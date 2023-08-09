Индивидуальная пеший экскурсия в Ораховац: посетите исторические места
Нравится созерцать с высоты умопомрачительные панорамы? Увлекаетесь походами? Тогда вам точно стоит отправиться в пеший поход к крепости Святого Андрия! Во время нашего увлекательного путешествия вы побываете на развалинах казарм австрийского аванпоста, увидите несколько старинных храмов и заброшенную деревню, а также насладитесь обедом с невероятным видом на Котор!
Ближайшие даты:
9
авг
авг
10
авг
авг
11
авг
авг
12
авг
авг
Что вас ожидает:
- Массив Ловчен
- Которская бухта
- Церковь Святого Георгия
- Церковь Святого Николая
- Аванпост
- Крепость Святого Андрия
- Церковь Святого Ивана
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- В начале пути мы посетим Церковь Святого Георгия — единственную архитектурную достопримечательность поселения Ораховац. Здание гармонично сочетается и с окружающим пейзажем, и с самой скалой — церковь как будто вырастает из нее, является органичным продолжением. На этом месте храм стоит уже несколько веков. Первое письменное упоминание о нем относится к 1446 году.
- Следующим объектом на маршруте станет церковь Святого Николая, которую постепенно восстанавливают. Через некоторое время на пути появятся развалины казарм австрийского аванпоста Ježevići. Когда-то это было двухэтажное здание, с достаточно ровной кладкой из камня и остатками резервуара для воды. С этого места открывается прекрасный вид на Котор.
- Далее мы посетим заброшенную деревню Клявичи, где немного побродим среди поросших мхом домиков. Привал на отдых мы сделаем в месте под названием «гумно», с отличной панорамой на бухту, Котор и ближайшие населённые пункты.
- Гумно — это круг из тесанных каменных глыб. Постройка была многофункциональна в хозяйстве, и играла важную социальную роль. Здесь по вечерам танцевала молодежь, решались важные деревенские вопросы, праздновались важные события, а в сезон гумно использовали для обмолота пшеницы.
- Самая высокая точка маршрута (743 метра над уровнем моря) находится у крепости Святого Андрия. У этого места есть еще одно название — Враново брдо. В давние времена укрепление позволяло контролировать дороги из горных деревень в сторону бухты.
- При спуске по каменной дороге на месте заброшенного села Глоговац нам встретится полуразрушенная церковь Святого Ивана. Она возведена на небольшом плато, окруженном молодыми деревцами. Территория храма обнесена оградой, сложенной из крупных камней по методу сухой кладки.
- После отдыха проходим заключительный отрезок маршрута, который выведет нас в поселение Пераст, где и закончится наше путешествие.
- По желанию, начальный отрезок пути, который тянется до руин казарм, можно заменить на участок с пещерой. Это обсуждается перед началом похода.
Важно знать:
С собой необходимо иметь (основное):
- перекус.
- обувь крепкую и удобную, разношенную, не натирающую мозолей.
- одежду по сезону, но не громоздкую + головной убор.
- бутылку воды без газа (рекомендую 1,5 л.).
- кружку для чая/кофе (не бьющийся материал).
- пакетик для мусора.
- пенку/каремат/мягкий коврик или хоба (при наличии).
- влажные и сухие салфетки.
Дополнительно:
- перчатки (по сезону).
- что-то защищающее от дождя, ветра или солнца, по погоде (дождевик, бандана, очки).
- лекарственные препараты индивидуального пользования.
- средства от комаров и прочих насекомых (по сезону).
- Доп. услуга: горячий походный обед — на всю группу будут приготовлены макароны в двух видах: с томатным гуляшом и плавленым сыром, 50/50. Также на столе будут консервированные овощи и свежие фрукты. Стоимость — 10 евро/чел.
7 дней в неделю с 10-00ч.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Свежесваренный на привале чай/кофе
- Групповая аптечка
- Что не входит
- Питание
- Походное снаряжение
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Market Njive, автобусная остановка, г. OrahovacЗавершение: г. Perast, Церковь рођења Пресвете Богородице, 42.485755892024564, 18.702188019423705
- Когда и сколько длится?
- Когда: 7 дней в неделю с 10-00ч.Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- С собой необходимо иметь (основное):
- Перекус
- Обувь крепкую и удобную, разношенную, не натирающую мозолей
- Одежду по сезону, но не громоздкую + головной убор
- Бутылку воды без газа (рекомендую 1,5 л.)
- Кружку для чая/кофе (не бьющийся материал)
- Пакетик для мусора
- Пенку/каремат/мягкий коврик или хоба (при наличии)
- Влажные и сухие салфетки
- Дополнительно:
- Перчатки (по сезону)
- Что-то защищающее от дождя, ветра или солнца, по погоде (дождевик, бандана, очки)
- Лекарственные препараты индивидуального пользования
- Средства от комаров и прочих насекомых (по сезону)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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