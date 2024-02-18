Из Пунта-Каны - в Санто-Доминго (всё включено)
Индивидуальная экскурсия в Пунте-Кане

Погрузиться в эпоху конкистадоров на экскурсии по первому городу в Новом свете

В историческом центре Санто-Доминго находится более трёхсот памятников колониальной эпохи. Мы познакомим вас с самыми знаковыми и интересными.

В нашей программе: первая крепость, дворец и собор, построенные европейцами в Америке; Морской музей и Музей рома, Национальный Пантеон и необычный Маяк Колумба, а также прогулка на фуникулёре и пещерные озёра недалеко от столицы.
Из Пунта-Каны - в Санто-Доминго (всё включено)
Из Пунта-Каны - в Санто-Доминго (всё включено)
Из Пунта-Каны - в Санто-Доминго (всё включено)
Ближайшие даты:
18
фев
20
фев
21
фев
22
фев
23
фев
24
фев
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$140
Дети 2-12 лет$70
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Вы проедете в панорамной кабинке над рекой Осама и беднейшим районом столицы, доминиканскими фавелами. А вдалеке увидите небоскрёбы центра. После чего мы отправимся изучать достопримечательности колониальной части города.

  • Погуляем по первой мощёной улице Санто-Доминго — Лас-Дамас.
  • Вы осмотрите крепость Ла-Форталеса и познакомитесь с историей старейшей цитадели, возведённой европейцами в Америке.
  • Посетите Национальный Пантеон — здание 18 века, где похоронены самые почётные граждане республики.
  • Увидите дворец Альказар-де-Колон, построенный сыном Христофора Колумба. Он закрыт на реставрацию на неопределённый период, поэтому мы осмотрим особняк снаружи. Вы узнаете о первом укреплённом дворце в Новом свете и старейшей резиденции вице-королей Южной и Центральной Америки.
  • В Морском музее вы рассмотрите модели кораблей, карты, пиратские артефакты — и прикоснётесь к захватывающей истории карибского мореплавания.
  • Также в программе кафедральный собор Санто-Доминго 16 века — тоже первый в Новом свете. Поговорим об архитектуре одного из самых красивых зданий в городе. И если в храме не будет частной службы, зайдём внутрь, чтобы изучить интерьеры.
  • В Музее рома и сахарного тростника вы познакомиться с историей производства главного карибского напитка.
  • Кроме того, мы покажем руины первого госпиталя Санто-Доминго, который облюбовали попугаи — очень фотогеничное место.
  • Пройдёмся по старым улочкам, где снимали фильм «Крёстный отец», и доминиканскому Арбату — Эль-Конде.
  • Особое внимание уделим главному памятнику страны — Маяку Колумба, который вовсе не выглядит как обычный маяк. Вы разберётесь в символике его необычной архитектуры, выясните, какие функции выполняет строение и что находится внутри.

Пещера Лос-Трес-Охос и её озёра

В завершение вы посетите пещеру, где на глубине около 15 метров находятся три озера с кристально чистой водой голубого и бирюзового оттенков. Вода в каждом водоёме отличается по химическому составу, а окружают их сталактиты, сталагмиты и сталагнаты. На плоту мы доплывём до четвёртого озера, где вы попадёте в место, напоминающее «Парк Юрского периода».

Организационные детали

В стоимость включено:
— трансфер из отелей Баваро в Пунта-Кане, Ла-Романы, Баяибе, Хуан Долио, Бока Чики
— сопровождения русскоговорящего гида
— входные билеты в музеи
— обед (рис/макароны и мясное блюдо) и прохладительные напитки (сок, кола, вода)

  • Трансфер из района Уверо Альто — плюс 20$ за авто
  • Поездка проходит на минивэне Hyundai H1/Toyota Hiаce или на внедорожнике Chevrolet Tahoe
  • Примерное время выезда — 6:30–7:30, возвращение в 18:30–19:30 в зависимости от расположения отеля
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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