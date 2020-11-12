Как добраться до Сантарена на самолёте
В Сантарене 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Santarem-Maestro Wilson Fonseca Airport» вам не избежать
Список аэропортов Сантарена
- Эдуардо Гомес STMSantarem-Maestro Wilson Fonseca Airport
Самые дешёвые билеты в Сантарен из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|12.11.2020
|из 🇧🇷Сан-Паулу
|3 783
|5ч 30м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇧🇷Манауса
|4 207
|1ч 15м
|20.11.2020
|из 🇧🇷Куритибы
|4 882
|6ч 50м (⇵1)
|14.04.2021
|из 🇧🇷Порту-Алегри
|5 087
|19ч 55м (⇵2)
|22.01.2021
|из 🇧🇷Рио-де-Жанейро
|5 922
|6ч 35м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇧🇷Белена
|5 926
|1ч 20м
|20.01.2021
|из 🇧🇷Маринги
|6 099
|16ч (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇧🇷Жоинвили
|7 515
|41ч 30м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇧🇷Боы-Висты
|13 792
|8ч (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Сантарена
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Сантарена, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Белен, Бразилиа, Боа-Виста, Куритиба и Форталеза
- 19.11.202023.11.2020
- 03.12.202016.12.2020
- 13.12.202020.12.2020
- 26.11.202030.11.2020
- 19.11.202024.11.2020
- 27.11.202001.12.2020
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону