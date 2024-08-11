2.5 часа
Водная прогулка
Идиллическая прогулка по Скадарскому озеру
Поплавать на лодке, насладиться живописными пейзажами и посетить монастырь Ком
Начало: На острове Враньина
Завтра в 09:00
8 фев в 09:00
€150 за всё до 18 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Подгорица - столица трёх эпох
Лёгкая дружеская прогулка по центральной части города
Начало: На главной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
€52 за всё до 5 чел.
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Подгорице
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 00:00
8 фев в 00:00
€50 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр11 августа 2024Всё понравилось: большая деревянная лодка, красивое озеро с птицами, старинный монастырь с фресками, дружелюбный молодой монах, купание прямо в освежающем озере на обратном пути, вино от Вучича и местные гостинцы. Спасибо Татьяне за трансфер и общение.
- ННастя8 августа 2024Татьяна отлично организовала экскурсию! Получилась душевная, вкусная и запоминающаяся поездка. Интересно было узнать не только про озеро и монастырь, но и поговорить про то, как устроена жизнь местных жителей.
Ответы на вопросы от путешественников по Подгорице в категории «Можно с детьми»
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Сколько стоит экскурсия по Подгорице в феврале 2025
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