Описание тура
Захватывающее Путешествие по Эфиопии: Откройте для Себя Сердце Африки!
Приготовьтесь к незабываемому приключению, которое перевернет ваше представление о мире! Этот эксклюзивный тур по Эфиопии — это не просто поездка, это глубокое погружение в древнюю историю, уникальную культуру и захватывающую дух природу одной из самых загадочных стран Африки. Отправляйтесь с нами в путешествие, где каждый день будет наполнен открытиями, встречами с удивительными племенами и созерцанием невероятных пейзажей от бескрайних пустынь до величественных вулканов.
Этот тур состоит из четырех захватывающих частей:
Животный мир: Встречи с дикой природой Эфиопии в национальных парках.
Культурное наследие: Исследование древних городов и архитектурных чудес.
Племена: Глубокое погружение в уникальные традиции и быт эфиопских племен.
Природа и вулканы: Открытие невероятных ландшафтов, от пустынь до активных вулканов.
А возглавляет нашу экспедицию Заслуженный Путешественник России, человек, за плечами которого 155 стран, покоренные Северный полюс и Антарктида, а также 28 мировых рекордов. Его глубокие знания, опыт и страсть к открытиям сделают ваше путешествие по Эфиопии по-настоящему уникальным. В знак признательности за выбор нашего тура, каждый участник получит в подарок его эксклюзивную книгу о племенах Эфиопии бесценный источник информации и вдохновения.
Программа тура по дням
Начало путешествия
Ваше эфиопское приключение начнется с увлекательной поездки на юг. Мы окунемся в мир ароматного местного кофе, заряжаясь энергией для предстоящих открытий. Наш путь лежит через Национальный парк, где вы станете свидетелями жизни диких животных: грациозных газелей, величественных страусов и забавных бородавочников. Эфиопия по праву гордится своим невероятным разнообразием птиц, и вы сможете убедиться в этом сами, наблюдая за их полетом.
Далее нас ждут горячие источники с температурой воды до 95 градусов, где мы можем увидеть изящных розовых фламинго и самых опасных в Африке бегемотов. Затем мы отправимся в другой парк, чтобы встретиться с игривыми обезьянами-верветками и сделать незабываемые селфи с колобусами. Вечером вас ждет приятный сюрприз.
Арба-Мынч. Племя Дорзе
Сегодня вы увидите настоящую, нетронутую Эфиопию. Мы начнем день с посещения местного рыбного рынка, где окунемся в атмосферу местной жизни и покормим величественных марабу. Затем мы проедем через живописные деревушки, где время, кажется, остановилось, и познакомимся с их уникальным колоритом. По пути мы остановимся, чтобы полюбоваться красивым водопадом и понаблюдать, как местные жители собирают дикий мед.
Этот день станет началом нашего погружения в мир эфиопских племен. Мы посетим племя Дорзе одно из самых современных, но при этом сохранившее свои уникальные традиции и архитектуру жилищ. Вы сможете принять участие в приготовлении их национального хлеба и попробовать традиционный напиток. Вечером вас ждут местные песни и еще один небольшой сюрприз для тех, кто готов к новым впечатлениям.
Нац. парк Нечисар, племя Консо, Турми
Утро начнется с захватывающей прогулки по озеру, где мы будем наблюдать за множеством видов цапель и грациозными рыбными орлами. Мы также отправимся на поиски легендарных нильских крокодилов, о которых местные жители говорят, что они самые большие в мире! После прогулки нас ждет обед в живописном месте Консо.
После обеда мы посетим племя Консо, чья деревня внесена в список Всемирного наследия Юнеско благодаря уникальной террасной структуре. Затем мы отправимся в деревню Турми, и если нам улыбнется удача, по пути мы встретим представителей племен Банна и Ари.
Калейдоскоп Племен Долины Омо
Этот день посвящен знакомству с удивительными племенами долины Омо. Утром мы отправимся к племени Ньянгатом, пришедшему из Южного Судана. Они известны своими многочисленными украшениями, сделанными практически из всего, что можно найти, но преимущественно из бисера.
