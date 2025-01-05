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Активный отдых в Пунте-Кане

Найдено 3 экскурсии в категории «Активный отдых» в Пунте-Кане на русском языке, цены от $300. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Райский уголок Доминиканы - остров Саона
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Райский уголок Доминиканы - остров Саона: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь на остров Саона, чтобы насладиться идеальными пляжами, лазурным морем и уникальной природой. Включены трансфер, гид, обед и напитки
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
$570 за человека
Из Пунта-Каны - к лагунам «Глаза индейцев»
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Пунта-Каны - к лагунам «Глаза индейцев»
Погрузиться в заповедную природу, искупаться в чистейшей воде и увидеть игуану-носорога
Начало: У вашего отеля
23 июн в 08:00
24 июн в 08:00
$300 за всё до 2 чел.
По безлюдным пляжам и глубинке Доминиканы - на квадроциклах
На квадроциклах
5 часов
Индивидуальная
По безлюдным пляжам и глубинке Доминиканы
Путешествие на квадроциклах по безлюдным пляжам и живописным деревням Доминиканы подарит вам незабываемые впечатления и возможность попробовать кокосовое молоко
Начало: От вашего отеля
Завтра в 07:00
22 июн в 07:00
$350 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • G
    Genia
    5 января 2025
    Райский уголок Доминиканы - остров Саона
    Сергей очень хороший гид, это день был самый интересный день нашего отпуска
  • М
    Майрам
    17 ноября 2024
    Райский уголок Доминиканы - остров Саона
    Благодарю за организацию экскурсии, в частности гида Сергея. Было интересно. Открыла много нового для себя, позновательно. Всё чётко, культурно и
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    тактично. Вкусно приготовленная еда на острове. Очень грамотно распределено время. Когда мы приехали никого не было, 1,5 часа наслаждались уединением. Уезжая, наблюдали большой наплыв людей к острову. До обеда стояла отличная погода, словила все краски. Поэтому я очень довольна! Благодаря тому, что погода была непредсказуемо разной, получилось сделать потрясающие фотографии. Однозначно буду рекомендовать, спасибо!

    Благодарю за организацию экскурсии, в частности гида Сергея. Было интересно. Открыла много нового для себя, позновательноБлагодарю за организацию экскурсии, в частности гида Сергея. Было интересно. Открыла много нового для себя, позновательно
  • И
    Илья
    4 января 2024
    Райский уголок Доминиканы - остров Саона
    Добрый день, хотим всей семьей сказать огромное спасибо Ростиславу за прекрасную экскурсию на Саону. Все было на высшем уровне!! Рекомендуем
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    Ростислава от всей души!! Ростислав прекрасный организатор и рассказчик, он наполнил экскурсию различными очень интересными активностями, не было скучно ни минуты!

Ответы на вопросы от путешественников по Пунте-Кане в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пунте-Кане
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Райский уголок Доминиканы - остров Саона
  2. Из Пунта-Каны - к лагунам «Глаза индейцев»
  3. По безлюдным пляжам и глубинке Доминиканы - на квадроциклах
Какие места ещё посмотреть в Пунте-Кане
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Остров Саона
  2. Город Художников
Сколько стоит экскурсия по Пунте-Кане в июне 2025
Сейчас в Пунте-Кане в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 570. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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