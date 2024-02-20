Цены указаны для проживающих в регионах: Пунта-Кана, Баваро, Кабеса де Торо, Уберо Альто, Байяибе (Ла Романа), Хуан Долио, Бока Чика!!!
Что вас ожидает:
- Санто-Доминго
- Дворец Диего Колумба
- Кафедральный собор
- Церковь Нового Света
- Маяк Колумба
- Набережная Малекон
Описание
Экскурсия в Санто-Доминго - это, прежде всего, уникальная возможность посетить старейший европейский город Нового Света, коим считается до сих пор столица Доминиканской республики. Вы прогуляетесь по колониальной части города, любуясь архитектурой здании, сохранившихся с колониальных времён. Познакомиться с историей страны Вам поможет посещение таких строений, как дворец Диего Колумба, Кафедральный собор- самая старая действующая церковь Нового Света, Пантеона.
Также Вас ждет потрясающий вид на панораму всей столицы у маяка Колумба, прогулка по знаменитой набережной Малекон с великолепным видом на Карибское море, посещение новой части Санто-Доминго с домами в викторианском стиле, а еще Национальный дворец, где заседает президент Доминиканской Республики.
Помимо всего этого, Вы посетите одну из самых загадочных пещер в Доминикане, сталактито-сталагмитовую пещеру Чудес, где по преданию индейцев Таино и находится тот самый источник вечной молодости, который мечтали найти испанские конкистадоры! На стенах Вы увидите наскальные рисунки индейцев, и, возможно разгадаете их послания потомкам. Ну, а на выходе из пещеры Вас будут ожидать игуаны, которых можно покормить совершенно безопасно с руки и сделать с ними самые яркие фото!
Ответы на вопросы
- Что входит
- Индивидуальный трансфер из отеля и обратно
- Прохладительные напитки (ром, кола, вода)
- Индивидуальный русский гид
- Входные билеты
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Среда, Суббота в 08:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.