Затем мы посетим племя Каро, отличающееся искусной росписью тела. Для нас они проведут демонстрацию своих традиционных церемониальных раскрасок. После обеда нас ждет встреча с племенем Хамер визитной карточкой этой части долины Омо, уникальным своими традициями и знаменитой церемонией прыжков через быка
Аддис-Абеба - Прощание с Эфиопией
Ваше путешествие завершится обзорной экскурсией по Аддис-Абебе. Вы посетите Интото место, откуда началась история столицы, а затем отправитесь в музей, чтобы увидеть знаменитые останки Люси прародительницы человечества. Мы посетим два храма Святой Троицы и Георгия Победоносца, каждый из которых поражает своим уникальным архитектурным стилем. Аддис-Абеба один из самых быстрорастущих городов мира, город контрастов, где современные здания соседствуют с традиционными кварталами.
Культура Мурси
После завтрака мы отправимся к племени Десенеч одному из самых бедных в Эфиопии, пришедшему на эти земли из Кении и до сих пор сохраняющему многие древние обычаи.
Затем нас ждет встреча с самым узнаваемым племенем Эфиопии Мурси, известными своими уникальными глиняными тарелками в губах. После этого насыщенного дня мы направимся в Джинку.
Отдых в столице
Сегодня мы высыпаемся и вылетаем обратно в Аддис-Абебу. Этот день будет посвящен свободному времени, которое вы сможете использовать для отдыха, прогулок или самостоятельного изучения столицы.
Загадки Лалибелы - Восьмое Чудо Света
Ранним утром мы вылетаем в уникальный и священный город Лалибела. Сегодня мы посетим 11 храмов, высеченных в скалах, внесенных в список Всемирного наследия Юнеско. Эти храмы полны тайн и загадок, о которых я вам поведаю, раскрывая историю и духовное значение этого невероятного места.
Церкви Лалибэлы
В зависимости от дня, мы сможем посетить утреннюю службу в одном из храмов Лалибелы, ощутив глубокую духовность этого места. Затем нас ждет посещение сувенирного рынка, где вы сможете приобрести уникальные подарки. После этого мы перелетим обратно в Аддис-Абебу, где вечером нас ждет традиционный ресторан с национальной кухней, зажигательными танцами и песнями, которые позволят вам полностью погрузиться в эфиопскую культуру.
Марсианские Пейзажи и Соляные Оазисы
Утром мы отправимся вглубь пустыни, проезжая по песчаным дюнам. Нас ждет остановка для освежающих напитков в оазисе. Затем мы направимся к соляной трещине, где вы сможете искупаться и пообедать, наслаждаясь поистине марсианским видом. После этого мы отправимся в живописное место, где проведем ночь под звездным небом пустыни.
Вулкан Даллол и солончак
Утром мы выезжаем на солончак, где встретим незабываемый рассвет и позавтракаем. Затем нас ждет посещение удивительного вулкана Даллол места, аналогов которому нет нигде в мире! Вы будете поражены его сюрреалистическими красками и формами. После этого мы посетим соляные горы и пещеры. Затем мы отправимся в город Мекеле, откуда на самолете вернемся в Аддис-Абебу.
Вулкан Эрта Але
Ранним утром мы вылетаем в Семеру, откуда на джипах отправимся в настоящую экспедицию в одно из самых удивительных мест на Земле Данакильскую впадину. По пути мы увидим величественные караваны верблюдов, пересекающие бескрайние просторы. За эти три дня пейзажи вокруг вас будут меняться до неузнаваемости восемь раз от пустынь и лавовых полей до абсолютно космических видов.
Сегодня мы посетим городок, живущий за счет добычи соли, увидим народ Афар и невероятные условия, в которых они живут, а также посетим семью Афар. Вечером мы прибудем к подножию вулкана Эрта Але и совершим незабываемое восхождение, чтобы увидеть жерло вулкана.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все внутренние переезды и перелеты, указанные в программе, включая багаж
- Проживание (двухместное размещение). Возможно дополнительное размещение за отдельную плату
- Безопасность: Охрана там, где это необходимо, для вашего спокойствия
- Трехразовое питание во время пребывания на вулканах
- Питание и напитки в дороге: Всегда свежие фрукты и вода в автобусе
- Гигиена в дороге: Спрей-дезинфектор для рук, средство от загара, сухие и влажные салфетки всегда доступны
- Работа турлидера
- Фотографии: Возможность делать фотографии в племенах включена в программу
- Входные билеты во все национальные парки и оплата пропусков в деревни для вождей племен
Что не входит в цену
- Авиаперелет до Аддис-Абебы
- Страховка (обязательна)
- Питание в городах и крупных населенных пунктах (по меню в ресторанах и кафе)
О чём нужно знать до поездки
Нужна обязательная страховка и получение визы.
С этим мы поможем на этапе подготовки тура.