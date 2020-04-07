Все экскурсии в Пунта-Кане
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Пунта-Кане – доступно 3 экскурсии на 2021 год, цены от €285, посетите достопримечательности: Байяибе, Остров Саона. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Пунта-Кане почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Доминикане на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная фото-прогулка
2ч
€285
за 1-2 чел.
Романтическая фотосессия на частном пляже в Пунта-Кане
Украсить путешествие по Доминикане профессиональными снимками
Индивидуальная экскурсия
11ч
€624
за 1-4 чел.
Таинственный остров
Прелесть девственной природы в экзотических тропиках — поездка в национальный парк Лос Айтисес
Индивидуальная экскурсия
11ч
€720
за 1-4 чел.
Карибы — Саона
Увлекательная автомобильно-лодочная экскурсия на остров Саона и в поселок художников Альтос де Чавон
Последние отзывы «Экскурсии Пунта-Каны»
- ИИгорь7 апреля 2020Экскурсией остались довольны.Гид, логистика и тд.Все на высоком уровне.
- ААлександра10 марта 2020было потрясающе! интересно, полностью соответствует описанию, гид - шикарный. вовремя забрали из отеля, порадовала отличная организация. рекомендую)
- ВВладислав9 марта 2020Всё безумно понравилось, в основном, из-за гида Димаса. Топовые истории, интересные факты, всё легко и с юморком. Сам остров и карибское море невероятно красивые, тоже очень понравилось. Круто, что едем на моторной лодке, а не на мотомаране - получается в несколько раз быстрее. Рекомендую!
- ААнтон4 марта 2020Все было супер, забрали из отеля. Экскурсию проводил Димас - отличный гид, замечательный и крайне веселый человек. Один из лучших! Саона - великолепное место! Димасик, спасибо!:)
- ВВиктория19 февраля 2020Все хорошо, экскурсия была отличная. Гид хороший, приятный человек, интересный собеседник. Организация экскурсии на хорошем уровне. Мы остались довольны.
- ННаталья14 февраля 2020Здравствуйте, сегодня у нас была экскурсия, охота на китов! Нас сразу предупредили, что это одна из самых сложных !!! Но наш гид Александр сделал все возможное, чтобы нам было интересно и весело, познавательно! Хочется сказать огромное спасибо экипажу катамарана, не смотря на большие волны🥺 и чуть чуть страшненько🤪все прошло ОТЛИЧНО!!!!!я рекомендую!!!! Александр большое спасибо!!!!!