Экскурсия в Санто-Доминго - это, прежде всего, уникальная возможность посетить старейший европейский город Нового Света, коим считается до сих пор столица Доминиканской республики. Вы прогуляетесь по колониальной части города, любуясь архитектурой здании, сохранившихся с колониальных времён. Познакомиться с историей страны Вам поможет посещение таких строений, как дворец Диего Колумба, Кафедральный собор- самая старая действующая церковь Нового Света, Пантеона.

Также Вас ждет потрясающий вид на панораму всей столицы у маяка Колумба, прогулка по знаменитой набережной Малекон с великолепным видом на Карибское море, посещение новой части Санто-Доминго с домами в викторианском стиле, а еще Национальный дворец, где заседает президент Доминиканской Республики.

Помимо всего этого, Вы посетите одну из самых загадочных пещер в Доминикане, сталактито-сталагмитовую пещеру Чудес, где по преданию индейцев Таино и находится тот самый источник вечной молодости, который мечтали найти испанские конкистадоры! На стенах Вы увидите наскальные рисунки индейцев, и, возможно разгадаете их послания потомкам. Ну, а на выходе из пещеры Вас будут ожидать игуаны, которых можно покормить совершенно безопасно с руки и сделать с ними самые яркие фото!