Чилийская кругосветка с севера на юг и ледник Перито-Морено в Аргентине
Погулять по долине Луны, исследовать города и продегустировать местные кухню и вино
Начало: Сантьяго, аэропорт, время по договорённости
9 ноя в 10:00
$4800 за человека
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