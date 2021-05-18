Полезная информация о Матади

Что нужно знать о Матади: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Матади
21:2502
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇩 Демократическая Республика Конго
Название городаМатади
По-английскиMatadi
Столица регионаМатади является столицей региона
Население города180 109 чел.
АэропортМатади MAT (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Kinshasa
Средняя высота183 м. от уровня моря

Где находится Матади на карте