

Достопримечательности и жители Манауса

Нам предстоит перелёт через половину страны — в Манаус, столицу Амазонии. Гуляя по улицам, полюбуемся архитектурой и увидим главный символ города — огромный театр посреди непроходимых джунглей. Вечером встретимся с коренными жителями Бразилии — индейцами, по сей день живущими по традициям предков. Познакомимся с их культурой и бытом, посмотрим танцевальное представление.

Достопримечательности и жители МанаусаДостопримечательности и жители МанаусаДостопримечательности и жители МанаусаДостопримечательности и жители Манауса
7 день

На лодке по Амазонке

Ещё один насыщенный невероятными впечатлениями день. На лодке мы проследуем по руслу Амазонки, встречая на пути плавучие деревни и нетронутые уголки. Сможем поплавать с розовыми дельфинами, которые водятся только здесь. Вечером порыбачим на пираний и отправимся на поиски крокодилов.

На лодке по АмазонкеНа лодке по АмазонкеНа лодке по АмазонкеНа лодке по Амазонке
8 день

Первая встреча с Рио-де-Жанейро

Утренним рейсом отправимся в город Бога — великолепный Рио, исторический центр которого включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. После размещения в отеле насладимся волнами Атлантического океана и поужинаем стейками в одной из лучших чурраскарий Бразилии.

Первая встреча с Рио-де-ЖанейроПервая встреча с Рио-де-ЖанейроПервая встреча с Рио-де-ЖанейроПервая встреча с Рио-де-Жанейро
9 день

Визитные карточки Рио

Нам предстоит ранний подъём, чтобы подняться к символу страны — статуе Христа-Искупителя. Затем погуляем по парку, который вместе с виллой много лет назад отстроил для любимой жены один бразильский богач. Встретим очаровательных обезьянок и угостим их заранее припасёнными бананами.

Позднее поедем туда, куда не всегда готова зайти даже полиция: на мототакси отправимся в фавелы. Нас сопроводит местный житель, который обеспечит безопасность. Познакомимся с аутентичной Бразилией и полюбуемся панорамами Атлантического океана. Пообедаем в видовом кафе, а закат проводим с вершины горы Сахарная Голова. На ужин сходим в японский ресторан.

Визитные карточки РиоВизитные карточки РиоВизитные карточки РиоВизитные карточки Рио
10 день

Прогулки по городу Бога

Продолжим исследовать Рио-де-Жанейро. Погуляем по центру: увидим необычный католический собор в форме пирамиды, самое большое граффити мира, королевскую библиотеку. Рассмотрим хитросплетения исторической архитектуры и стеклянных небоскрёбов. Побываем в очень важном для Бразилии месте, где когда-то действовал крупнейший рынок африканских рабов.

Пообедаем в старой атмосферной кофейне. Пройдёмся до знаменитой лестницы Селарона, которая благодаря чилийскому художнику стала одним из главных символов города.

Прогулки по городу БогаПрогулки по городу БогаПрогулки по городу БогаПрогулки по городу Бога
11 день

Бразильский карнавал

Определённо, этот день мы запомним на всю жизнь! Вечером отправимся на трибуны главного самбодрома планеты и своими глазами увидим самое масштабное шоу мира, в котором участвуют десятки тысяч человек! До самого утра будем наслаждаться зажигательными танцами от лучших школ Бразилии и чемпионов карнавала и рассматривать невероятные костюмы и декорации.

Бразильский карнавалБразильский карнавалБразильский карнавалБразильский карнавалБразильский карнавалБразильский карнавалБразильский карнавалБразильский карнавал
12 день

Возвращение в Сан-Паулу

Вернёмся в Сан-Паулу. Сегодня прогуляемся по секретным местам, которые не посетили в первый день. Какие именно — останется сюрпризом, который обязательно вас порадует!

Возвращение в Сан-ПаулуВозвращение в Сан-ПаулуВозвращение в Сан-ПаулуВозвращение в Сан-Паулу
13 день

Возвращение домой

Проводим вас к аэропорту и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$3900
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от/до аэропортов
  • Все трансферы по маршруту
  • Внутренние авиаперелёты с ручной кладью
  • Сопровождение гидом-фотографом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Wi-Fi на всё время путешествия
Что не входит в цену
  • Билеты в Сан-Паулу и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Багаж для внутренних перелётов (если требуется)
Место начала и завершения?
Аэропорт Сан-Паулу, по времени рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Сан-Паулу
Меня зовут Евгений, я журналист, блогер, путешественник и фотограф. Официальный фотограф карнавала в Рио-де-Жанейро! Живу в Бразилии и создаю путешествия вашей мечты по Южной Америке! За почти десять лет постоянных
путешествий по миру я никогда не прибегал к услугам гидов и туристических агентств, я люблю создавать свои путешествия сам, люблю решать логистические трудности, находить нужных людей и разбираться в особенностях чужой страны.

Задать вопрос

