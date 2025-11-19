Мои заказы

Неделя в Черногории в мини-группе: городские легенды, жемчужины природы и древние монастыри

Увидеть главную святыню страны, прокатиться по Которскому заливу и полюбоваться горами и озёрами
Когда говорят о Черногории, чаще всего представляют лазурное море и переполненные пляжи Адриатики. Но эта страна — гораздо больше, чем просто курорт.

В этом путешествии вы увидите её настоящую — с
читать дальше

древними монастырями, мистическими горами и прозрачными озёрами.

Мы спустимся в пещерный монастырь Дайбабе, вырубленный прямо в камне, и поднимемся к святыне Острог, висящей над пропастью.

Остановимся у зеркальной глади Скадарского озера, заглянем в древний Улцинь, где до сих пор слышна албанская речь, и прогуляемся по руинам старого Бара.

А потом отправимся туда, где сердце страны бьётся особенно сильно — в национальные парки «Проклетия» и «Дурмитор». Вас также ждут знаменитые Которская бухта и Херцег-Нови.

Неделя в Черногории в мини-группе: городские легенды, жемчужины природы и древние монастыри
Неделя в Черногории в мини-группе: городские легенды, жемчужины природы и древние монастыри
Неделя в Черногории в мини-группе: городские легенды, жемчужины природы и древние монастыри

Описание тура

Организационные детали

Программа подойдёт путешественникам любого возраста, готовым к умеренным переездам и лёгким прогулкам. Мобильная связь в роуминге работает почти повсюду.

Программа тура по дням

1 день

Подгорица и Скадарское озеро

Встретимся в аэропорту столицы Черногории (для тех, кто прибудет иным способом, заранее согласуем удобное место встречи). Совсем недалеко расположена первая достопримечательность нашего маршрута — монастырь Дайбабе, значительная часть которого вырублена прямо в скале, внутри пещер.

Осмотрев древнюю святыню, отправимся к самому крупному пресноводному озеру Балкан — Скадарскому. Сначала пообедаем в одном из уютных местных ресторанов, где подают свежую рыбу. Затем разместимся в отеле поблизости и до заката будем посещать живописные смотровые площадки, открывающие виды на озеро и горы.

Подгорица и Скадарское озероПодгорица и Скадарское озероПодгорица и Скадарское озеро
2 день

Улцинь и Бар - древние города у моря

Сегодня побываем сразу в 2 прибрежных городах. Начнём с Улциня — поселения с историей более 2500 лет. Этот город побывал под властью греков, римлян, сербов, византийцев и османов. По преданию, в его крепости когда-то находился в плену Мигель де Сервантес, автор «Дон Кихота». Сейчас большая часть местных жителей — албанцы, что придаёт Улциню особый южный колорит.

Далее отправимся в Бар — город с непростой судьбой. В 19 веке при освобождении от турок Старый Бар был разрушен взрывом пороховых складов, а спустя 100 лет землетрясение повредило и новую часть города. Сегодня руины древнего Бара превращены в музей под открытым небом, а современный Бар сохранил интересные образцы югославского модернизма.

Улцинь и Бар - древние города у моряУлцинь и Бар - древние города у моряУлцинь и Бар - древние города у моряУлцинь и Бар - древние города у моря
3 день

Вглубь гор - в национальный парк «Проклетие»

Встанем пораньше и поедем навстречу тем самым «чёрным горам», что дали стране её название. В национальном парке «Проклетие» вас ждёт знакомство с дивной природой этого региона. Мы увидим водопад Грля, загадочное Савино Око, живописную долину Гребае и Плавское озеро. Некоторые из этих мест посетим сегодня, а другие — на рассвете следующего дня.

Вглубь гор - в национальный парк «Проклетие»Вглубь гор - в национальный парк «Проклетие»Вглубь гор - в национальный парк «Проклетие»Вглубь гор - в национальный парк «Проклетие»
4 день

Национальный парк «Дурмитор» и мост Джурджевича, переезд в Жабляк

Продолжаем исследовать горные просторы Черногории и переезжаем из Проклетия в другой известный заповедник — национальный парк «Дурмитор». По пути сделаем остановку у моста Джурджевича, перекинутого через глубокий каньон реки Тара — одной из главных природных достопримечательностей страны.

