Весь день гуляем и наслаждаемся видами одного из самых контрастных и больших мегаполисов планеты. Здесь соседствуют красивейшие европейские храмы и бетонные джунгли из небоскрёбов, обычные жители и миллионеры на личных вертолётах. Практически каждый дом украшен невероятными муралами, от которых захватывает дух, и мы увидим самые знаменитые из них.

Обедать будем на центральном рынке, где готовят лучшую мортаделу в мире. Тут же можно приобрести любые экзотические фрукты, которые только можно найти в Бразилии. Также поднимемся на крышу небоскрёба и полюбуемся городом с высоты.