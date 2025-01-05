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тактично. Вкусно приготовленная еда на острове. Очень грамотно распределено время. Когда мы приехали никого не было, 1,5 часа наслаждались уединением. Уезжая, наблюдали большой наплыв людей к острову. До обеда стояла отличная погода, словила все краски. Поэтому я очень довольна! Благодаря тому, что погода была непредсказуемо разной, получилось сделать потрясающие фотографии. Однозначно буду рекомендовать, спасибо!