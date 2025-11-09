Мы преодолеем огромный путь от многомиллионных мегаполисов до плавучих деревень посреди непроходимых джунглей.
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 18+.
Питание. Входят завтраки в отелях, остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Арендованный автомобиль. Также включены внутренние перелёты с ручной кладью.
Дети. Только 18+.
Визы. Гражданам России не требуются.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Программа тура по дням
Подготовка к путешествию
Встретим вас у аэропорта Сан-Паулу по времени рейса и доставим в отель. Остаток дня будет свободен.
Знакомство с Сан-Паулу
Весь день гуляем и наслаждаемся видами одного из самых контрастных и больших мегаполисов планеты. Здесь соседствуют красивейшие европейские храмы и бетонные джунгли из небоскрёбов, обычные жители и миллионеры на личных вертолётах. Практически каждый дом украшен невероятными муралами, от которых захватывает дух, и мы увидим самые знаменитые из них.
Обедать будем на центральном рынке, где готовят лучшую мортаделу в мире. Тут же можно приобрести любые экзотические фрукты, которые только можно найти в Бразилии. Также поднимемся на крышу небоскрёба и полюбуемся городом с высоты.
Перелёт в Фос-ду-Игуасу
Попрощаемся с мегаполисом и улетим в Фос-ду-Игуасу. Разместимся в номерах и пообедаем. Вечером посетим уникальное место — границу трёх стран: Бразилии, Аргентины и Парагвая. Тут же посмотрим представление о дружбе соседних государств.
Водопады Игуасу со стороны Бразилии
Нашей главной целью является природное чудо света — водопады Игуасу. Мы приедем к открытию парка, в числе первых окажемся у главного каскада и сможем насладиться невероятными красотами без толп. Представьте: только мы и тонны низвергающейся воды, разноцветные радуги и, если повезёт, дружелюбные носухи.
После обеда исследуем парк, в котором водятся экзотические птицы — туканы, фламинго, попугаи и многие другие. Большинство из них спасли от браконьеров. Вечером поужинаем в чурраскарии и посмотрим шоу-программу о культуре всех латиноамериканских стран.
Водопады Игуасу со стороны Аргентины
Не упустим возможность познакомиться с ещё одной страной и пересечём границу с Аргентиной. Пройдём по тропам национального парка и окажемся на другой стороне водопадов Игуасу. Здесь восхитимся самым мощным каскадом — Глоткой Дьявола. И обязательно отведаем знаменитых аргентинских стейков.
Достопримечательности и жители Манауса
Нам предстоит перелёт через половину страны — в Манаус, столицу Амазонии. Гуляя по улицам, полюбуемся архитектурой и увидим главный символ города — огромный театр посреди непроходимых джунглей. Вечером встретимся с коренными жителями Бразилии — индейцами, по сей день живущими по традициям предков. Познакомимся с их культурой и бытом, посмотрим танцевальное представление.
На лодке по Амазонке
Ещё один насыщенный невероятными впечатлениями день. На лодке мы проследуем по руслу Амазонки, встречая на пути плавучие деревни и нетронутые уголки. Сможем поплавать с розовыми дельфинами, которые водятся только здесь. Вечером порыбачим на пираний и отправимся на поиски крокодилов.
Первая встреча с Рио-де-Жанейро
Утренним рейсом отправимся в город Бога — великолепный Рио, исторический центр которого включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. После размещения в отеле насладимся волнами Атлантического океана и поужинаем стейками в одной из лучших чурраскарий Бразилии.
Визитные карточки Рио
Нам предстоит ранний подъём, чтобы подняться к символу страны — статуе Христа-Искупителя. Затем погуляем по парку, который вместе с виллой много лет назад отстроил для любимой жены один бразильский богач. Встретим очаровательных обезьянок и угостим их заранее припасёнными бананами.
Позднее поедем туда, куда не всегда готова зайти даже полиция: на мототакси отправимся в фавелы. Нас сопроводит местный житель, который обеспечит безопасность. Познакомимся с аутентичной Бразилией и полюбуемся панорамами Атлантического океана. Пообедаем в видовом кафе, а закат проводим с вершины горы Сахарная Голова. На ужин сходим в японский ресторан.
Прогулки по городу Бога
Продолжим исследовать Рио-де-Жанейро. Погуляем по центру: увидим необычный католический собор в форме пирамиды, самое большое граффити мира, королевскую библиотеку. Рассмотрим хитросплетения исторической архитектуры и стеклянных небоскрёбов. Побываем в очень важном для Бразилии месте, где когда-то действовал крупнейший рынок африканских рабов.
Пообедаем в старой атмосферной кофейне. Пройдёмся до знаменитой лестницы Селарона, которая благодаря чилийскому художнику стала одним из главных символов города.
Бразильский карнавал
Определённо, этот день мы запомним на всю жизнь! Вечером отправимся на трибуны главного самбодрома планеты и своими глазами увидим самое масштабное шоу мира, в котором участвуют десятки тысяч человек! До самого утра будем наслаждаться зажигательными танцами от лучших школ Бразилии и чемпионов карнавала и рассматривать невероятные костюмы и декорации.
Возвращение в Сан-Паулу
Вернёмся в Сан-Паулу. Сегодня прогуляемся по секретным местам, которые не посетили в первый день. Какие именно — останется сюрпризом, который обязательно вас порадует!
Возвращение домой
Проводим вас к аэропорту и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$3900
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы от/до аэропортов
- Все трансферы по маршруту
- Внутренние авиаперелёты с ручной кладью
- Сопровождение гидом-фотографом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Wi-Fi на всё время путешествия
Что не входит в цену
- Билеты в Сан-Паулу и обратно в ваш город
- Обеды и ужины
- Багаж для внутренних перелётов (если требуется)