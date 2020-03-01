Выбирайте и другие экскурсии в Подгорице

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Поплавать на лодке, насладиться живописными пейзажами и посетить монастырь Ком

Tatiana
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Tatiana – ваш гид
Приглашаю отдохнуть от суеты городов и курортов и провести несколько часов в царстве девственной природы и тишины.

На уютной лодке вы отправитесь к монастырю Ком, расположенному на островке в западной части Скадарского озера.

По пути увидите пеликанов и цапель, лотосы и цветущие кувшинки и услышите о местной жизни!
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 17 друзей
На кораблике
Продолжительность 2.5 часа
До 18 человек
Можно с детьми
Встреча на острове Враньина
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Идиллическая прогулка по Скадарскому озеру
Идиллическая прогулка по Скадарскому озеру

Что вас ожидает

Все краски Скадарского озера
Скадарское озеро — одно из самых удивительных мест на Балканах. Проплывая по нему, вы рассмотрите величественные горы, заросли камышей, плантации кувшинок, цветущие тростники и даже водяные орехи. А еще озеро привлекает десятки тысяч птиц, многие из которых занесены в Красную книгу. Я покажу вам пеликанов, бакланов, черного ибиса и несколько видов цапель.

Древний монастырь Ком
Словно из ниоткуда, на нашем пути появится укромный островок со старинным монастырем Ком. Вы услышите его потрясающую историю и посетите церковь Успения Пресвятой Богородицы, сохранившую оригинальные фрески XV-XVI веков. А также познакомитесь с гостеприимным настоятелем монастыря, который проведет вас по острову и угостит вином и медом собственного производства.

Организационные детали

  • Встречаемся на острове Враньина (около 20 минут на машине от Подгорицы). По запросу я могу организовать трансфер. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
  • Билеты в национальный парк Скадарское озеро не включены в стоимость — 4 евро с человека, дети до 10 лет бесплатно
Идиллическая прогулка по Скадарскому озеру
Идиллическая прогулка по Скадарскому озеру
Идиллическая прогулка по Скадарскому озеру
Идиллическая прогулка по Скадарскому озеру
Идиллическая прогулка по Скадарскому озеру
Идиллическая прогулка по Скадарскому озеру
Идиллическая прогулка по Скадарскому озеру

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на острове Враньина.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Tatiana
Tatiana
Приветствую вас, уважаемые путешественники! Меня зовут Татьяна, я 6 лет живу в прекрасной Черногории, в «королевстве Зета». С радостью покажу вам самые живописные места страны и расскажу о местных традициях, истории и культуре.
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