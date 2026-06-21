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Экскурсии в Пунте-Кане

Найдено 11 экскурсий в Пунте-Кане на русском языке, цены от $34. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Из Пунта-Каны - в Санто-Доминго (всё включено)
На машине
На микроавтобусе
12 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Из Пунта-Каны - в Санто-Доминго (всё включено)
Погрузитесь в историю Санто-Доминго, посетив крепости, дворцы и музеи. Завершите день в пещере Лос-Трес-Охос с её уникальными озёрами
Начало: От вашего отеля
Завтра в 06:00
11 авг в 06:00
от $520 за всё до 3 чел.
Райский уголок Доминиканы - остров Саона
10 часов
4 отзыва
Индивидуальная
Райский уголок Доминиканы - остров Саона
Насладиться безлюдными пляжами, чистейшей водой, богатым подводным миром и не только
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
от $570 за человека
По безлюдным пляжам и глубинке Доминиканы - на квадроциклах
На квадроциклах
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
По безлюдным пляжам и глубинке Доминиканы - на квадроциклах
Путешествие на квадроциклах по безлюдным пляжам и живописным деревням Доминиканы подарит вам незабываемые впечатления и возможность попробовать кокосовое молоко
Начало: От вашего отеля
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от $350 за человека
Выгодный трансфер в Пунта-Кане
На машине
30 минут
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Пунта-Кане
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от $34 за всё до 3 чел.
Остров Саона: день в раю на Карибском море
12 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Остров Саона: день в раю на Карибском море
Путешествие на остров Саона - это возможность окунуться в мир первозданной природы, насладиться пляжами и попробовать креольскую кухню. Идеально для отдыха
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 07:30
от $570 за всё до 2 чел.
Тур «Заповедный остров» - экспедиция на квадроциклах
На квадроциклах
9 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Тур «Заповедный остров» - экспедиция на квадроциклах
Начало: Пунта Кана, Баваро
Расписание: Каждый день с 7:30 до 17:30
Сегодня в 07:45
Завтра в 07:45
$130 за человека
Полет на вертолете на остров Саона VIP
На вертолёте
3 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Полет на вертолете на остров Саона VIP
Начало: Пунта Кана, Баваро
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$329 за человека
Индивидуальный тур на Остров Саона
На автобусе
9 часов
Индивидуальная
Индивидуальный тур на Остров Саона
Начало: Пунта Кана, Баваро
Расписание: Каждый день с 7:30 до 17:30
10 авг в 07:30
11 авг в 07:30
$350 за человека
Индивидуальный тур в Санто Доминго
Пешая
На автобусе
6 часов
Индивидуальная
Индивидуальный тур в Санто Доминго
Начало: Пунта Кана, Баваро
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$375 за человека
Воздушное приключение
На вертолёте
3 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Воздушное приключение
Начало: Пунта Кана, Баваро
Расписание: Каждый день
$320 за человека
Саона VIP с фуршетом и шампанским
На автобусе
2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Саона VIP с фуршетом и шампанским
Начало: Пунта Кана, Баваро
Расписание: Каждый день
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
$160 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Л
Выгодный трансфер в Пунта-Кане
Водитель оказался очень любезным и с детьми общался с добротой. В салоне было просторно и уютно, кондиционер нормально охлаждал. Машина
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оформлена с намёком на комфорт, даже телевизор есть и два больших дивана, где можно удобно растянуться. После перелёта особенно приятно было вытянуть ноги и наслаждаться красивыми видами за окнами. Добрались без проблем, а водителю отдельное спасибо — он лично подходил к местным, уточнял дорогу и помог нам не заблудиться.

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O
Из Пунта-Каны - в Санто-Доминго (всё включено)
отличный получился день! очень насыщенная программа.
отличный получился день! очень насыщенная программа.
отличный получился день! очень насыщенная программа.
отличный получился день! очень насыщенная программа.
отличный получился день! очень насыщенная программа.+6
отличный получился день! очень насыщенная программа.
отличный получился день! очень насыщенная программа.
отличный получился день! очень насыщенная программа.
отличный получился день! очень насыщенная программа.
отличный получился день! очень насыщенная программа.
отличный получился день! очень насыщенная программа.
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А
Выгодный трансфер в Пунта-Кане
Трансфер просто отличный получился, очень удобно и комфортно. Водитель был очень приветливый и внимательный, всегда на связи держался! Машина чистенькая
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и прохладная, дорога пролетела незаметно под приятную музыку. В машине был быстрый вайфай, что тоже приятно удивило. Еще заехали в местный супермаркет, там купили ром, кофе и сладости для детей. В целом остались очень довольны поездкой!

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Svetlana
Райский уголок Доминиканы - остров Саона
Семья 5 человек, двое детей 7 и 11 лет.
Экскурсия очень понравилась. Нас забрали из отеля в 06. 30. На остров
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доставили быстроходным катером. Поэтому мы были на месте одними из первых посетителей. Смогли погулять и сделать снимки до наплыва туристов. Затем нас пригласили к столу, накрытому под кокосовыми пальмами. Лобстеры, рыба, куриное мясо на гриле, свежие овощи, авокадо, ром, прохладительные напитки. Все очень вкусное. Затем мы отправились на мелководье и видели морскiх звезд. Было сервировано шампанское и фрукты прямо на воде. Видели пеликанов и летучих рыб.
Хочется отметить экскурсовода Сергея. Его профессионализм, компетентность, манера общения, умение донести информацию, ответить на вопросы - все на высшем уровне.

