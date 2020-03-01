Выбирайте и другие экскурсии в Подгорице

Что вас ожидает

Все краски Скадарского озера

Скадарское озеро — одно из самых удивительных мест на Балканах. Проплывая по нему, вы рассмотрите величественные горы, заросли камышей, плантации кувшинок, цветущие тростники и даже водяные орехи. А еще озеро привлекает десятки тысяч птиц, многие из которых занесены в Красную книгу. Я покажу вам пеликанов, бакланов, черного ибиса и несколько видов цапель.

Древний монастырь Ком

Словно из ниоткуда, на нашем пути появится укромный островок со старинным монастырем Ком. Вы услышите его потрясающую историю и посетите церковь Успения Пресвятой Богородицы, сохранившую оригинальные фрески XV-XVI веков. А также познакомитесь с гостеприимным настоятелем монастыря, который проведет вас по острову и угостит вином и медом собственного производства.