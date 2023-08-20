Индивидуальная экскурсия в Чешский Крумлов: погружение в атмосферу старины
Чешский Крумлов — из тех городов, что сохранили свой средневековый облик. Он похож на декорацию к роману о прекрасных дамах и отважных рыцарях и призраках.
А еще поговаривают, что здесь когда-то жили вампиры… Ну а замок Глубока можно назвать белоснежной жемчужиной Чехии.
Украшения, бастионы, высокие зубцы башенок, колонны и шумящая у подножия река Влтава — здесь будто попадешь в сказочный мир.
А еще поговаривают, что здесь когда-то жили вампиры… Ну а замок Глубока можно назвать белоснежной жемчужиной Чехии.
Украшения, бастионы, высокие зубцы башенок, колонны и шумящая у подножия река Влтава — здесь будто попадешь в сказочный мир.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Город Чешский Крумлов
- Замок Глубока
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
ВНИМАНИЕ!!!
СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА 280 ЕВРО ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО!!!
Самый сказочный из всех чешских городов! Взору предстают бесконечные черепичные крыши невысоких разноцветных домишек, между которыми змейкой извиваются покрытые камнем улочки. Каждый домик этого дивного города хранит некую тайну, какой-то рассказ, историю любви. Город настолько погружает в атмосферу старины, в состояние сказки, что любой, очутившийся здесь, не остается равнодушным.
Кстати, а вы знаете, что в Крумлове когда-то обитали вампиры?
Роскошь рода ШварценберговБлистает великолепием и белоснежный замок Глубока, утопающий в цветах на фоне лазурного неба. Это самый шикарный замок во всей Чехии! Несметные богатства рода Шварценбергов нашли отражение во внешнем облике замка, в его интерьерах. Представьте себе кожаные обои, наборный паркет из эксклюзивных пород дерева, рамы картин и зеркал, которые вырезались вручную несколько месяцев!
Это здесь собирались «сливки» Австрийской Империи в сезон охоты по приглашению императорского князя Шварценберга. Сам русский царь Александр I здесь побывал! Я расскажу вам много интересного об этом замке, о Шварценбергах, об их богатстве и судьбах.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия
- Что не входит
- ВНИМАНИЕ!!!
- СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА 280 ЕВРО ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО!!!
- Входной билет в замок 15 евро
- Место начала и завершения?
- Рецепция вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- ВНИМАНИЕ!!!
- СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА 280 ЕВРО ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО!!!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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