Всё о Сантарене

Полезная информация о Сантарене

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Местное время в Сантарене
17:2058
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаСантарен
По-английскиSantarem
Население города189 047 чел.
АэропортЭдуардо Гомес STM
Часовой поясAmerica/Santarem
Средняя высота51 м. от уровня моря

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