Погрузиться в эпоху конкистадоров на экскурсии по первому городу в Новом свете
В нашей программе: первая крепость, дворец и собор, построенные европейцами в Америке; Морской музей и Музей рома, Национальный Пантеон и необычный Маяк Колумба, а также прогулка на фуникулёре и пещерные озёра недалеко от столицы.
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$140
|Дети 2-12 лет
|$70
Описание
Что вас ожидает
Вы проедете в панорамной кабинке над рекой Осама и беднейшим районом столицы, доминиканскими фавелами. А вдалеке увидите небоскрёбы центра. После чего мы отправимся изучать достопримечательности колониальной части города.
- Погуляем по первой мощёной улице Санто-Доминго — Лас-Дамас.
- Вы осмотрите крепость Ла-Форталеса и познакомитесь с историей старейшей цитадели, возведённой европейцами в Америке.
- Посетите Национальный Пантеон — здание 18 века, где похоронены самые почётные граждане республики.
- Увидите дворец Альказар-де-Колон, построенный сыном Христофора Колумба. Он закрыт на реставрацию на неопределённый период, поэтому мы осмотрим особняк снаружи. Вы узнаете о первом укреплённом дворце в Новом свете и старейшей резиденции вице-королей Южной и Центральной Америки.
- В Морском музее вы рассмотрите модели кораблей, карты, пиратские артефакты — и прикоснётесь к захватывающей истории карибского мореплавания.
- Также в программе кафедральный собор Санто-Доминго 16 века — тоже первый в Новом свете. Поговорим об архитектуре одного из самых красивых зданий в городе. И если в храме не будет частной службы, зайдём внутрь, чтобы изучить интерьеры.
- В Музее рома и сахарного тростника вы познакомиться с историей производства главного карибского напитка.
- Кроме того, мы покажем руины первого госпиталя Санто-Доминго, который облюбовали попугаи — очень фотогеничное место.
- Пройдёмся по старым улочкам, где снимали фильм «Крёстный отец», и доминиканскому Арбату — Эль-Конде.
- Особое внимание уделим главному памятнику страны — Маяку Колумба, который вовсе не выглядит как обычный маяк. Вы разберётесь в символике его необычной архитектуры, выясните, какие функции выполняет строение и что находится внутри.
Пещера Лос-Трес-Охос и её озёра
В завершение вы посетите пещеру, где на глубине около 15 метров находятся три озера с кристально чистой водой голубого и бирюзового оттенков. Вода в каждом водоёме отличается по химическому составу, а окружают их сталактиты, сталагмиты и сталагнаты. На плоту мы доплывём до четвёртого озера, где вы попадёте в место, напоминающее «Парк Юрского периода».
Организационные детали
В стоимость включено:
— трансфер из отелей Баваро в Пунта-Кане, Ла-Романы, Баяибе, Хуан Долио, Бока Чики
— сопровождения русскоговорящего гида
— входные билеты в музеи
— обед (рис/макароны и мясное блюдо) и прохладительные напитки (сок, кола, вода)
- Трансфер из района Уверо Альто — плюс 20$ за авто
- Поездка проходит на минивэне Hyundai H1/Toyota Hiаce или на внедорожнике Chevrolet Tahoe
- Примерное время выезда — 6:30–7:30, возвращение в 18:30–19:30 в зависимости от расположения отеля
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.