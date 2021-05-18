Полезная информация о Сантарене
Что нужно знать о Сантарене: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Эдуардо Гомес, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сантарене
17:2058
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Сантарен
|По-английски
|Santarem
|Население города
|189 047 чел.
|Аэропорт
|Эдуардо Гомес STM
|Часовой пояс
|America/Santarem
|Средняя высота
|51 м. от уровня моря
Где находится Сантарен на карте
Сантарен