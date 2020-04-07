И Игорь 5 Экскурсией остались довольны.Гид, логистика и тд.Все на высоком уровне.

А Александра 5 было потрясающе! интересно, полностью соответствует описанию, гид - шикарный. вовремя забрали из отеля, порадовала отличная организация. рекомендую)

В Владислав 5 Всё безумно понравилось, в основном, из-за гида Димаса. Топовые истории, интересные факты, всё легко и с юморком. Сам остров и карибское море невероятно красивые, тоже очень понравилось. Круто, что едем на моторной лодке, а не на мотомаране - получается в несколько раз быстрее. Рекомендую!

А Антон 5 Все было супер, забрали из отеля. Экскурсию проводил Димас - отличный гид, замечательный и крайне веселый человек. Один из лучших! Саона - великолепное место! Димасик, спасибо!:)

В Виктория 5 Все хорошо, экскурсия была отличная. Гид хороший, приятный человек, интересный собеседник. Организация экскурсии на хорошем уровне. Мы остались довольны.