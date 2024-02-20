Индивидуальная экскурсия в Санто Доминго

Индивидуальная экскурсия в Пунте-Кане
Смешанная: автобусная и пешеходная. Что взять с собой в парк: Удобная одежда, фотоаппарат, деньги на личные расходы.

Цены указаны для проживающих в регионах: Пунта-Кана, Баваро, Кабеса де Торо, Уберо Альто, Байяибе (Ла Романа), Хуан Долио, Бока Чика!!!
Индивидуальная экскурсия в Санто Доминго
Индивидуальная экскурсия в Санто Доминго
Индивидуальная экскурсия в Санто Доминго

Что вас ожидает:

  • Санто-Доминго
  • Дворец Диего Колумба
  • Кафедральный собор
  • Церковь Нового Света
  • Маяк Колумба
  • Набережная Малекон

Описание

Экскурсия в Санто-Доминго - это, прежде всего, уникальная возможность посетить старейший европейский город Нового Света, коим считается до сих пор столица Доминиканской республики. Вы прогуляетесь по колониальной части города, любуясь архитектурой здании, сохранившихся с колониальных времён. Познакомиться с историей страны Вам поможет посещение таких строений, как дворец Диего Колумба, Кафедральный собор- самая старая действующая церковь Нового Света, Пантеона.

Также Вас ждет потрясающий вид на панораму всей столицы у маяка Колумба, прогулка по знаменитой набережной Малекон с великолепным видом на Карибское море, посещение новой части Санто-Доминго с домами в викторианском стиле, а еще Национальный дворец, где заседает президент Доминиканской Республики.

Помимо всего этого, Вы посетите одну из самых загадочных пещер в Доминикане, сталактито-сталагмитовую пещеру Чудес, где по преданию индейцев Таино и находится тот самый источник вечной молодости, который мечтали найти испанские конкистадоры! На стенах Вы увидите наскальные рисунки индейцев, и, возможно разгадаете их послания потомкам. Ну, а на выходе из пещеры Вас будут ожидать игуаны, которых можно покормить совершенно безопасно с руки и сделать с ними самые яркие фото!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальный трансфер из отеля и обратно
  • Прохладительные напитки (ром, кола, вода)
  • Индивидуальный русский гид
  • Входные билеты
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Среда, Суббота в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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