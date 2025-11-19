В этом путешествии вы увидите её настоящую — с
Описание тура
Организационные детали
Программа подойдёт путешественникам любого возраста, готовым к умеренным переездам и лёгким прогулкам. Мобильная связь в роуминге работает почти повсюду.
Программа тура по дням
Подгорица и Скадарское озеро
Встретимся в аэропорту столицы Черногории (для тех, кто прибудет иным способом, заранее согласуем удобное место встречи). Совсем недалеко расположена первая достопримечательность нашего маршрута — монастырь Дайбабе, значительная часть которого вырублена прямо в скале, внутри пещер.
Осмотрев древнюю святыню, отправимся к самому крупному пресноводному озеру Балкан — Скадарскому. Сначала пообедаем в одном из уютных местных ресторанов, где подают свежую рыбу. Затем разместимся в отеле поблизости и до заката будем посещать живописные смотровые площадки, открывающие виды на озеро и горы.
Улцинь и Бар - древние города у моря
Сегодня побываем сразу в 2 прибрежных городах. Начнём с Улциня — поселения с историей более 2500 лет. Этот город побывал под властью греков, римлян, сербов, византийцев и османов. По преданию, в его крепости когда-то находился в плену Мигель де Сервантес, автор «Дон Кихота». Сейчас большая часть местных жителей — албанцы, что придаёт Улциню особый южный колорит.
Далее отправимся в Бар — город с непростой судьбой. В 19 веке при освобождении от турок Старый Бар был разрушен взрывом пороховых складов, а спустя 100 лет землетрясение повредило и новую часть города. Сегодня руины древнего Бара превращены в музей под открытым небом, а современный Бар сохранил интересные образцы югославского модернизма.
Вглубь гор - в национальный парк «Проклетие»
Встанем пораньше и поедем навстречу тем самым «чёрным горам», что дали стране её название. В национальном парке «Проклетие» вас ждёт знакомство с дивной природой этого региона. Мы увидим водопад Грля, загадочное Савино Око, живописную долину Гребае и Плавское озеро. Некоторые из этих мест посетим сегодня, а другие — на рассвете следующего дня.
Национальный парк «Дурмитор» и мост Джурджевича, переезд в Жабляк
Продолжаем исследовать горные просторы Черногории и переезжаем из Проклетия в другой известный заповедник — национальный парк «Дурмитор». По пути сделаем остановку у моста Джурджевича, перекинутого через глубокий каньон реки Тара — одной из главных природных достопримечательностей страны.
После доберёмся до горного курорта Жабляк, где разместимся в уютном доме в окружении невероятных пейзажей.
Чёрное озеро и Пивский каньон
В этот день направимся к Чёрному озеру — месту, окутанному легендами и преданиями. По желанию можно обойти водоём пешком или взять лодку, чтобы полюбоваться отражением гор в зеркальной глади воды. Также мы посетим пещеру, где во время Второй мировой войны скрывались лидеры югославского партизанского движения.
После отправимся к Пивскому каньону, одному из самых впечатляющих природных объектов страны, где отвесные скалы достигают километра в высоту. Мы увидим панорамы с разных смотровых точек и останемся ночевать среди гор.
Монастырь Острог и побережье Адриатики
Утром нас ждёт встреча с главной святыней Черногории — монастырём Острог, высеченным прямо в отвесной скале. Даже если вы не религиозны, это место стоит увидеть ради потрясающих видов и удивительной атмосферы.
Далее мы спустимся к морю, где посетим старинные венецианские города Пераст и Херцег-Нови. Завершим день морской прогулкой по Которскому заливу — одному из красивейших фьордов Европы.
Котор и Херцег-Нови - города легенд
Заключительный день тура посвятим прогулкам по древним прибрежным городам. Мы пройдёмся по мощёным улочкам Херцег-Нови и Котора, поговорим об их многовековой истории, обсудим легенды и тайны старинных крепостей. После останется время, чтобы искупаться в море или просто насладиться отдыхом на побережье.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное проживание
|90 000 ₽
|1-местное проживание
|115 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по всему маршруту
- Завтраки в отелях
- Все переезды по маршруту на автомобиле с кондиционером
- Входные билеты в национальные парки и музеи
- Сопровождение гидом-организатором 24/7
- Профессиональные фотографии на память
Что не входит в цену
- Проезд до места старта тура и обратно
- Питание (кроме завтраков) - около 3000 ₽ с человека в день
- 1-местное размещение - 25 000 ₽
- Активности вне программы (катание на лошадях, лодках и т. д.)
- Сувениры, алкоголь, чаевые