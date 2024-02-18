В историческом центре Санто-Доминго находится более трёхсот памятников колониальной эпохи. Мы познакомим вас с самыми знаковыми и интересными. В нашей программе: первая крепость, дворец и собор, построенные европейцами в Америке; Морской музей и Музей рома, Национальный Пантеон и необычный Маяк Колумба, а также прогулка на фуникулёре и пещерные озёра недалеко от столицы.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать

за 1-3 человека или $140 за человека, если вас больше

Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Вы проедете в панорамной кабинке над рекой Осама и беднейшим районом столицы, доминиканскими фавелами. А вдалеке увидите небоскрёбы центра. После чего мы отправимся изучать достопримечательности колониальной части города.

Погуляем по первой мощёной улице Санто-Доминго — Лас-Дамас .

. Вы осмотрите крепость Ла-Форталеса и познакомитесь с историей старейшей цитадели, возведённой европейцами в Америке.

и познакомитесь с историей старейшей цитадели, возведённой европейцами в Америке. Посетите Национальный Пантеон — здание 18 века, где похоронены самые почётные граждане республики.

— здание 18 века, где похоронены самые почётные граждане республики. Увидите дворец Альказар-де-Колон , построенный сыном Христофора Колумба. Он закрыт на реставрацию на неопределённый период, поэтому мы осмотрим особняк снаружи. Вы узнаете о первом укреплённом дворце в Новом свете и старейшей резиденции вице-королей Южной и Центральной Америки.

, построенный сыном Христофора Колумба. Он закрыт на реставрацию на неопределённый период, поэтому мы осмотрим особняк снаружи. Вы узнаете о первом укреплённом дворце в Новом свете и старейшей резиденции вице-королей Южной и Центральной Америки. В Морском музее вы рассмотрите модели кораблей, карты, пиратские артефакты — и прикоснётесь к захватывающей истории карибского мореплавания.

вы рассмотрите модели кораблей, карты, пиратские артефакты — и прикоснётесь к захватывающей истории карибского мореплавания. Также в программе кафедральный собор Санто-Доминго 16 века — тоже первый в Новом свете. Поговорим об архитектуре одного из самых красивых зданий в городе. И если в храме не будет частной службы, зайдём внутрь, чтобы изучить интерьеры.

Санто-Доминго 16 века — тоже первый в Новом свете. Поговорим об архитектуре одного из самых красивых зданий в городе. И если в храме не будет частной службы, зайдём внутрь, чтобы изучить интерьеры. В Музее рома и сахарного тростника вы познакомиться с историей производства главного карибского напитка.

вы познакомиться с историей производства главного карибского напитка. Кроме того, мы покажем руины первого госпиталя Санто-Доминго, который облюбовали попугаи — очень фотогеничное место.

Санто-Доминго, который облюбовали попугаи — очень фотогеничное место. Пройдёмся по старым улочкам, где снимали фильм «Крёстный отец», и доминиканскому Арбату — Эль-Конде .

. Особое внимание уделим главному памятнику страны — Маяку Колумба, который вовсе не выглядит как обычный маяк. Вы разберётесь в символике его необычной архитектуры, выясните, какие функции выполняет строение и что находится внутри.

Пещера Лос-Трес-Охос и её озёра

В завершение вы посетите пещеру, где на глубине около 15 метров находятся три озера с кристально чистой водой голубого и бирюзового оттенков. Вода в каждом водоёме отличается по химическому составу, а окружают их сталактиты, сталагмиты и сталагнаты. На плоту мы доплывём до четвёртого озера, где вы попадёте в место, напоминающее «Парк Юрского периода».

Организационные детали

В стоимость включено:

— трансфер из отелей Баваро в Пунта-Кане, Ла-Романы, Баяибе, Хуан Долио, Бока Чики

— сопровождения русскоговорящего гида

— входные билеты в музеи

— обед (рис/макароны и мясное блюдо) и прохладительные напитки (сок, кола, вода)