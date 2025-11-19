Встретимся в аэропорту столицы Черногории (для тех, кто прибудет иным способом, заранее согласуем удобное место встречи). Совсем недалеко расположена первая достопримечательность нашего маршрута — монастырь Дайбабе, значительная часть которого вырублена прямо в скале, внутри пещер.

Осмотрев древнюю святыню, отправимся к самому крупному пресноводному озеру Балкан — Скадарскому. Сначала пообедаем в одном из уютных местных ресторанов, где подают свежую рыбу. Затем разместимся в отеле поблизости и до заката будем посещать живописные смотровые площадки, открывающие виды на озеро и горы.