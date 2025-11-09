Найдено 1 тур в Сантьяго на русском языке, цена $4800. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году

14 дней Чилийская кругосветка с севера на юг и ледник Перито-Морено в Аргентине Погулять по долине Луны, исследовать города и продегустировать местные кухню и вино Начало: Сантьяго, аэропорт, время по договорённости $4800 за человека

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