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СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА 280 ЕВРО ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО!!!

Самый сказочный из всех чешских городов! Взору предстают бесконечные черепичные крыши невысоких разноцветных домишек, между которыми змейкой извиваются покрытые камнем улочки. Каждый домик этого дивного города хранит некую тайну, какой-то рассказ, историю любви. Город настолько погружает в атмосферу старины, в состояние сказки, что любой, очутившийся здесь, не остается равнодушным.

Кстати, а вы знаете, что в Крумлове когда-то обитали вампиры?

Роскошь рода ШварценберговБлистает великолепием и белоснежный замок Глубока, утопающий в цветах на фоне лазурного неба. Это самый шикарный замок во всей Чехии! Несметные богатства рода Шварценбергов нашли отражение во внешнем облике замка, в его интерьерах. Представьте себе кожаные обои, наборный паркет из эксклюзивных пород дерева, рамы картин и зеркал, которые вырезались вручную несколько месяцев!

Это здесь собирались «сливки» Австрийской Империи в сезон охоты по приглашению императорского князя Шварценберга. Сам русский царь Александр I здесь побывал! Я расскажу вам много интересного об этом замке, о Шварценбергах, об их богатстве и судьбах.