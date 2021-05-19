Полезная информация о Сент-Хельере
Что нужно знать о Сент-Хельере: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сент-Хельере
02:5951
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Джерси
|Название города
|Сент-Хельер
|По-английски
|Saint Helier
|Это столица
|Сент-Хельер является столицей Джерси
|Население города
|28 000 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Jersey
|Средняя высота
|11 м. от уровня моря
Где находится Сент-Хельер на карте