Семья 5 человек, двое детей 7 и 11 лет.
Семья 5 человек, двое детей 7 и 11 лет.
Семья 5 человек, двое детей 7 и 11 лет.
Семья 5 человек, двое детей 7 и 11 лет.+6
Семья 5 человек, двое детей 7 и 11 лет.
Семья 5 человек, двое детей 7 и 11 лет.
Семья 5 человек, двое детей 7 и 11 лет.
Семья 5 человек, двое детей 7 и 11 лет.
Семья 5 человек, двое детей 7 и 11 лет.
Семья 5 человек, двое детей 7 и 11 лет.
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П
Выгодный трансфер в Пунта-Кане
Трансфер в Доминикане прошел на высшем уровне! Машина была супер удобная, водитель приехал точно в срок, никакой суеты и задержек. Очень благодарен за вежливость и внимательное отношение, водитель действительно знает свое дело!
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Е
Выгодный трансфер в Пунта-Кане
Я подошёл примерно за 5 минут до назначенного времени. Еще заранее написал, чтобы получить нужные детали. В дороге он рассказывал и показывал разные интересные места.
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С
Выгодный трансфер в Пунта-Кане
Всё супер! Машина точно такая же как на фото. Внутри чисто и приятно пахнет. Сиденья удобные, температура в салоне нормальная. Водитель вёл себя спокойно и аккуратно.
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Ю
По безлюдным пляжам и глубинке Доминиканы - на квадроциклах
Очень хорошая, легкая поездка.
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С
Из Пунта-Каны - в Санто-Доминго (всё включено)
Это была замечательная экскурсия, дающая возможность получить ясное представление не только о столице Доминиканской Республики Санто Доминго, но об истории
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страны в целом. Мы посетили основные исторические места Санто Доминго, а также уникальные пещеры с озерами. Гид Александр - очень знающий и приятный человек, умеющий заинтересовать слушателей. Вся экскурсия очень хорошо организована и, несмотря на продолжительность, не утомительная. Мы искренне рекомендуем ее всем посещающим Доминиканскую Республику.

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Наталия
Из Пунта-Каны - в Санто-Доминго (всё включено)
Нашим гидом был Сергей - отличнейший гид во всех отношениях! Его знания истории, города, общая осведомленность и подача инфо -
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просто восторг! Мы бронировали индивидуальную экскурсию для троих, всё было подточено под нас, никакой потери времени на забирание других туристов или что-то в этом роде, следовательно, мы успели посмотреть очень много, несмотря на жару и 6-летнего ребенка в компании. К тому же, мы посмотрели не только знаменитые достопримечательности, но и трущобы, которые, как я полагаю, мало кто показывает. В общем, мы остались довольны и с радостью будем обращаться еще.

Нашим гидом был Сергей - отличнейший гид во всех отношениях! Его знания истории, города, общая осведомленность
Нашим гидом был Сергей - отличнейший гид во всех отношениях! Его знания истории, города, общая осведомленность
Нашим гидом был Сергей - отличнейший гид во всех отношениях! Его знания истории, города, общая осведомленность
Нашим гидом был Сергей - отличнейший гид во всех отношениях! Его знания истории, города, общая осведомленность+6
Нашим гидом был Сергей - отличнейший гид во всех отношениях! Его знания истории, города, общая осведомленность
Нашим гидом был Сергей - отличнейший гид во всех отношениях! Его знания истории, города, общая осведомленность
Нашим гидом был Сергей - отличнейший гид во всех отношениях! Его знания истории, города, общая осведомленность
Нашим гидом был Сергей - отличнейший гид во всех отношениях! Его знания истории, города, общая осведомленность
Нашим гидом был Сергей - отличнейший гид во всех отношениях! Его знания истории, города, общая осведомленность
Нашим гидом был Сергей - отличнейший гид во всех отношениях! Его знания истории, города, общая осведомленность
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Всего 15 отзывов в Пунте-Кане

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Ответы на вопросы от путешественников по Пунте-Кане

Самые популярные экскурсии в Пунте-Кане
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11:
  1. Из Пунта-Каны - в Санто-Доминго (всё включено);
  2. Райский уголок Доминиканы - остров Саона;
  3. По безлюдным пляжам и глубинке Доминиканы - на квадроциклах;
  4. Выгодный трансфер в Пунта-Кане;
  5. Остров Саона: день в раю на Карибском море.
Что посмотреть в Пунте-Кане
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Остров Саона;
  2. Гора Редонда.
Сколько стоит экскурсия по Пунте-Кане в августе 2026
Сейчас в Пунте-Кане можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 34 до 570. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Откройте для себя древние достопримечательности Доминиканы и Пунта-Кана в 2026 году! Предлагаем вам экскурсии на русском языке с ценами от $34. Не пропустите эту волшебную возможность и забронируйте свою экскурсию сейчас