После доберёмся до горного курорта Жабляк, где разместимся в уютном доме в окружении невероятных пейзажей.

Национальный парк «Дурмитор» и мост Джурджевича, переезд в ЖаблякНациональный парк «Дурмитор» и мост Джурджевича, переезд в ЖаблякНациональный парк «Дурмитор» и мост Джурджевича, переезд в Жабляк
5 день

Чёрное озеро и Пивский каньон

В этот день направимся к Чёрному озеру — месту, окутанному легендами и преданиями. По желанию можно обойти водоём пешком или взять лодку, чтобы полюбоваться отражением гор в зеркальной глади воды. Также мы посетим пещеру, где во время Второй мировой войны скрывались лидеры югославского партизанского движения.

После отправимся к Пивскому каньону, одному из самых впечатляющих природных объектов страны, где отвесные скалы достигают километра в высоту. Мы увидим панорамы с разных смотровых точек и останемся ночевать среди гор.

Чёрное озеро и Пивский каньонЧёрное озеро и Пивский каньонЧёрное озеро и Пивский каньон
6 день

Монастырь Острог и побережье Адриатики

Утром нас ждёт встреча с главной святыней Черногории — монастырём Острог, высеченным прямо в отвесной скале. Даже если вы не религиозны, это место стоит увидеть ради потрясающих видов и удивительной атмосферы.

Далее мы спустимся к морю, где посетим старинные венецианские города Пераст и Херцег-Нови. Завершим день морской прогулкой по Которскому заливу — одному из красивейших фьордов Европы.

Монастырь Острог и побережье АдриатикиМонастырь Острог и побережье АдриатикиМонастырь Острог и побережье АдриатикиМонастырь Острог и побережье Адриатики
7 день

Котор и Херцег-Нови - города легенд

Заключительный день тура посвятим прогулкам по древним прибрежным городам. Мы пройдёмся по мощёным улочкам Херцег-Нови и Котора, поговорим об их многовековой истории, обсудим легенды и тайны старинных крепостей. После останется время, чтобы искупаться в море или просто насладиться отдыхом на побережье.

Котор и Херцег-Нови - города легендКотор и Херцег-Нови - города легендКотор и Херцег-Нови - города легендКотор и Херцег-Нови - города легенд

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное проживание90 000 ₽
1-местное проживание115 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание по всему маршруту
  • Завтраки в отелях
  • Все переезды по маршруту на автомобиле с кондиционером
  • Входные билеты в национальные парки и музеи
  • Сопровождение гидом-организатором 24/7
  • Профессиональные фотографии на память
Что не входит в цену
  • Проезд до места старта тура и обратно
  • Питание (кроме завтраков) - около 3000 ₽ с человека в день
  • 1-местное размещение - 25 000 ₽
  • Активности вне программы (катание на лошадях, лодках и т. д.)
  • Сувениры, алкоголь, чаевые
Где начинаем и завершаем?
Начало: Подгорица, 12:00 (возможна корректировка по договорённости)
Завершение: Котор, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Подгорице
Я путешествую самостоятельно почти 20 лет. За плечами — 60 стран мира, и впереди ещё много неизведанного. Организовал и провёл десятки туров. Многие из путешественников стали моими друзьями, ведь отправиться
читать дальше

в дорогу душевной компанией проще, чем ехать в одиночку. Ежегодно я открываю для своих попутчиков новые места. Мои маршруты чётко продуманы, интересны и безопасны. В совместной поездке я возьму на себя все организационные вопросы, бронь отелей, общение с местными и вождение машины. Если нужно, я помогу вам подобрать и купить билеты. Просто прилетайте в тот город, откуда начинается наш тур, — и начнётся путешествие! Жизнь коротка и скучна, если провести её на диване у телевизора. Только в дороге жизнь будет долгой и насыщенной. И только от вас зависит, что вы выберете.

На нашем сайте есть и другие авторские туры в Подгорице
Все туры из Подгорицы