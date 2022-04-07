С понедельника по субботу в 08:00

Встань на сёрф уже на первом занятии! Рекомендовано для всей семьи, включая детей с 4 лет.

Вы посетите дикий пляж Макао, знаменитый отсутствием кораллового рифа и желтым песком. Двух часовой урок серфинга и помощь инструктора позволит Вам испытать невероятные впечатления от катания на доске.

После окончания занятий, можно отдохнуть на пляже, насладиться Атлантическим океаном

Стандартная программа для новичков:

Сбор по отелям ориентировочно с 8:00, на Макао приезжаем к 9:00.

15-20 минут подбор одежды.

1-я часть (вводная), на берегу.

2-я часть в воде, 1,5 часа.

С каждым работает отдельный ассистент.

После занятий просмотр фото/видео, при желании можно приобрести за 60 долларов за комплект.

100 $ за индивидуальные занятия (но не трансфер)

120$ за занятия на рассвете (с 7-ми часов)

+ 50$ индивидуальный трансфер

30$за сопровождение

От 4-х лет (для детей по 2 ассистента)

1) Вип программа рассветный сёрфинг: 120 долл/чел (начало в 7 утра, трансферы с 6 утра). Ежедневно кроме воскресенья

2) групповые занятия для начинающих (ежедневно кроме воскресенья в 9 и в 12 часов).

Цена для отелей баваро: 62 долл/чел

Цена для отелей Кабеса: 70 долл/чел

Цена для отелей уверо альто: 80 долл/чел