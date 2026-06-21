Индивидуальная
до 12 чел.
Из Пунта-Каны - в Санто-Доминго (всё включено)
Погрузитесь в историю Санто-Доминго, посетив крепости, дворцы и музеи. Завершите день в пещере Лос-Трес-Охос с её уникальными озёрами
Начало: От вашего отеля
Завтра в 06:00
11 авг в 06:00
от $520 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Райский уголок Доминиканы - остров Саона
Насладиться безлюдными пляжами, чистейшей водой, богатым подводным миром и не только
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
от $570 за человека
Индивидуальная
По безлюдным пляжам и глубинке Доминиканы - на квадроциклах
Путешествие на квадроциклах по безлюдным пляжам и живописным деревням Доминиканы подарит вам незабываемые впечатления и возможность попробовать кокосовое молоко
Начало: От вашего отеля
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от $350 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Пунта-Кане
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от $34 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Остров Саона: день в раю на Карибском море
Путешествие на остров Саона - это возможность окунуться в мир первозданной природы, насладиться пляжами и попробовать креольскую кухню. Идеально для отдыха
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 07:30
от $570 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Тур «Заповедный остров» - экспедиция на квадроциклах
Начало: Пунта Кана, Баваро
Расписание: Каждый день с 7:30 до 17:30
Сегодня в 07:45
Завтра в 07:45
$130 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Полет на вертолете на остров Саона VIP
Начало: Пунта Кана, Баваро
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$329 за человека
Индивидуальная
Индивидуальный тур на Остров Саона
Начало: Пунта Кана, Баваро
Расписание: Каждый день с 7:30 до 17:30
10 авг в 07:30
11 авг в 07:30
$350 за человека
Индивидуальная
Индивидуальный тур в Санто Доминго
Начало: Пунта Кана, Баваро
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$375 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Воздушное приключение
Начало: Пунта Кана, Баваро
Расписание: Каждый день
$320 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Саона VIP с фуршетом и шампанским
Начало: Пунта Кана, Баваро
Расписание: Каждый день
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
$160 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Л
Водитель оказался очень любезным и с детьми общался с добротой. В салоне было просторно и уютно, кондиционер нормально охлаждал. Машина
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O
отличный получился день! очень насыщенная программа.
+6
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А
Трансфер просто отличный получился, очень удобно и комфортно. Водитель был очень приветливый и внимательный, всегда на связи держался! Машина чистенькая
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Семья 5 человек, двое детей 7 и 11 лет.
Экскурсия очень понравилась. Нас забрали из отеля в 06. 30. На остров
Экскурсия очень понравилась. Нас забрали из отеля в 06. 30. На остров
+6
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П
Трансфер в Доминикане прошел на высшем уровне! Машина была супер удобная, водитель приехал точно в срок, никакой суеты и задержек. Очень благодарен за вежливость и внимательное отношение, водитель действительно знает свое дело!
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Е
Я подошёл примерно за 5 минут до назначенного времени. Еще заранее написал, чтобы получить нужные детали. В дороге он рассказывал и показывал разные интересные места.
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С
Всё супер! Машина точно такая же как на фото. Внутри чисто и приятно пахнет. Сиденья удобные, температура в салоне нормальная. Водитель вёл себя спокойно и аккуратно.
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Ю
Очень хорошая, легкая поездка.
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С
Это была замечательная экскурсия, дающая возможность получить ясное представление не только о столице Доминиканской Республики Санто Доминго, но об истории
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Нашим гидом был Сергей - отличнейший гид во всех отношениях! Его знания истории, города, общая осведомленность и подача инфо -
+6
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Всего 15 отзывов в Пунте-Кане
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Ответы на вопросы от путешественников по Пунте-Кане
Самые популярные экскурсии в Пунте-Кане
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Что посмотреть в Пунте-Кане
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Сколько стоит экскурсия по Пунте-Кане в августе 2026
Сейчас в Пунте-Кане можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 34 до 570. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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