Индивидуальная
Райский уголок Доминиканы - остров Саона: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь на остров Саона, чтобы насладиться идеальными пляжами, лазурным морем и уникальной природой. Включены трансфер, гид, обед и напитки
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
$570 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Пунта-Каны - к лагунам «Глаза индейцев»
Погрузиться в заповедную природу, искупаться в чистейшей воде и увидеть игуану-носорога
Начало: У вашего отеля
23 июн в 08:00
24 июн в 08:00
$300 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
По безлюдным пляжам и глубинке Доминиканы
Путешествие на квадроциклах по безлюдным пляжам и живописным деревням Доминиканы подарит вам незабываемые впечатления и возможность попробовать кокосовое молоко
Начало: От вашего отеля
Завтра в 07:00
22 июн в 07:00
$350 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- GGenia5 января 2025Сергей очень хороший гид, это день был самый интересный день нашего отпуска
- ММайрам17 ноября 2024Благодарю за организацию экскурсии, в частности гида Сергея. Было интересно. Открыла много нового для себя, позновательно. Всё чётко, культурно и
- ИИлья4 января 2024Добрый день, хотим всей семьей сказать огромное спасибо Ростиславу за прекрасную экскурсию на Саону. Все было на высшем уровне!! Рекомендуем
Ответы на вопросы от путешественников по Пунте-Кане в категории «Активный отдых»
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Сколько стоит экскурсия по Пунте-Кане в июне 2025
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