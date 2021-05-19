Всё о Сент-Хельере

Полезная информация о Сент-Хельере

Что нужно знать о Сент-Хельере: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сент-Хельере
02:5951
19 мая 2021
Разница с вами:
СтранаДжерси
Название городаСент-Хельер
По-английскиSaint Helier
Это столицаСент-Хельер является столицей Джерси
Население города28 000 чел.
Часовой поясEurope/Jersey
Средняя высота11 м. от уровня моря

Где находится Сент-Хельер на карте