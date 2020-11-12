Летим в Сантарен

Как добраться до Сантарена на самолёте

В Сантарене 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Santarem-Maestro Wilson Fonseca Airport» вам не избежать

Список аэропортов Сантарена

  1. Эдуардо Гомес STM
    Santarem-Maestro Wilson Fonseca Airport

Самые дешёвые билеты в Сантарен из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
12.11.2020из 🇧🇷Сан-Паулу3 7835ч 30м (⇵1)
01.12.2020из 🇧🇷Манауса4 2071ч 15м
20.11.2020из 🇧🇷Куритибы4 8826ч 50м (⇵1)
14.04.2021из 🇧🇷Порту-Алегри5 08719ч 55м (⇵2)
22.01.2021из 🇧🇷Рио-де-Жанейро5 9226ч 35м (⇵1)
30.10.2020из 🇧🇷Белена5 9261ч 20м
20.01.2021из 🇧🇷Маринги6 09916ч (⇵2)
01.12.2020из 🇧🇷Жоинвили7 51541ч 30м (⇵2)
19.10.2020из 🇧🇷Боы-Висты13 792 (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Сантарена, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Белен, Бразилиа, Боа-Виста, Куритиба и Форталеза

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Сантарена